El asesor de seguridad nacional de Trump agregó a un periodista a un chat con planes de ataque en Yemen altamente sensibles

Exfuncionarios de seguridad nacional reaccionaron con sorpresa y horror ante las revelaciones en The Atlantic de que miembros de alto nivel del gabinete del presidente Donald Trump enviaron planes operativos detallados y otra información probablemente altamente clasificada sobre ataques militares estadounidenses en Yemen a un chat grupal en una aplicación de mensajería a la que un periodista había sido agregado por accidente.

El Gobierno de Trump reconoció que los mensajes, enviados a través de la aplicación de chat encriptada no gubernamental Signal, parecen ser auténticos sin ofrecer ninguna explicación de por qué funcionarios de alto rango estaban tratando información de defensa nacional fuera de los sistemas clasificados gubernamentales aprobados.

Según The Atlantic, el asesor de seguridad nacional Mike Waltz convocó a principios de este mes una conversación por mensaje de texto con altos funcionarios estadounidenses, incluido el vicepresidente J. D. Vance; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, para hablar sobre ataques contra combatientes hutíes en Yemen que habían estado amenazando la navegación internacional en el mar Rojo. Waltz, al parecer por accidente, agregó al editor en jefe de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a la conversación.

Los mensajes comenzaron con un debate sobre cuándo debería lanzarse la acción, mientras Goldberg seguía la conversación. Se realizaron los ataques, y los participantes se felicitaron mutuamente por un trabajo bien hecho durante un breve intercambio posterior a la acción, antes de que Goldberg se retirara.

“Dios santísimo”, dijo un alto exfuncionario de EE.UU., reaccionando al informe.

“No”, dijo otro, de manera rotunda, cuando se le preguntó si había habido un uso análogo de la aplicación durante la administración de Biden.

Signal es una aplicación de mensajería encriptada que es popular en todo el mundo, incluidos periodistas y funcionarios gubernamentales. Los funcionarios de la administración de Biden también la usaron rutinariamente para hablar de la planeación logística de reuniones y, en ocasiones, para comunicarse con contrapartes extranjeras.

Pero el uso de Signal para tratar la planeación de operaciones militares ―entre los secretos más protegidos que tiene Estados Unidos, en parte debido al impacto potencial en la vida de los miembros del servicio estadounidense― es un riesgo sorprendente para la seguridad nacional, dijeron exfuncionarios. Varios funcionarios mencionaron que no podían recordar ningún caso en el que Signal se utilizara para comunicar información clasificada o conversar sobre operaciones militares. Los altos funcionarios en el chat grupal tienen acceso a sistemas de comunicación clasificados y cuentan con personal cuya labor es asegurar que las comunicaciones de información sensible permanezcan seguras.

“Violaron cada procedimiento conocido por el hombre sobre la protección del material operativo antes de un ataque militar”, dijo un ex alto funcionario de inteligencia. “Tienes un colapso total en la seguridad sobre una operación militar”, agregó.

La confianza en la seguridad de Signal se refuerza por el hecho de que la aplicación es de código abierto, lo que significa que este está disponible para que expertos independientes lo examinen en busca de vulnerabilidades. Pero, al igual que cualquier aplicación de mensajería con objetivos de alto valor, hackers respaldados por fuerzas estatales han intentado encontrar forma de acceder a los chats de Signal, dejando abierta la posibilidad de que pueda ser vulnerable a ojos curiosos.

Un informe del mes pasado de la empresa de seguridad Mandiant, propiedad de Google, encontró que espías vinculados a Rusia habían intentado infiltrarse en las cuentas de Signal de personal militar ucraniano haciéndose pasar por contactos confiables de Signal.

Un funcionario de inteligencia occidental elogió a Signal como excelente por su encriptación, pero afirmó que “nunca debería utilizarse para datos clasificados u operativos, y mucho menos para conversaciones políticas de alto nivel gubernamental”.

Este tipo de violación podría “impactar el nivel de confianza entre socios y aliados”, dijo el funcionario. “Ahora definitivamente es un buen momento para darles una lección o dos a sus funcionarios de más alto rango sobre comunicaciones internas y cómo hacerlo de una manera adecuada”, añadió.

Utilizar un chat de Signal para compartir información altamente clasificada y accidentalmente incluir a un reportero en la conversación también plantea la posibilidad de violaciones de leyes federales como la Ley de Espionaje, que convierte en un delito el manejo indebido de información de defensa nacional. Es una ley que se utilizó en la acusación del Departamento de Justicia contra Trump por acumular documentos clasificados en lugares no autorizados, como un baño en Mar-a-Lago, después de dejar su primer mandato.

Bajo circunstancias normales, un error como este derivaría en una investigación por parte del FBI y la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia, según exfuncionarios del Departamento de Justicia.

Eso es poco probable en esta ocasión, en parte porque algunos de los altos funcionarios de la administración de Trump en el chat de Signal serían los que pedirían tal investigación.

El Departamento de Justicia suele depender de recibir un informe de delito de la agencia de origen de la información de defensa nacional, en este caso, el Departamento de Defensa. Los funcionarios de alto rango en la conversación también cuentan con lo que se conoce como autoridad de clasificación original, lo que significa que pueden rebajar el estado de clasificación de la información.

Pero si funcionarios de nivel inferior cometieran un error similar, no hay duda de que habría consecuencias, incluida la posible pérdida de sus credenciales de seguridad, dicen funcionarios actuales y anteriores. Las regulaciones del Pentágono establecen específicamente que las aplicaciones de mensajería, incluido Signal, “NO están autorizadas para acceder, transmitir, procesar información no pública (del Departamento de Defensa)”.

“Si alguien más lo hiciera, no hay duda de que se investigaría”, dijo un exfuncionario del Departamento de Justicia.

Trump afirmó no saber nada sobre lo que sucedió.

“No sé nada al respecto”, dijo este lunes a reporteros cuando se le preguntó sobre el artículo de Goldberg.

“No soy un gran fan de The Atlantic. Para mí, es una revista que se está quedando fuera del negocio. Creo que no es una gran revista. Pero no sé nada al respecto”, dijo Trump.

“No podría haber sido muy efectivo, porque el ataque fue muy efectivo. Puedo decirte, no sé nada al respecto. Me estoy enterando de esto”, añadió.

Durante el transcurso de la conversación, Hegseth envió “detalles operativos sobre ataques próximos en Yemen, incluida información sobre objetivos, armas que EE.UU. desplegaría y secuenciación de ataques”, según The Atlantic. En otra parte de la conversación, el director de la CIA, John Ratcliffe, envió “información que podría interpretarse como relacionada con operaciones de inteligencia actuales y reales”.

Todo esto casi seguramente estaría clasificado al más alto nivel, dijeron exfuncionarios.

“Alguien necesita ser despedido”, dijo a CNN el exsecretario de Defensa y exdirector de la CIA Leon Panetta. “Cómo se agregó el nombre de un periodista a esa lista… esto es simplemente un grave error”, dijo, señalando que si hubiera sido alguien distinto a Goldberg, podrían “revelar esta información de inmediato a los hutíes en Yemen que estaban a punto de ser atacados”. “Y ellos, a su vez, podrían haber (…) atacado instalaciones estadounidenses en el mar Rojo, causando bajas entre nuestras tropas”, abundó.

El Gobierno de EE.UU. tiene varios sistemas para transferir y comunicar información clasificada, incluido el sistema de enrutador de protocolo de internet secreto (SIPR, por sus siglas en inglés) y el sistema conjunto de comunicaciones de inteligencia mundial (JWICS, por sus siglas en inglés). Los altos funcionarios gubernamentales, incluido el secretario de Defensa, el vicepresidente, el secretario de Estado y otros, tienen acceso a estos sistemas en prácticamente todo momento, incluidos teléfonos y computadoras portátiles específicamente configuradas para información clasificada.

Un ex alto funcionario de Defensa de EE.UU. dijo que no se puede enviar información secreta de uno de estos sistemas a una red no clasificada. Hegseth ―o alguien que trabajaba para él― habría tenido que hacerlo manualmente. El funcionario dijo que esto implica un manejo flagrantemente indebido de información clasificada y una transferencia ilegal del material de un sistema clasificado a una red no clasificada.

Hegseth “de alguna manera tuvo que transferirlo o copiarlo para poder enviarlo a Signal en primer lugar”, dijo el funcionario. “No puedes reenviar un correo electrónico clasificado a un sistema no clasificado. Tendrías que imprimirlo o teclearlo mientras miras ambas pantallas. Así que tuvo que haberlo hecho o alguien tuvo que haberlo hecho por él de esa manera”.

“Este parece ser un intercambio de mensajes auténtico, y estamos revisando cómo se añadió un número inadvertido al chat. La conversación es una demostración de la profunda y reflexiva coordinación de políticas entre altos funcionarios. El éxito continuo de la operación de los hutíes demuestra que no hubo amenazas para las tropas ni para la seguridad nacional”, dijo Brian Hughes, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, en un comunicado a CNN.

Vance es citado en los textos expresando preocupación sobre que los ataques fueran un “error” y la incertidumbre de que Trump estuviera al tanto de cómo los ataques a los rebeldes hutíes serían inconsistentes con el mensaje sobre Europa.

“No estoy seguro de que el presidente esté consciente de cuán inconsistente es esto con su mensaje sobre Europa en este momento. Hay un riesgo adicional de que veamos un aumento, entre moderado y severo, en los precios del petróleo. Estoy dispuesto a apoyar el consenso del equipo y guardarme estas preocupaciones. Pero hay un fuerte argumento para retrasar esto un mes, hacer el trabajo de mensajería sobre por qué esto es importante, ver cómo está la economía, etc.”, escribió Vance en el chat grupal de Signal, según The Atlantic.

Los funcionarios de la administración de Trump parecen haber reaccionado a ese elemento del informe, sin señales en absoluto de que el uso de Signal para este propósito planteara preocupaciones de seguridad nacional.

En un comunicado a CNN, William Martin, director de comunicaciones del vicepresidente, dijo: “La primera prioridad del vicepresidente es siempre asegurarse de que los asesores del presidente le estén proporcionando adecuadamente sobre el contenido de sus deliberaciones internas. El vicepresidente Vance apoya inequívocamente la política exterior de esta administración. El presidente y el vicepresidente han tenido conversaciones posteriores sobre este asunto y están en total acuerdo”.

Los demócratas en el Congreso reaccionaron instantáneamente con indignación, con al menos un miembro sénior señalando que planeaba presionar a altos funcionarios de inteligencia cuando comparecieran este miércoles ante legisladores en una audiencia previamente programada ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes sobre amenazas a la seguridad nacional. (Los mismos funcionarios, incluido Ratcliffe, también comparecerán ante un panel del Senado el martes).

“Estoy horrorizado por los informes de que nuestros funcionarios de seguridad nacional más altos, incluidos los jefes de múltiples agencias, compartieron información sensible y casi seguramente clasificada a través de una aplicación de mensajería comercial, incluidos planes de guerra inminentes”, dijo el representante Jim Himes, de Connecticut, el demócrata principal en la Comisión de Inteligencia de la Cámara, citando los “riesgos calamitosos de transmitir información clasificada a través de sistemas no clasificados.”

“Si es cierto, estas acciones son una flagrante violación de las leyes y regulaciones que existen para proteger la seguridad nacional, incluida la seguridad de los estadounidenses que sirven en situaciones de peligro”.

En el pasado, algunos de los participantes en la cadena de texto se han manifestado contra el uso de plataformas no gubernamentales para llevar asuntos oficiales sensibles.

“Hillary Clinton puso algunos de los más altos y más sensibles datos de inteligencia en su servidor privado porque tal vez piensa que está por encima de la ley”, dijo el entonces senador de Florida, Marco Rubio, en un foro en Iowa en 2016. “O tal vez solo quería la conveniencia de poder leer estas cosas en su Blackberry. Esto es inaceptable. Esto es algo que descalifica”, agregó.

