Fornataro, periodista agredido durante la marcha de jubilados: “Nos vinieron a buscar, no tengo dudas”

(CNN Radio Argentina) – Ramiro Fornataro, periodista de La Nación, relató la agresión que sufrió fuera del Congreso durante la marcha de los jubilados. En diálogo con Regreso CNN, con Mariana Arias y Pepe Gil Vidal, contó cómo fue atacado por manifestantes que se sumaron a la protesta.

“Nosotros estábamos al lado de los manifestantes porque se estaba dando el enfrentamiento. Oyeron la policía reprimiendo o queriendo ganar terreno a una cuadra en la calle y los manifestantes tratando de resistir. Se dio vuelta la situación, los manifestantes se replegaron, luego recuperaron esa cuadra y volvieron otra vez a perderla”, explicó Fornataro.

En medio del conflicto, el periodista detalló que quedaron expuestos a los gases lacrimógenos y se vieron obligados a moverse. “Entonces, en un momento nos vimos de alguna manera acorralados por los gases y tuvimos que descongestionar hacia Moreno”, relató.

Sin embargo, allí comenzó la agresión. “Parecía que tenían ganas de que se arme cierta revuelta o que haya cierta agresividad para con nosotros. Uno me empieza a tirar patadas como para que me caiga. No lo consigue, yo me repliego junto a Gonzalo por Moreno en contramano de los autos, estábamos yendo más para el lado de Belgrano o de la 9 de Julio”, explicó.

Fornataro agregó que el número de agresores fue en aumento: “Ahí es cuando nos increpan varios, estos cinco que venían queriendo buscar el lío. Se empiezan a sumar desde los alrededores y claro, ya somos presos de, si se quiere, un caldo de cultivo global. Nos empiezan a tirar, creo que nos tiraron una rama, a mí me agarraron justo del pelo de atrás, patadas, golpes”.

El periodista también cuestionó el accionar policial. “La policía donde nos estaban agrediendo a nosotros no estaba, estaban más que nada cuidando el perímetro del Congreso. El comportamiento de la policía sí fue bastante excesivo. Lo vimos con, por ejemplo, nuestro compañero colega Pablo Grillo que está internado en el Hospital Ramos Mejía en grave estado”, expresó.

Respecto a la presencia de barrabravas o infiltrados en la protesta, Fornataro señaló: “Que nos vinieron a buscar, no tengo dudas y de alguna manera también querían que nosotros reaccionemos. Se buscó en todo momento que la marcha tenga la simbología de las camisetas de fútbol y, de hecho, los que nos vienen a increpar no tenían ningún reconocimiento, no tenían ninguna camiseta”.

Finalmente, criticó la estrategia de seguridad implementada durante la protesta. “No queda duda de que falló el protocolo. En eso está más que claro. Lo que pensaron me parece que no fue lo correcto, lo subestimaron. Hubo un accionar injustificado y hasta desmedido”, remarcó.

“Da la sensación de que esto vino para quedarse y vamos a tener un parámetro el próximo miércoles”, concluyó.

