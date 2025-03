El mensaje de la Casa Blanca a los estadounidenses preocupados por los aranceles: “Confíen en Trump”

Un alto asesor económico de la Casa Blanca desestimó las preocupaciones sobre el aumento de precios para los consumidores en…

Un alto asesor económico de la Casa Blanca desestimó las preocupaciones sobre el aumento de precios para los consumidores en vísperas de los aranceles prometidos por el presidente Donald Trump el 2 de abril, al decir a los consumidores que puedan estar preocupados que “confíen en Trump”.

“Los aranceles son recortes de impuestos, los aranceles son empleos, los aranceles son seguridad nacional, los aranceles son excelentes para los estadounidenses. Los aranceles harán a Estados Unidos grande de nuevo”, dijo Peter Navarro, consejero principal de la Casa Blanca para el comercio y la manufactura, durante una aparición en “Fox News Sunday” con Shannon Bream.

CNN reportó que los estadounidenses no necesariamente sentirán los efectos completos de los aranceles de inmediato, pero los impuestos a la importación podrían aumentar los precios de casi todo, especialmente dado que más del 40% de los bienes que Estados Unidos importó el año pasado provinieron de las naciones que Trump apuntó.

Bream presionó a Navarro sobre las preocupaciones de que los aranceles se reflejarán en los costos diarios. Dijo que el dinero recaudado de los aranceles automotrices apoyará recortes de impuestos, y prometió “el mayor recorte de impuestos en la historia de Estados Unidos para la clase media”.

“Holísticamente, como dicen, los consumidores y los estadounidenses estarán mejor, incluyendo todos los empleos que obtendrán”, dijo.

Al ser presionado una vez más sobre las encuestas que reflejan la creencia general de que los aranceles harán que los productos sean más caros y la propia afirmación de Trump de que los aranceles podrían llevar a “cierta disrupción”, Navarro dijo, “Confíen en Trump”.

Continuó: “Tenemos el ejemplo del primer mandato. Sabemos que impusimos aranceles históricamente altos a China. Impusimos aranceles al aluminio y al acero. Impusimos a las lavadoras, a los paneles solares. (…) Todo lo que obtuvimos de eso fue prosperidad y estabilidad de precios. Y la razón por la que no vamos a ver inflación es porque los extranjeros van a absorber la mayor parte. Tienen que hacerlo”.

Un alto asesor económico de Trump se negó a decir este domingo cuántos países serían afectados por los aranceles recíprocos prometidos por Trump que se anunciarán el martes 2 de abril y sugirió que los planes siguen siendo flexibles.

“El presidente Trump va a decidir cuántos países”, dijo Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, durante una aparición en “Sunday Morning Futures” de Fox News con Maria Bartiromo.

Hassett pareció indicar que el presidente no ha tomado decisiones finales.

“El presidente Trump tiene una visión a largo plazo de la edad dorada de Estados Unidos, y estamos trabajando muy, muy duro para sacarla a tiempo. Pero no puedo darte ninguna orientación prospectiva sobre lo que va a suceder esta semana. El presidente tiene mucho análisis ante él, y va a tomar la decisión correcta”.

Más tarde expresó confianza en que los republicanos del Congreso podrán aprobar el plan fiscal de Trump, lo cual, predijo, podría suceder tan pronto como este verano.

“Estoy realmente, realmente confiado. Me he reunido con el presidente de la Cámara junto con el secretario del Tesoro esta semana. Me he reunido con el líder de la mayoría y un grupo de senadores dos veces esta semana”, dijo, y agregó que la Cámara y el Senado “no están muy lejos en absoluto”.

“Se siente como si las probabilidades de que esto se apruebe en algún momento durante el verano son extraordinariamente altas”, dijo Hassett, al destacar sus disposiciones de no impuestos sobre la Seguridad Social, no impuestos sobre las propinas y no impuestos sobre las horas extras.

Hassett también minimizó las preocupaciones sobre una recesión, al señalar los recientes números de empleo.

“Los empleos han sido fuertes, y no puedes tener empleos tan fuertes y tener una recesión. Simplemente no funciona de esa manera”, dijo.

