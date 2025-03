El “retraso” de los aranceles de Trump es un lío confuso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump no revirtió completamente los aranceles del 25% que promulgó a principios de este…

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump no revirtió completamente los aranceles del 25% que promulgó a principios de este mes sobre casi todos los productos mexicanos y canadienses exportados a EE.UU.

Aunque el jueves anunció un aplazamiento de los aranceles hasta el 2 de abril, no se trata ni mucho menos de una pausa completa. El problema está en un gran detalle: para evitar los aranceles durante el aplazamiento, los bienes procedentes de México y Canadá deben cumplir con el tratado de libre comercio T-MEC que Trump firmó durante su primer mandato.

En la actualidad, solo alrededor del 50% de los bienes que Estados Unidos importa de México y el 38% de los bienes de Canadá cumplen con los términos del T-MEC, dijo un alto funcionario de la administración en una llamada con periodistas.

Con la excepción de algunas importaciones canadienses de energía y potasa, un componente clave en los fertilizantes, los bienes procedentes de los dos países que no cumplen con el T-MAC aún podrían enfrentar aranceles del 25%, o más.

Pero el comercio es extraordinariamente complicado, ya que los distintos productos a veces reciben aranceles diferentes en función del peso, el contenido u otras características definitorias. Sin mucho tiempo para adaptarse antes de que la política de Trump entre oficialmente en vigor el 2 de abril —a menos que se retrase de nuevo— no está claro ni siquiera para los expertos y funcionarios del gobierno qué productos están siendo gravados con qué cantidades.

Dan Gardner, presidente de Trade Facilitators, Inc, una consultora con sede en Los Ángeles especializada en logística global y cumplimiento de la normativa comercial estadounidense, se mostró perplejo ante la medida de la administración.

“Esto no tiene ningún sentido para mí”, dijo. “Es muy vago”.

Para complicar las cosas, hay más cambios en la política comercial a los que enfrentarse: los aranceles del 25% sobre todas las importaciones de acero y aluminio entrarán en vigor el 12 de marzo. Mientras tanto, el viernes, Trump amenazó con promulgar un arancel del 250% sobre los productos lácteos canadienses y un arancel “tremendamente alto” también sobre la madera procedente de allí. Y Trump dijo el domingo a Fox News que los aranceles aún pueden “subir con el tiempo”.

Parte de la razón por la que tantos productos no se consideran compatibles con el T-MEC es que, hasta hace poco, un montón de productos canadienses y mexicanos, incluidos ordenadores, teléfonos y petróleo, no estaban sujetos a ningún arancel estadounidense. El T-MEC estableció una zona de libre comercio en Norteamérica para la gran mayoría de los productos que cruzan las fronteras de Estados Unidos, México y Canadá. Pero no tenía sentido que las empresas hicieran un esfuerzo adicional para garantizar el cumplimiento del tratado si sus productos no tenían aranceles antes del T-MEC y el TLCAN que lo precedió.

Así que durante décadas, libre de impuestos significaba libre de impuestos independientemente del cumplimiento. Eso fue hasta que Trump impuso aranceles generales del 25% a los productos canadienses y mexicanos.

Otra razón para la falta de cumplimiento del tratado: los productos técnicamente pueden cumplir los requirimientos, pero no se declaran porque la “tasa de impuestos ordinarios ha sido muy pequeña o nula”, dijo Andrew McAllister, un abogado de Holland and Knight que dirige la división de comercio internacional del grupo. El ahorro de una cantidad tan pequeña de dinero puede no merecer la pena por las complicaciones que conlleva la declaración de conformidad, que implica un complicado papeleo y puede costar a las empresas miles de dólares.

Y, antes de los aranceles de Trump, muchos productos podían evitar los aranceles de todos modos siempre que el 60 % del valor de los materiales que los componen proceda de Norteamérica.

Ahora, los funcionarios de aduanas tienen la difícil tarea de determinar qué tipos de productos reciben un arancel y cuáles no, incluso si son extremadamente similares. Por ejemplo, los textiles utilizados para confeccionar prendas de vestir procedentes de Canadá y México deben “contener hilo de coser, tejido para bolsillos, bandas elásticas estrechas y tejido recubierto” fabricados en Norteamérica para llegar a EE.UU. libres de aranceles en virtud del T-MEC, según un posteo publicado en el sitio web de la Patrulla de Aduanas y Fronteras de EE.UU.

Con la posibilidad de un arancel del 25%, las empresas podrían ser más cuidadosas a la hora de asegurarse de que cumplen la normativa. Al mismo tiempo, toda la diligencia debida adicional podría no importar con tan pocas respuestas disponibles sobre si las importaciones previamente incumplidoras del T-MEC se enfrentarían a un arancel del 25% o no.

Un funcionario de la administración, en una llamada con periodistas la semana pasada, remitió a la prensa al representante de Comercio de EE.UU. para más preguntas. Sin embargo, la oficina declinó hacer comentarios y remitió a CNN al Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés).

La CBP remitió a CNN a un comunicado publicado el sábado, en el que se afirmaba que la agencia está “totalmente equipada para aplicar” las últimas medidas ejecutivas sobre aranceles. Al mismo tiempo, un portavoz dijo a CNN que “todavía están estudiando” si las mercancías que anteriormente no estaban sujetas a ningún arancel y, por tanto, no presentaron la documentación relacionada con el T-MEC, podrían solicitar ahora una exención.

Un portavoz de la Casa Blanca no respondió a la consulta de CNN.

Tony Rivera, abogado especializado en comercio mundial de ArentFox Schiff, cree que todas las empresas tendrán la oportunidad de acogerse a la exención arancelaria del T-MEC. Sin embargo, dado lo laborioso que es ser declarado conforme, podría no haber tiempo suficiente para calificar y enviar sus mercancías antes del 2 de abril.

Gardner, que también es agente de aduanas autorizado, viajó a Chihuahua, México, durante el fin de semana, en parte para ayudar a uno de sus clientes, que fabrica piezas industriales de acero, a abastecerse más de sus insumos localmente para cumplir con los requisitos regionales de contenido de valor, como el umbral del 60%.

Visitar los centros de producción en persona es crucial para garantizar que los productos de sus clientes cumplan los requisitos del T-MEC, que también incluyen pagar a los trabajadores 16 dólares la hora y respetar una serie de normas de propiedad intelectual.

Sin embargo, subraya lo complejo que es todo el proceso. “No me emociona demasiado ir a Chihuahua un domingo”, dijo.

