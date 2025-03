Él advirtió que ella lo drogó y que era peligrosa. Ahora, la acusan de matar a un reportero de Telemundo

El reportero deportivo Adán Manzano fue encontrado muerto en su habitación de hotel en el área de Nueva Orleans mientras…

El reportero deportivo Adán Manzano fue encontrado muerto en su habitación de hotel en el área de Nueva Orleans mientras cubría el Super Bowl LIX. Una víctima anterior de la mujer acusada de su muerte advirtió a una jueza que algo así podría ocurrir.

Danette Colbert, a quien la Policía de Kenner describió anteriormente como una “criminal de carrera” conocida por sus esquemas de fraude en Nueva Orleans, ha sido acusada de homicidio intencional sin premeditación por la muerte de Manzano, anunció la Policía este martes.

Un abogado que representó a Colbert se negó a hacer comentarios. CNN no ha podido determinar si el abogado representa a Colbert en el caso de Manzano, un hombre de 27 años, quien trabajaba para la estación local de Telemundo en Kansas City y había viajado a Nueva Orleans para informar sobre el Super Bowl cuando fue encontrado muerto el mes pasado.

Colbert tiene “un historial y una hoja de antecedentes bastante amplios”, dijo anteriormente el jefe policial de Kenner, Keith Conley. Sus antecedentes incluyen “acusaciones de drogar a hombres, robo de moneda, uso fraudulento de tarjetas de crédito y débito y otros delitos financieros”.

Algunas de esas acusaciones provienen de David Butler, de 52 años, quien acusó a Colbert de drogarlo y robarle en Nueva Orleans hace más de tres años.

En un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Kenner el martes, las autoridades escribieron que la evidencia sugería que Colbert y un cómplice comúnmente usan sustancias, incluido Xanax, para drogar a sus víctimas.

Entre las causas de muerte de Manzano están los efectos tóxicos combinados del Xanax y el alcohol, según el forense del distrito Jefferson , Gerald Cvitanovich. La causa de su muerte sigue sin determinarse, añadió Cvitanovich.

Los detectives creen que Colbert drogó a Manzano para poder robarle mientras estaba inconsciente, según la policía.

En el caso de Butler, un jurado declaró a Colbert culpable de robo, fraude informático y transferencia ilegal de fondos. Sin embargo, la jueza Nandi Campbell del Tribunal Penal del distrito de Orleans le concedió la libertad condicional y le ordenó pagar un resarcimiento, lo que le permitió evitar la cárcel.

La semana pasada, la fiscal general de Louisiana, Liz Murrill, dijo que su oficina cree que la sentencia en ese caso “no era elegible para libertad condicional” y buscará que la sentencia de Colbert aumente bajo el estatuto de delincuente habitual.

En una declaración a CNN, Butler afirmó estar “profundamente agradecido de que la fiscal general Liz Murrill haya intervenido” para cuestionar la sentencia en su caso. Anteriormente, expresó su decepción por la “sentencia indulgente” en una carta dirigida a la jueza Campbell en diciembre.

Cuando la Sra. Colbert reincida —y las estadísticas sugieren que probablemente lo hará—, ¿cómo responderá el tribunal a la inevitable pregunta, ¿por qué se le dio otra oportunidad a alguien con tantos antecedentes de poner vidas en peligro? Si alguien muere por sus acciones en el futuro, su sangre estará indudablemente en las manos de quienes le permitieron eludir la responsabilidad real hoy?, escribió en la carta obtenida por CNN.

Tras enterarse de que Colbert había sido acusada de homicidio intencional sin premeditación, Butler escribió en una declaración a CNN: “Si Colbert hubiera recibido la sentencia adecuada en mi caso, Manzano, y tal vez otros, probablemente seguirían con vida. Justicia demorada es justicia denegada y es hora de un cambio real y sistémico”.

En 2022, Colbert fue arrestada dos veces en Las Vegas por delitos graves de hurto grave y administración de drogas para coparticipar en un delito grave, según consta en los registros judiciales. En ambos casos, fue acusada de drogar a hombres en sus habitaciones de hotel y robarles. Los cargos fueron desestimados porque las víctimas no quisieron declarar ante el tribunal, según declaró a The Associated Press el abogado de Colbert en esos casos, Daniel Lippmann.

Butler le dijo previamente a CNN que estaba renovando una casa en Nueva Orleans cuando conoció a Colbert afuera de un bar del Barrio Francés alrededor de la 1 a.m., hora local, del 6 de noviembre de 2021.

Colbert y otra mujer le preguntaron a Butler si quería tomar algo con ellas. Butler aceptó y les invitó a una ronda en el bar, que prefiere no revelar por privacidad.

Cuando estaban terminando la primera ronda de bebidas, Butler se alejó de la mesa por un minuto para comprar una segunda ronda.

En ese momento, dijo, la mujer que estaba con Colbert se apartó.

Al volver a la mesa, terminó lo que quedaba de su primera copa con Colbert y empezó la segunda. Dijo que casi de inmediato empezó a sentirse desorientado.

“El mundo se volvió completamente oscuro. Me sentí mareado y supe que algo no andaba bien, así que entré un poco en pánico, ¿sabes? Pensé: ‘Tengo que volver al lugar donde me estaba quedando’”, dijo.

Cuando intentó irse, Colbert lo acompañó a subir a una camioneta Suburban negra que estaba aparcada fuera del bar, dijo. Eso fue lo último que recuerda.

Un amigo despertó a Butler esa noche en su casa. Butler dijo que desconocía cómo había llegado allí. Sintió que “no sabía en qué planeta estaba”, describiendo la sensación como la de despertar de una anestesia general.

El teléfono y la billetera de Butler habían desaparecido. Colbert le había robado US$ 134.000: unos US$ 85.000 de una cuenta de criptomonedas y el resto de cargos a tarjetas de crédito, según declaró.

Le dice a CNN que se arrepiente de no haber ido al hospital después del incidente.

“En ese momento, ni siquiera se me pasó por la cabeza. O sea, estaba más preocupado por averiguar quién me había robado el dinero”, comentó.

Cuando denunció el robo al Departamento de Policía de Nueva Orleans, dijo que el oficial le preguntó si realmente quería presentar un informe oficial.

“Sabes, él insinuaba que intentaba contratar a la señorita Colbert como prostituta. Y dijo: ‘Esto va a ser de dominio público y tu familia se enterará’”, dijo Butler. “Tuve que ser muy firme en ese momento para que aceptaran mi denuncia”.

Butler dijo que la interacción no tenía nada que ver con la prostitución; en cambio, explicó que le encanta la cultura de Nueva Orleans, donde la gente a menudo hace amistad con extraños y comparte una bebida amistosa.

En cuestión de días, Butler descubrió la identidad de Colbert y se la dio a la Policía, dijo.

Colbert había transferido las criptomonedas de la billetera Coinbase de Butler a la de ella, para poder ver su nombre de usuario, explicó. Ingresó su nombre de usuario de Coinbase en Google y encontró su cuenta de Facebook, explicó.

También escribió en una declaración de impacto de la víctima que sufrió un “trauma físico y emocional” por el incidente.

“Cuando mi amigo finalmente me encontró, pensó que podría estar muerto, e incluso después de recuperar el conocimiento, me sentí perdido, incapaz de pensar con claridad. La experiencia fue una pesadilla de la que aún no he despertado del todo”, escribió en la declaración de la víctima.

Butler dijo que también sufre la culpa del sobreviviente.

“La tengo conmigo todo el día, todos los días. Busco su nombre en internet una vez por semana o cada dos semanas porque sabía que iba a matar a alguien”, dijo Butler.

