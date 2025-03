Gabriel Slavinsky: LLA tiene “atractivo en la dirigencia y el electorado que pretenden que no vuelvan los otros”

Gabriel Slavinsky, analista político, se refirió al año electoral y a la situación política actual. En CNN Primera Mañana, afirmó…

En CNN Primera Mañana, afirmó que “estamos en un año electoral y eso influye y determina todo lo que sucede en el alrededor de la política y en cuanto a lo social.

Hay tensión constante. ¿Qué pasaba antes de Javier Milei? El escenario estaba un poco más ordenado. Menos ordenado que en la década del ‘80 o del ‘90, pero del 2001 hacia adelante lo que vemos es la constante fragmentación y crisis de liderazgo”.

Aseguró que “en los análisis previos a la llegada de Milei al poder se presumía que iba a tener que acordar con el PRO, que el radicalismo apoyaría la lógica de la alianza Junto por el Cambio, que el peronismo no tendría espacio para dividirse, que Jorge Macri gobernaría como Horacio Rodríguez Larreta, que Mauricio Macri ya estaría semiretirado, que ningún expresidente se vería en la necesidad de volver a conducir sus partidos. Y lo que pasó es que pasó Milei, que fue un intruso, condujo y manejó el ritmo y la agenda”.

Y marcó que “vemos la tensión constante del desordenamiento del escenario político y que se transforma en shows, que uno diría un espectáculo difícil de comprender con esas peleas internas y también con los otros”.

Explicó que “la estrategia de los gobiernos cuando ven un escenario tan desordenado, generar confusión es tácticamente algo que les suma. Ante el desorden a quien conserva el poder le es mucho más simple seguir adelante con su agenda y con su ritmo. Milei quiere plebiscitar su gestión, dice somos nosotros o son los otros. Lo que hace es dejar en offside a todas esas facciones dentro de los partidos que no encuentran el lugar”.

El analista consideró que “es como la demanda está en que sigamos con el cambio para que no vuelvan los otros. ¿Pero qué pasa con las versiones que no les gusta la opción Milei, con los dirigentes que no adhieren a esa estructura partidaria de La Libertad Avanza? O sea el radicalismo, el PRO, la Coalición Cívica, distintos espacios dentro de esos mismos partidos, se les complica mucho la existencia”.

Agregó que “acá aplica la frase de divide y reinarás, pero la realidad es que Milei plebiscita dejando casi fuera de juego a las opciones que quieren establecer algún tipo de pero, de decir, bueno todo esto económicamente me parece bien, el cambio me parece bien, pero creo que las instituciones, creo que el tono del presidente, creo que no es la forma, creo que lo haríamos de otro modo. Y entonces en esa lógica de plebiscitación la confusión todavía le sirve como táctica al gobierno nacional”.

Sobre la discusión por redes sociales de Javier Milei y Cristina Fernández, el analista afirmó que “en esa ida y vuelta, muchas veces es conveniente para ambos confrontar. Hay momentos que al presidente Milei le conviene subir al escenario a unos y luego a otros. Esa estrategia de la confusión y el caos le funciona, porque en algún momento confronta con unos, lo levanta al escenario, luego con otros, y en realidad eso genera alguna confusión en el rival. Los divide no entendiendo quién va a ser el rival de turno con el que va a tener la disputa final. Entonces cuando confronta con el gobernador de la provincia (de BuenosAires, Axel Kicillof) es porque lo eligió con esa capacidad que siempre en Argentina tiene la agenda presidencial, o es con Cristina que la confronta con el pasado”.

En este sentido, aseguró que “el peronismo tiene una situación de difícil solución, de muy difícil solución. Es algo así como que la líder del espacio natural no se pone de acuerdo con el que podría ser la figura del futuro candidato presidencial para 2027. Entonces en esa rispidez me parece que se va a llevar puesto el 2025, porque si buscas la unidad y no la conseguís, lo que termina pasando es que los resultados no son los esperados, porque son una consecuencia de lo que como espacio político, buscando un objetivo, no conseguiste”.

Gabriel Slavinsky destacó que “si esto es con la ilusión de que la tensión y la ruptura en 2025, sea como fue en la elección presidencial anterior a la de Milei, sea porque en 2027 va a generar más orden y una negociación más fuerte con un candidato como Axel Kicillof, que mostrará los dientes diciendo yo ya armé mi espacio. Es como se juega el peronismo, con una dificultad que no es de sencilla resolución, porque Cristina no tiene el objetivo en este momento de ganar la elección, sino más bien de sobrevivir en su propio espacio”.

Sobre los posibles armados entre La Libertad Avanza y el PRO, consideró que “la ciudad de Buenos Aires tiene una significación que hoy queda en primer plano, distinto a otros años que uno podría decir la verdad que ahí se juega todo en la provincia”.

Destacó que sucede porque “el presidente es de un signo político con cierta familiaridad con el electorado, entonces no hay una fusión y una alianza entre lo que era Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, lo que produce que el partido del presidente tenga un imán, un atractivo como vehículo electoral muy significativo, no solamente para algunos dirigentes, sino para el electorado, que lo que pretenden es que no vuelvan los otros”.

