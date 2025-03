Fátima Silva: “Son chicos que terminan condenados a un final sumamente triste”

Fátima Silva, abogada y especialista en derecho de familia habló este sábado con CNN Radio sobre la baja en la…

Fátima Silva, abogada y especialista en derecho de familia habló este sábado con CNN Radio sobre la baja en la imputabilidad debido a lo sucedido con el caso Kim.

En de Ida y Vuelta indicó: “La realidad es que cuando miramos los países que están cerca nuestro o aún los que están lejos, todos están bajando la edad de imputabilidad. No es que sea una ocurrencia argentina”, dijo.

“Algunos están bajándola hasta los diez años. La realidad cambia, o sea, la vida va más rápido que las leyes en realidad. Y no podemos pensar que un joven de 13, 12, 13 años hoy es el mismo que cuando se dictó esta ley que tenemos en Argentina, que fue en la época de la dictadura, donde la realidad social, y si querés cercana, la posibilidad de salidas, de andar en la calle, un montón de cosas, era tan diferente a la de hoy”, señaló.

En esta línea la experta añadió que en la realidad social hay aspectos que han cambiado aceleradamente y por ello la legislación también marcha en el mismo sentido. “Todos los países que nos rodean están en 12, 13, muy poquitos en 14, la mayoría en 12 y en 13”, agregó.

“Entonces lo que plantea el Poder Ejecutivo Nacional es ponerla en 13. Está bien, se puede debatir si es 13 o es 14, pero todos estos proyectos que dijiste que están presentados, ninguno es superior a 14. Está todo en 12, 13 o 14, de todos los partidos políticos”, completó.

Con respecto a lo que sucedió en los últimos días, Silva señaló: “Te invito a mirar la cosa del otro lado de la que vos la estás planteando. Fíjate los papás de los jóvenes que quedaron detenidos por el caso de Kim. Uno de ellos dijo, ya no sé qué hacer con él, le pedí a la justicia que no lo suelte, le pido por favor que lo retenga, no sé qué hacer, me roba a mí, le roba a los vecinos, le roba. Fíjate el grado de desesperación de un padre que no puede educar a su hijo”, sentenció.

“Si vos a los 13 años lo separás de la sociedad, porque si roba y mata, lo tenés que separar de la sociedad. No podés pensar que lo dejás entre todos nosotros, porque ¿cómo nos defendemos los demás? Yo no sé usar armas, ¿vos sabés usar armas? ¿Cómo nos defendemos?”, aseguró.

De este modo la abogada remarcó la importancia de tener un buen sistema de responsabilidad juvenil para poder readaptarlos a la sociedad. “¿Vos cómo los educás? Si lo querés educar libre en la calle, no te va ni a la escuela, no te asiste, directamente no va”, dijo.

“Son chicos que terminan condenados a un final sumamente triste, seguramente. Mucho más triste del que todos nosotros queremos. Tampoco sabemos cómo llegó a esa situación. Entonces la mejor forma de ayudar a la sociedad y de ayudarlos a ellos mismos es separarlos de la sociedad.Llevarlos a un sistema de responsabilidad juvenil y tenerlos separados pero controlados con educación, enseñándole oficios, implicándole valores”, cerró.

