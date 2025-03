Juan Manuel López: “El gobierno confronta con el peronismo y se equivoca porque no puede sostener su propia gobernabilidad”

Juan Manuel López, diputado nacional de la Coalición Cívica por la ciudad de Buenos Aires, se refirió a la sesión…

Juan Manuel López, diputado nacional de la Coalición Cívica por la ciudad de Buenos Aires, se refirió a la sesión de esta tarde que tratará el DNU enviado por el gobierno nacional con el acuerdo con el FMI.

En CNN Primera Mañana, expresó su deseo de que “lo que vimos la semana pasada no vuelva a ocurrir, desde todo punto de vista. Me parece que son imágenes que nos asustan a todos, que asustan a la sociedad, que asustan a los mercados, que además nos retrotraen a momentos difíciles”.

Remarcó la Coalición Cívica acompañara el DNU y destacó que “viene siendo una semana compleja en el Congreso y compleja para la economía argentina. Despejar la duda va a ser muy relevante para el gobierno, por eso nosotros, que somos opositores, no somos opositores a que el programa de estabilización funcione. Tenemos diferencias con el programa económico, pero el programa de estabilización, que es básicamente lo que intentó la Argentina en muchísimas oportunidades y que nunca funcionó, que es desterrar la inflación para siempre, ojalá que suceda”.

El legislador aseguró que “frente a la decisión del Poder Ejecutivo, frente a un mundo absolutamente volátil, que eso es lo que no dice Javier Milei, su amigo Donald Trump está haciendo que el mundo sea un lugar inseguro para cualquier tipo de inversión, donde los países se retraen hacia sus fronteras, porque él genera una guerra comercial peligrosísima, donde el propio Estados Unidos pierde su bolsa todo el tiempo, el valor, las empresas norteamericanas pierden su valor, la inflación allá crece, los inversores se van de países como el nuestro, que no son tan seguros, ese contexto y un Congreso realmente difícil para el oficialismo, sumado a esta nueva convulsión social que empezó a aparecer en marchas distintas, con actores sociales que no habíamos visto”.

Destacó que “los jubilados vienen marchando los miércoles, es un reclamo de años y años y años. Es un reclamo histórico, es un reclamo justo, pero los actores sociales que estaban en esa marcha eran muy pocos jubilados, muy pocos barras, por lo menos cerca del Congreso, no se veían, había un nuevo actor social, que poco conocemos, no eran movimientos sociales, no eran partidos de izquierda, todo eso estaba, pero había gente que parecía que no tenía nada que perder, que atacaba al Congreso y a las fuerzas de una manera inédita y por supuesto una ministra que no sabe ponerse en una posición, no quiero decir intermedia, pero sí mucho más inteligente para que no ocurran las cosas que ocurrieron, no solo lo de Pablo Grillo sino algunos jubilados que recibieron golpes que no debían recibir”.

En este sentido, el diputado de la Coalición Cívica afirmó que “le pedimos al oficialismo que garantice un operativo de seguridad serio, donde el Congreso pueda funcionar, donde la gente se pueda manifestar, pero donde la prioridad no sea que Rivadavia y Callao esté abierta y para eso haya que tirar gases y dar golpes.

Espero que el operativo esta vez sea mejor”.

En este sentido, reconoció que “la marcha fue una oportunidad para manifestar y sacar todo afuera, que intuyo debe venir de las crisis económicas. Estos actores o esta gente cerca de las inmediaciones del Congreso, donde sesionan diputados y senadores todos los días, es un actor social que está creciendo cada vez más. Hay datos de la ciudad de Buenos Aires, cada vez más gente viviendo en la calle, en situaciones precarias”.

Aseguró que “en este contexto del mundo y de la Argentina, donde tenemos un Banco Central hace años sin reservas, hay necesidad y urgencia y hay que ser lo suficientemente generosos, responsables, sin dejar de ser opositores a un gobierno con el que no coincidimos en un montón de cosas, incluso en el programa económico”.

Sobre el objetivo de la marcha de la semana pasada, Juan Manuela López afirmó que le “genera una sospecha. Es una exageración absoluta que el gobierno diga que lo intentaron voltear, pero una desestabilización es probable. Hay que investigar qué pasó, cómo fue parte de estos actores sociales a esta marcha. Apareció Sergio Massa, de golpe, que no estaba guardado hace más de un año y medio. Como dijo Cristina Fernández, se dio vuelta el reloj de arena, empieza el año electoral. El peronismo es un partido al poder y creo que va a ir por el poder de manera fuerte”.

En este sentido, agregó que “el gobierno se tienta en confrontar con el peronismo y que los que estamos en el medio tratando de poner racionalidad, seriedad, no aparezcamos, desaparezcamos. Creo que el gobierno en esa tentación se equivoca porque el gobierno no puede sostener su propia gobernabilidad. Ya vimos lo que son los diputados de La Libertad Avanza, son marginales, muchos de ellos, hay excepciones, y el peronismo no va a ayudar en nada. Siempre es necesario que el gobierno no se tiente con el caos como se tienta siempre, porque hay ingenieros del caos de los dos lados de la grieta”.

