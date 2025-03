Gabriel Caamaño, economista: Las bajas reservas “pueden generar ruido en el mercado”

Gabriel Caamaño, economista, analizó las negociaciones entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario y la situación económica. En CNN…

Gabriel Caamaño, economista, analizó las negociaciones entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario y la situación económica.

En CNN Primera Mañana, afirmó que “el acuerdo viene, según las propias palabras del gobierno, para acelerar los tiempos de la unificación cambiaria. El gobierno tiene una cuenta pendiente por ese lado. Venía en una idea de que la acumulación de reservas iba a ser suficiente para lograrlo por sus propios medios. De hecho, a fin del año pasado, no le gustaba mucho hablar del acuerdo con el FMI. Y a principios de este año, ya empezó a reconocer que necesitaba el FMI para acelerar en ese sentido”.

Destacó que “en la medida que el acuerdo sirva para eso, va a ser positivo. Es el único elemento que le queda a Argentina para terminar de normalizar el trabajo macroeconómico. El gobierno viene buscando lograr eso en determinadas condiciones. También con que el financiero converja con el oficial”.

No obstante, remarcó que hay que analizar “cuáles son los desembolsos, de monto y en tiempos. Y qué implica eso en términos de plata fresca, financiamiento neto. Y después también ver las condicionalidades que existen respecto del uso de esos fondos. Tantos directas, cosas que se prohíben explícitamente. O indirectas, cosas que se prohíben en forma indirecta con alguna meta que se fija. Como podría ser una meta de variación de reservas.

Entonces, hay que ver bien el acuerdo en ese sentido”.

Sobre los dichos del gobierno acerca de que el dinero que llegará del FMI no implica un aumento de la deuda, el economista aseguró que “es una discusión contable. Si yo le cancelo una deuda al Banco Central, que el Tesoro ya tenía entonces no me sube la deuda si miro solo al Tesoro. Si miro la deuda consolidada, eso no es cierto. Porque ahí ya tengo neteada la deuda intrasector pública, incluso con el propio Banco Central”.

Aclaró “mi activo neto no varía, te dice el gobierno, porque yo tomé dólares y tomé la deuda. Mientras yo no use los dólares, el activo neto no va a empeorar. Va a depender de cuáles sean las condicionalidades y para qué se usen. Si nosotros no usamos los dólares para intervenir y alargar los tiempos de la unificación la deuda te va a aumentar y el acuerdo probablemente no sea positivo. Si en cambio nosotros usamos los dólares para lo que dice el gobierno, probablemente sea positivo”.

Gabriel Caamaño concluyó que “hay un reconocimiento de que la acumulación de reservas no alcanza para lograr la unificación cambiaría si ellos quieren lograr las condiciones que la están buscando. Solo con lo que se genera por el lado de la acumulación de reservas se tarda mucho. Hay un reconocimiento de que solo no podemos, necesitamos que el FMI nos preste. En ese sentido, las reservas netas vienen mejorando, pero vienen mejorando lento. Siguen muy negativas”.

No obstante, reconoció que “eso puede generar ruido en el mercado. En el sentido de que el mercado diga pero entonces el Fondo te va a pedir un cambio de régimen. Porque el ministro de Economía, Luis Caputo, un par de veces dijo que el régimen va a cambiar. Si bien sigue asegurando que no va a implicar cambios por el lado del tipo de cambio. Entonces puede ser que el mercado tenga dudas. Y eso le haga un ruido”.

