Esposa de migrante venezolano presuntamente deportado a El Salvador niega que forme parte del Tren de Aragua

Jaannelys Parra Morillo está convencida de que su esposo, Mervin José Yamarte Fernández, está entre los 238 migrantes venezolanos que el Gobierno de Estados Unidos deportó a El Salvador este fin de semana.

También está segura de que, a diferencia de lo que afirma EE.UU., su marido no pertenece al grupo criminal Tren de Aragua ni lleva a cabo “cosas malas”.

“No todos somos del Tren de Aragua. No porque sea venezolano tiene que ser del Tren de Aragua. Quiero que investiguen”, dice Parra en entrevista desde Maracaibo para el programa Conclusiones, de CNN, conducido por Fernando del Rincón.

Parra señala que la primera persona de su familia que identificó a su esposo entre los deportados fue su cuñado, quien dijo haberlo visto en imágenes difundidas en medios y le avisó de la situación. En ese momento, ella sintió que se le vino “el mundo encima”.

CNN no puede confirmar independientemente que Yamarte Fernández esté entre los migrantes venezolanos deportados a El Salvador. El Gobierno de Venezuela no ha respondido a las consultas sobre el tema, en tanto que el Servicio de Inmigración y Protección de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) dijo que hizo una revisión “cuidadosa” para verificar que las personas deportadas pertenecen al Tren de Aragua, pero no ha presentado pruebas de ello ni un listado.

De su lado, Parra Morillo insiste en que su esposo no tiene antecedentes delictivos, argumenta que el hecho de que tenga tatuajes no lo vincula con algún grupo criminal y asegura que migró a EE.UU. para dar a su familia una mejor calidad de vida.

“Tengo pruebas de que tenemos una casa y está en muy malas condiciones y, con su esfuerzo allá, la pudimos arreglar, pero no la terminamos, no pudimos”, dice.

“Yo estoy segura de mi esposo, yo lo conozco bien, tengo 11 años con él. Yo sé que no es un mal muchacho. No pertenece al Tren de Aragua. No le gustan las cosas malas. A él le gusta el fútbol, le gusta trabajar. No se fue a hacer cosas malas, se fue para allá para terminar mi casa”, remarca Parra, cuya historia se suma a la de otras familias que dicen haber reconocido a sus seres queridos en el grupo deportado a El Salvador.

Este martes, algunas de esas familias se manifestaron en Caracas para protestar contra la medida de EE.UU., asegurar que los suyos no son criminales y exigir que regresen a territorio venezolano lo antes posible.

