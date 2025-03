El Gobierno de Trump apuntó al Instituto de la Paz de EE.UU. con despidos masivos

Los empleados del Instituto de la Paz de Estados Unidos recibieron cartas de despido el viernes por la noche, mientras…

Los empleados del Instituto de la Paz de Estados Unidos recibieron cartas de despido el viernes por la noche, mientras el Gobierno de Trump continúa reimaginando el papel de EE.UU. en el extranjero y desmantelando dramáticamente partes clave del Gobierno federal a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).

La gran mayoría del personal de la organización sin fines de lucro recibió avisos de despido el viernes por la noche, dijo una fuente que fue cesanteada y que solicitó anonimato para hablar libremente sin poner en peligro su paquete de indemnización.

“Todos recibieron una carta personal que indicaba que estaban despedidos a partir del 28 de marzo y que la atención médica terminaría el 31 de marzo”, dijo la fuente, señalando que los empleados recibirían el pago por el trabajo realizado hasta el viernes, así como por cualquier tiempo de vacaciones restante”.

El instituto, que fue fundado durante la administración Reagan, “promueve la investigación, el análisis de políticas, la educación y la capacitación sobre la paz internacional y la resolución de conflictos en un esfuerzo por prevenir y resolver conflictos violentos, y promover la estabilidad postconflicto”, según una descripción en usa.gov. Su sitio web oficial fue dado de baja.

El presidente Donald Trump firmó un decreto en febrero apuntando al Instituto de la Paz, un esfuerzo, dijo el decreto, para “reducir drásticamente el tamaño del Gobierno Federal, mientras aumenta su responsabilidad ante el pueblo estadounidense”.

George Foote, quien fue asesor del Instituto de la Paz de Estados Unidos hasta que fue despedido por DOGE, ahora está involucrado en un litigio cuyo objetivo es convencer a un juez de que reconozca que los esfuerzos del Gobierno de Estados Unidos y DOGE para despedir a altos funcionarios de la organización son ilegales.

La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de Washington después de que el personal de DOGE, acompañado por oficiales de Policía de Washington, obtuviera acceso al edificio del Instituto de la Paz a principios de este mes después de ser rechazados inicialmente.

Foote dijo a CNN en una entrevista telefónica este sábado que todos los documentos del caso se presentarán antes del 25 de abril. A partir de ahí, el juez puede decidir el caso o convocar una audiencia, que se llevaría a cabo la semana del 28 de abril.

La fuente dijo que, aunque el despido masivo, reportado por primera vez por CBS News, no fue del todo inesperado, fue decepcionante.

“Obviamente es decepcionante y un poco contradictorio para un presidente que quiere ganar el Premio Nobel de la Paz. Se extendió cada rama de olivo al presidente y sus representantes, ya que queríamos trabajar con esta administración como lo hicimos con siete anteriores, incluida la suya durante su primera administración”, dijo la fuente.

El propio Trump ha expresado su esperanza de ser recordado como un “pacificador”.

“Mi legado más orgulloso será el de un pacificador y unificador. Eso es lo que quiero ser: un pacificador y un unificador”, dijo en su discurso inaugural.

A diferencia de los esfuerzos de la administración para recortar agencias gubernamentales como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Instituto de la Paz de EE.UU. es una organización independiente y sin fines de lucro que recibe sus US$ 55 millones en financiamiento anual a través del Congreso, lo que significa que su personal no está sujeto a las protecciones otorgadas a los trabajadores federales. Entre 50 y 75 de sus empleados trabajaban en el extranjero hasta el viernes, de acuerdo con Foote.

“La paz es un proceso continuo, y no hay forma de que una inversión de US$ 55 millones al año vaya a traer paz al mundo, pero hacen mucho con esos US$ 55 millones”, dijo Foote.

También tiene una dotación de casi US$ 80 millones, dijo. No está claro qué sucedería con esos fondos de dotación, ni con la sede del instituto en el vecindario de Foggy Bottom en Washington, que a menudo se alquila para fiestas y bodas a gran escala.

Cuando se le pidió un comentario, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo a CNN: “Los contribuyentes no quieren gastar US$ 50 millones al año en un ‘instituto de investigación’ financiado con fondos públicos que no ha logrado entregar la paz. El presidente Trump puso fin a la era de las guerras eternas y estableció la paz en su primer mandato, y está cumpliendo su mandato de eliminar el despilfarro y ahorrar dólares de los contribuyentes”.

Foote destacó la labor del instituto asesorando al Consejo de Seguridad Nacional sobre cuestiones políticas y a un grupo de asesores militares de alto nivel que debate técnicas de consolidación de la paz para prevenir guerras. También destacó la investigación del instituto sobre minerales de conflicto en África, su lucha contra la influencia china en estos minerales críticos, sus estudios sobre la trata de personas en Camboya y su labor de consolidación de la paz en Papua Nueva Guinea, entre otras iniciativas.

Hay cinco palomas talladas en el vestíbulo de la sede del Instituto de la Paz, dijo Foote, cada una con el nombre de un miembro del personal que murió en una zona de conflicto.

“Ginny Bouvier es una de ellas. Ginny estaba en las selvas de Colombia; contrajo una enfermedad allí. Murió de eso. La trajimos a casa, pero falleció en el Hospital de Georgetown”, dijo.

Foote continuó: “Ese es el tipo de trabajo que la gente del Instituto de la Paz ha hecho. No son burócratas sin rostro. No son personas que simplemente viven del dinero público. No son despilfarro o desperdicio. Están trayendo paz al mundo y previniendo la necesidad de intervención militar estadounidense y haciendo el mundo y el país seguros para el Ejército estadounidense, las corporaciones estadounidenses, los ciudadanos estadounidenses”.

