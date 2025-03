Esteban Paulón: La inflación “se mide sobre una base errónea que hay que modificar porque afecta a trabajadores y jubilados”

Esteban Paulón, diputado nacional del Partido Socialista por Santa Fe, se refirió al proyecto que presentó para modificar la metodología…

Esteban Paulón, diputado nacional del Partido Socialista por Santa Fe, se refirió al proyecto que presentó para modificar la metodología de medición y ajustar la canasta de bienes y servicios del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a la realidad económica del país.

En CNN Primera Mañana, afirmó que “el índice de inflación parece un poco raro, porque muchos productos aumentan más otros bajan de precio y hay un desfasaje.

La inflación se calcula por el consumo promedio del aumento de los precios de los consumos promedio de una familia, la Canasta de Consumo que son muchos productos, carne, leche, verduras, servicios, agua, gas, etc, está confeccionado por una canasta de lo que consumíamos en 2004. Hace 20 años no había wifi, celulares, pagábamos menos los servicios, y ahora se miden cosas inéditas como cuanto aumenta un televisor de tubo. Hay productos que no existen más, Si la carne aumenta 10 y el televiso de tuvo 0 nos va a dar un promedio menor”.

Destacó que “hubo una canasta nueva que se hizo en 2018, se testeo durante un año, y funciona pero falta la dirección política del gobierno de ponerlo en marcha”.

Consultado si este es el motivo por el que baja el índice de inflación pero no se percibe en los gastos, el diputado santafesino afirmó que “el INDEC mide bien, no hay manipulación de los datos pero mide sobre un consumo que ya no existe más”.

Al respecto, afirmó que “hay algunos rubros que el gobierno que las actualiza por el IPC, una de gran impacto son las jubilaciones, que son el mayor parte de gastos, por falta de actualización del IPC. Sobre ajusto las jubilaciones un 16% el año pasado pero si lo hubiese hecho con el nuevo índice tendría que haber pagado 16% más. En las jubilaciones mínimas son 45.000 pesos por mes, el 60% del bono. Si te roban porque no te calculan los meses inflacionarios de diciembre y enero y no actualizan el índice, el impacto es mucho mayor”.

Esteban Paulón destacó que “también afecta a los asalariados registrados que las paritarias se calculan sobre esto también.

Si se dice que las paritarias no deben superar la inflación no es lo mismo que sea el 2 a que sea el 3%. Estos 16% de diferencia no son psicológicos, son una base de cálculo errónea”.

Y concluyó que “es real que la inflación bajo pero hay una metodología que se mide sobre una base errónea que hay que modificar porque no implica solo el efecto psicológico que no te alcanza, sino que tiene consecuencias el ingreso de trabajadores y jubilados”.

