El seguro de Tesla siempre ha sido caro. ¿El vandalismo lo hará aún más caro?

Los incidentes de vandalismo contra los Tesla han aumentado a la par del crecimiento de la ira contra su CEO,…

Los incidentes de vandalismo contra los Tesla han aumentado a la par del crecimiento de la ira contra su CEO, Elon Musk, cuyo Departamento de Eficiencia Gubernamental ha liderado los esfuerzos para reducir drásticamente la fuerza laboral del Gobierno federal.

Pero los expertos dicen que, si bien una serie prolongada de actos de vandalismo podría terminar aumentando las primas de seguros, es demasiado pronto (y los seguros son demasiado complicados) para saber qué sucederá.

“No es algo que deba preocupar a los conductores hoy”, dijo Shannon Martin, experta en seguros de Bankrate. “Pero es algo que deben tener en cuenta en el futuro, especialmente los posibles propietarios de Tesla”.

El seguro para los Tesla siempre ha sido más caro que el de autos similares, ya sean de gasolina o eléctricos. Esto se debe a que la tecnología avanzada de los Tesla y sus costosas baterías son más caras de reparar, según Insurify, una empresa que compara las tarifas de seguros para consumidores estadounidenses. Reparar un Tesla dañado cuesta aproximadamente US$ 1.300 más que arreglar un auto a gasolina, según Insurify, y estas costosas reparaciones influyen en los valores que las aseguradoras cobran a los conductores de Tesla.

Según datos de Bankrate de este mes, la prima promedio para una cobertura completa de un sedán Tesla Model 3 es de US$ 3.495 al año, la prima para un SUV Tesla Model Y es de US$ 3.771 y la del SUV Model X de tamaño mayor es de US$ 5.459. En comparación, la camioneta eléctrica Ford F-150 Lighting cuesta un promedio de US$ 2.942 para asegurarla de manera similar, lo cual es ligeramente superior al promedio nacional de US$ 2.678 para todos los autos.

De los 50 automóviles más populares en Estados Unidos, los cuatro más caros de asegurar son todos Tesla, según Insurify.

Las primas podrían subir si se presentan más reclamos por vandalismo. Sin embargo, se necesitarían muchos más incidentes de vandalismo para que las primas de seguro suban o incluso se deniegue la cobertura. Actualmente, los incidentes son esporádicos y anecdóticos, con casos de vandalismo documentados en el noroeste del Pacífico, el noreste y en todo el país. De todos modos, los conductores cuyos vehículos fueron vandalizados serán los primeros en verse afectados.

Muchos factores influyen en el precio de la prima del seguro de auto, desde la marca y el modelo del vehículo hasta si se estaciona habitualmente en la calle. El vandalismo sí influye en las tarifas del seguro, pero las colisiones y el historial de conducción personal suelen ser más importantes para las aseguradoras, según explicó Matt Brannon, periodista de datos de Insurify, a CNN.

El vandalismo no debería afectar la cobertura contra terceros ni la cobertura por colisión, ya que no involucra a otro vehículo. Si algo aumentara, sería la cobertura para todo riesgo.

Lo primero que podrían hacer las aseguradoras si observaran tasas sostenidas o en aumento de vandalismo sería negarse a ofrecer nuevas pólizas a los conductores de Tesla, especialmente en áreas donde el vandalismo ocurre con frecuencia, dijo Brannon.

“O bien reanudan la suscripción de esas pólizas una vez que el vandalismo haya disminuido, o pueden aumentar sus tarifas para equipararlas con el mayor riesgo que se atribuye a este vandalismo”, dijo Brannon.

Mark Friedlander, director de Relaciones con los Medios del Insurance Information Institute, una asociación del sector, dijo que no tiene conocimiento de ninguna aseguradora que haya dejado hasta ahora de emitir pólizas para Tesla.

Tesla también ofrece su propio seguro, pero sus tarifas no se publican y solo está disponible en 12 estados. La mayoría de los seguros de auto se renuevan en periodos de seis meses, momento en el que la aseguradora puede optar por renovar la póliza o modificar la prima.

La última y la única vez en la historia reciente que se produjo una situación similar se debió a una tendencia en redes sociales. Un reto de TikTok mostró cómo robar autos Hyundai y Kia; entre principios de 2020 y el primer semestre de 2023, los robos de modelos Hyundai y Kia aumentaron más del 1000%. Aunque las compañías lanzaron actualizaciones de software antirrobo, muchas aseguradoras se negaron a cubrir los vehículos.

Martin, de Bankrate, explicó que las distintas aseguradoras respondieron de forma diferente: mientras que algunas afirmaban que no asegurarían los vehículos afectados, otras simplemente decían que no añadirían la cobertura contra todo riesgo a un vehículo que no la tuviera. La primera medida que tomaron la mayoría de las aseguradoras, según Brannon, fue dejar de emitir pólizas para los vehículos afectados.

CNN se comunicó con Tesla, Geico, Allstate y State Farm para solicitar comentarios sobre las tarifas de seguro de Tesla.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.