La desesperada búsqueda de respuestas de familiares de migrantes deportados a El Salvador

Yurliana Andreina Chacín Gómez tomó su móvil, mientras su hija de tres años se aferraba a ella, cuando la voz de un funcionario federal resonó por el teléfono.

“Él fue removido”, confirmó el funcionario, mientras Chacín Gómez, con la traducción de Priscilla Alvarez de CNN, preguntaba por el paradero de su hermano, un venezolano que ha estado bajo custodia estadounidense. Y luego, la respuesta por la que había estado desesperada. Su hermano, Jhon Willian Chacín Gómez, había sido enviado a El Salvador.

Abrumada por el dolor, Chacín Gómez colapsó en el sofá con su familia.

Durante cuatro días, Chacín Gómez había estado buscando a su hermano después de verlo en un video del Gobierno salvadoreño como uno de los enviados a El Salvador desde Estados Unidos, acusado por la administración Trump de tener lazos con la pandilla venezolana el Tren de Aragua.

“No es un criminal”, gritó en español. La historia de Chacín Gómez es, en muchos aspectos, coherente con las de múltiples miembros de la familia y abogados de inmigración que hablaron con CNN: migrantes venezolanos detenidos en EE.UU., desapareciendo de repente del sistema federal estadounidense, y dejando a familias y abogados buscándolos frenéticamente.

CNN se comunicó con el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. para obtener una lista de aquellos trasladados a El Salvador y solicitó comentarios a Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en múltiples ocasiones en el caso del hermano de Chacín Gómez. CNN también pidió a ICE información sobre los casos de otros deportados en esta historia y se puso en contacto con agencias en Venezuela y El Salvador para buscar detalles sobre ellos.

Las deportaciones se derivan de la invocación por parte del presidente Donald Trump de una amplia autoridad de guerra que allanó el camino para la rápida expulsión de presuntos miembros de una pandilla venezolana a El Salvador, que ha aceptado recibir migrantes de Estados Unidos. La administración dijo que 137 de esos inmigrantes fueron deportados en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.

A pesar de las acusaciones de alto nivel levantadas por la administración Trump de que los deportados estaban afiliados con el Tren de Aragua, no ha proporcionado evidencia a nivel de caso por caso, y CNN no ha podido confirmar si alguno de los migrantes deportados identificados en esta historia tiene alguna afiliación con la pandilla.

“He representado a personas en la corte de inmigración durante 15 años y mi organización representa a miles de personas cada año. Esto es lo más impactante que he visto que le suceda a uno de nuestros clientes”, dijo Lindsay Toczylowski, cofundadora y presidenta del Immigrant Defenders Law Center, que representa a un solicitante de asilo venezolano que, según dicen, fue abruptamente llevado a El Salvador durante el fin de semana. La Ley de Enemigos Extranjeros, una oscura norma del siglo XVIII, solo se ha invocado tres veces en la historia de Estados Unidos, todas durante conflictos militares importantes. Las detenciones y deportaciones que ocurren bajo esta medida no pasan por el sistema de cortes de inmigración, el cual brinda a los inmigrantes la oportunidad de buscar alivio y presentar su caso para quedarse en el país.

Ahora que están en El Salvador, no está claro qué recursos legales, si es que hay alguno, tienen esos migrantes: ya no están bajo custodia de EE.UU., ni en su país de origen. Los funcionarios estadounidenses dicen que, en última instancia, dependerá del presidente salvadoreño Nayib Bukele qué sucederá con ellos a continuación.

Bukele dijo que los migrantes que la administración Trump ha acusado de tener lazos con el Tren de Aragua permanecerán “por un período de un año” en el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Conocido como Cecot, es la prisión más grande de las Américas y es infame por sus duras condiciones. (En respuesta a una consulta de CNN, el Gobierno salvadoreño dijo que respeta los derechos humanos de quienes están bajo custodia “sin distinción de nacionalidad” e insistió en que su sistema penitenciario cumple con estándares de seguridad y orden).

Durante la campaña presidencial, Trump insinuó repetidamente la invocación de la ley de 1798, diciendo en octubre que quería usar la medida porque “le da una enorme autoridad a todos para arreglar nuestro país”.

Trump ha citado a menudo al Tren de Aragua, que comenzó como una pandilla en prisión en Venezuela. Gran parte de su empresa criminal se ha centrado “en el tráfico de personas y otros actos ilícitos que tienen como objetivo a migrantes desesperados”, según el Departamento del Tesoro de EE.UU. Se desconoce la escala completa de sus operaciones. La administración Trump ha reconocido en documentos judiciales que muchos de los deportados a los que acusa de ser miembros del Tren de Aragua no tienen antecedentes criminales en EE.UU.

Recientemente, EE.UU. designó al Tren de Aragua, entre otras pandillas y carteles de droga, como una organización terrorista extranjera, allanando el camino para sanciones financieras más severas y consecuencias legales en EE. UU. contra los involucrados. Esa designación también sirvió de base para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, ya que funcionarios estadounidenses han afirmado que el país está bajo “invasión” por parte de la pandilla a instancias de un gobierno extranjero, Venezuela.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciado lo que llamó el “secuestro” de migrantes venezolanos que fueron enviados a El Salvador y negó que los migrantes fueran criminales.

Jhon Willian Chacín Gómez, un tatuador de Venezuela, cruzó a Estados Unidos con su hermana, Yurliana, el año pasado. Si bien Yurliana pudo quedarse en EE.UU. con su hija para aplicar su solicitud de asilo, Jhon Willian fue devuelto a México, dice ella. Luego solicitó una cita a través de la aplicación CBP One, que permitía a los migrantes programar citas para ingresar legalmente a Estados Unidos para solicitar asilo.

Llegó para esa cita en la frontera California-México en octubre pasado y fue detenido. Mientras estaba detenido, Jhon Willian intentó encontrar un camino legal para permanecer en Estados Unidos, pero su hermana dice que se le negó.

Ambos hablaban por teléfono y videollamadas a diario, a veces varias veces al día, para conectarse. “Cuando lo veía en videollamadas, podía ver su inocencia”, dijo ella. “Él decía: ‘Esperaré aquí el tiempo que sea necesario hasta que podamos reunirnos’”.

Mientras estaba detenido, su hermano también compartió que ICE lo estaba investigando debido a sus tatuajes y preguntó si estaba asociado con el Tren de Aragua, lo cual negó. Él aceptó la investigación, dijo Yurliana, y luego le dijo a su hermana que ICE había confirmado que no había sido asociado con la pandilla.

A principios de marzo, Jhon Willian fue transferido a Texas, sin explicación. Para entonces, su hermana dice que él había comenzado a volverse más ansioso, con la esperanza de ser liberado o regresar a Venezuela. El viernes pasado, en la última llamada entre ellos, Jhon Willian compartió que había habido movimientos en el centro donde estaba siendo retenido con otros venezolanos, y creía que su deportación era inminente.

Ella nunca volvió a saber de él después de eso. Su nombre desapareció del localizador de ICE y de las aplicaciones que había usado para comunicarse con él mientras estaba detenido.

El domingo, Yurliana se enteró que habían llegado vuelos a El Salvador. “Empecé a sentirme desconfiada porque no había noticias de otros aviones llegando a otro lugar”, dijo. Un día después, mientras enviaba mensajes furiosamente a la familia para intentar localizar a su hermano, las noticias sonaban de fondo en su televisión. Mientras veía videos de migrantes llegando a El Salvador aparecer en su pantalla, reconoció a quien creía que era su hermano. Las imágenes estaban borrosas, pero pudo identificar sus tatuajes, gafas y reconocer su postura.

“Fue emotivo”, dijo ella. “No sé si está bien, si está comiendo, cómo está durmiendo. Debe estar nervioso y asustado”.

Cuatro días después, recibió confirmación del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. de que había sido enviado a El Salvador. Su única forma de ponerse en contacto con él ahora es a través de canales en El Salvador.

“Él sabe cuánto lo amo. Es mi otra mitad,” dijo ella. “Mi corazón está roto.”

También entre los que se cree están detenidos en El Salvador se encuentra Arturo Suárez Trejo, un cantante venezolano en ascenso.

Conocido por su nombre artístico, SuarezVzla, Arturo es conocido por cantar baladas pacíficas y canciones de amor. Arturo había estado viviendo con su esposa embarazada en Chile, donde lanzó su carrera como artista, según su familia. En septiembre, decidió migrar a Estados Unidos para avanzar en esa carrera y aprender inglés, dijo su hermano Nelson a CNN. Después de concertar una cita en un punto de entrada fronterizo, se le permitió ingresar a EE.UU. mientras completaba una solicitud de asilo político, dijo Nelson.

“Mi hermano no tiene antecedentes criminales en Venezuela, ni en Chile ni siquiera una violación de tráfico en EE.UU.,” dijo Nelson, compartiendo documentos del registro civil de Chile, del Ministerio del Interior venezolano y de la Policía Nacional de Colombia, que afirma muestran que Arturo tiene un historial limpio. CNN se ha puesto en contacto con las tres agencias para obtener comentarios.

Nelson dijo que el ICE detuvo a Arturo y su manager durante la filmación de escenas para un video musical en Carolina del Norte el 8 de febrero, solo días antes de que se programara su cita para presentar sus huellas dactilares como parte de su solicitud de asilo. Nelson señaló que este hermano tiene tatuajes, aunque dice que no están relacionados con la pandilla del Tren de Aragua.

CNN ha contactado al ICE y al Departamento de Seguridad Nacional para obtener detalles sobre su detención.

Arturo fue posteriormente transferido a Georgia, donde estaba esperando una audiencia de inmigración para determinar su estatus. Los registros judiciales muestran que su audiencia inicial estaba programada para el 2 de abril.

Su familia dijo que solicitaron que fuera liberado bajo fianza, pero les dijeron que no era una opción porque no había cometido un crimen. También preguntaron si podía salir de EE.UU. voluntariamente, pero no recibieron respuesta, dijo Nelson. CNN ha solicitado más información al ICE, al Departamento de Seguridad Nacional y a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración. El viernes, la última vez que hablaron los hermanos, Arturo dijo que le habían informado que las autoridades lo repatriarían a Venezuela, una actualización que emocionó a su familia, dijo Nelson.

Para su sorpresa, Arturo aparentemente fue enviado a El Salvador en su lugar. Sus familiares dicen que se enteraron solo después de que el Gobierno salvadoreño publicara fotos de los deportados en prisión el domingo.

La familia reconoció a Arturo en una de esas fotos por sus tatuajes. Un dibujo en el lado izquierdo de su cuello muestra un colibrí. Otro en su pierna izquierda representa dos rostros inclinándose para un beso. Los tatuajes en la foto de la prisión son similares a los de las fotos en redes sociales de Arturo que su hermano y su esposa han compartido.

CNN ha preguntado al Gobierno salvadoreño si puede confirmar que Arturo está detenido en Cecot, pero no ha recibido respuesta.

“Mi hermano tiene tatuajes porque es un artista, pero eso no lo convierte en un criminal,” dijo Nelson. “Nunca lo he visto discutir o ser agresivo. Es una persona que está más allá de la calma.”

Los detenidos fueron trasladados abruptamente de diferentes partes de Estados Unidos a Texas días antes de sus vuelos de expulsión, según familiares y abogados que hablaron con CNN.

El cliente de Toczylowski llegó a Estados Unidos el año pasado a través de la aplicación CBP One. El cliente, a quien Toczylowski no nombró por preocupaciones por su seguridad, fue detenido en California mientras solicitaba asilo por persecución política. Fue trasladado a Texas a principios de marzo.

El jueves pasado, se esperaba que compareciera virtualmente en su audiencia de inmigración desde la detención de Inmigración y Control de Aduanas, pero no estaba allí. El fiscal del ICE no tenía información, según Toczylowski, y el juez reprogramó la audiencia para el lunes.

Su ausencia desató una carrera por recopilar información sobre su paradero, pero sus abogados no pudieron encontrarlo en el sistema de detención de inmigración de EE.UU. El Departamento de Seguridad Nacional había presentado anteriormente fotos de sus tatuajes, alegando, como lo han hecho en otros casos, que eran evidencia de que tenía vínculos con el Tren de Aragua, aumentando la alarma entre sus abogados de que podría estar sujeto a la autoridad en tiempo de guerra. El cliente de Toczylowski negó que ese fuera el caso.

“Empezamos a escuchar sobre los tres aviones (durante el fin de semana),” dijo Toczylowski. “Solo estábamos observando, sabiendo que nuestro cliente probablemente estaba en uno de esos vuelos.”

El lunes, ICE confirmó en la corte de inmigración que el cliente de Toczylowski había estado entre aquellos enviados a El Salvador, a pesar de sus procedimientos de asilo en curso en Estados Unidos.

“Vino aquí buscando protección, buscando asilo y debido a sus tatuajes, que son el tipo de tatuajes que verías en cualquier persona que está en una cafetería en (Los Ángeles). Debido a esos tatuajes está en una prisión laboral en El Salvador conocida por abuso de derechos humanos”, dijo Toczylowski.

La deportación de migrantes a El Salvador “debería dar escalofríos en la espalda de todos,” agregó.

La administración no ha identificado públicamente a aquellos que fueron trasladados en los vuelos del sábado hacia El Salvador. CNN informó anteriormente que más de la mitad de los 261 migrantes expulsados a El Salvador lo fueron bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

“No vamos a revelar detalles operacionales sobre una operación antiterrorista, pero lo que puedo asegurarles, como dije el lunes, es que tenemos el más alto grado de confianza en nuestros agentes de ICE y en nuestros agentes de Aduanas y Protección Fronteriza que han dedicado sus vidas a detectar criminales ilegales en nuestro país, particularmente terroristas extranjeros”, dijo la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a los periodistas el miércoles.

“Tenían grandes evidencias e indicios. Tienen el más alto grado de profesionalismo, y estaban 100% seguros de los individuos que fueron devueltos a casa en estos vuelos y de la autoridad ejecutiva del presidente para hacer eso”, agregó.

La administración ha argumentado de manera similar en la corte que revisaron a fondo a los migrantes seleccionados para ser enviados a El Salvador, argumentando que fueron “cuidadosamente verificados” a través de técnicas de investigación y una revisión de información para asegurarse de que eran miembros de la pandilla venezolana el Tren de Aragua, según una declaración judicial presentada esta semana por un funcionario de la agencia.

Robert Cerna, director de la oficina de ICE para las operaciones de remoción, argumentó que la agencia “no se basó simplemente en publicaciones de redes sociales, fotografías del extranjero mostrando gestos de mano relacionados con pandillas o tatuajes por sí solos”, sino que utilizó múltiples métodos para tomar decisiones.

“Los miembros de TdA (Tren de Aragua) representan una amenaza extraordinaria para el público estadounidense. Los miembros de TdA están involucrados en actividades ilícitas para invocar miedo y supremacía en los vecindarios y con la población en general,” se establece en la presentación.

Cerna señaló que muchos de los miembros del Tren de Aragua no tenían antecedentes penales en Estados Unidos.

“Sin embargo, aunque muchos de estos miembros de TdA han estado en Estados Unidos solo un corto tiempo, algunos aún han logrado cometer crímenes extremadamente graves,” dijo Cerna, enumerando múltiples cargos y condenas contra algunos de los removidos.

Otro presunto detenido es el ciudadano venezolano Francisco García Cacique. Su madre, Mirelys Cacique, dijo a CNN en Español que también lo reconoció en una de las fotos de los internos.

Dijo que fue fotografiado desde arriba mientras estaba sentado junto a otros prisioneros en el suelo con la cabeza baja. Aunque su rostro no era visible, está “100% segura” de que es él por sus características físicas, incluidos sus propios tatuajes distintivos.

“Conozco su fisionomía, su cuerpo, su cuello, sus orejas, y, de hecho, él es mi hijo”, dijo Mirelys.

CNN no ha podido confirmar de manera independiente que Francisco García sea la persona de la imagen. CNN se ha comunicado con el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. y la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de El Salvador para verificar si García estaba entre los deportados este fin de semana, pero aún no ha recibido respuesta.

La familia de García niega que esté asociado a una pandilla. Aseguran que es simplemente un migrante que ingresó a Estados Unidos en 2023 y trabajó como barbero en Texas hasta su arresto en febrero. Su madre reconoció que se ordenó su deportación después de que un juez emitiera una orden de expulsión en ausencia cuando no se presentó a una audiencia.

La esposa de otro presunto detenido, Mervin José Yamarte Fernández, compartió una historia similar en CNN en Español.

Jaannelys Parra Morillo dijo que su cuñado reconoció a su esposo en una de las fotos de la prisión que publicó El Salvador. Dijo que también tiene tatuajes, pero insiste en que no tiene antecedentes penales ni vínculos con ningún grupo criminal.

CNN no puede confirmar de manera independiente que Yamarte Fernández esté entre los detenidos en El Salvador y el Gobierno venezolano no ha respondido a las consultas sobre el asunto, pero Parra dice que no hay duda de que es él.

“Estoy segura de mi esposo. Lo conozco bien. He estado con él durante 11 años. Sé que no es un mal tipo”, dijo. “No es miembro del Tren de Aragua. No le gustan las cosas malas. Le gusta el fútbol, le gusta trabajar”.

Avery Schmitz y Max Saltman de CNN y Mauricio Torres y Osmary Hernández de CNNE contribuyeron a este informe.

