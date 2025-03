Eclipse solar parcial del 29 de marzo: cuándo, a qué hora y cómo ver desde todo el mundo

El sábado 29 de marzo, el cielo ofrecerá un espectáculo astronómico notable: un eclipse solar parcial. Durante este evento, la…

El sábado 29 de marzo, el cielo ofrecerá un espectáculo astronómico notable: un eclipse solar parcial.

Durante este evento, la Luna se interpondrá parcialmente entre la Tierra y el Sol, oscureciendo una porción del disco solar y creando una vista impresionante para los observadores en diversas partes del mundo en el hemisferio norte. Según la NASA, este fenómeno será visible en regiones de Europa, Asia, África, Norteamérica y el norte de Sudamérica, así como en los océanos Atlántico y Ártico.

Un eclipse solar es un fenómeno astronómico en el que la Luna se alinea entre el Sol y la Tierra, bloqueando parcial o totalmente la luz solar y oscureciendo el día. Normalmente, el Sol ilumina una parte de la Tierra creando lo que conocemos como “día”, pero durante un eclipse, la Luna se interpone en su camino, cubriendo progresivamente su luz y sumiendo el entorno en una oscuridad temporal poco común.

El eclipse se desarrollará en diferentes momentos según la ubicación geográfica. De acuerdo con la web de astronomía Space.com, el evento comenzará a nivel global a las 4:50 a.m. ET (hora del este de EE.UU.).

El punto máximo, cuando la Luna cubra la mayor parte del Sol, ocurrirá a las 6:47 a.m. ET, y finalizará a las 8:43 a.m. ET.

Según lo informado por Time and Date, estas son las horas en las que se podrá ver en países como Estados Unidos, México, Argentina y Colombia.

EE.UU.: inicia a las 4:50 a.m., máximo a las 6:47 a.m. y finaliza a las 8:43 a.m. ET.

La mayor parte de los Estados Unidos continentales no serán testigos del eclipse, pero partes de estados del noreste como Maine, Massachusetts y Nueva York, y ciudades canadienses como Montreal, Ottawa, Halifax, Nueva Escocia y St. John’s, Terranova y Labrador, verán alguna porción de la cara del sol bloqueada por la Luna durante el amanecer, según Time and Date.

México: inicia a las 2:50 a.m., máximo a las 4:47 a.m. y finaliza a las 6:43 a.m. hora local.​

Colombia: inicia a las 3:50 a.m., máximo a las 5:47 a.m. y finaliza a las 7:43 a.m. hora local.​

Argentina (no será visible en esta zona del mundo, pero puede ser seguido en streaming): inicia a las 5:50 a.m., máximo a las 7:47 a.m. y finaliza a las 9:43 a.m. hora local.​

Independientemente de la brevedad del eclipse solar parcial sobre tu zona, siempre será visible parte de la potente luz solar. Y cualquier atisbo del brillo del sol a simple vista no solo es incómodo, sino también peligroso.

Mirar directamente al Sol puede causar ceguera o problemas de visión. Durante el eclipse solar total de 2017, a una joven se le diagnosticó retinopatía solar (daño retiniano por exposición a la radiación solar) en ambos ojos tras observar el eclipse con lo que los médicos creían que eran gafas de eclipse que no cumplían con los estándares de seguridad. No existe tratamiento para la retinopatía solar. Puede mejorar o empeorar, pero es una afección permanente.

Las gafas de sol no sustituyen a las gafas de eclipse ni a los visores solares, que son 100.000 veces más oscuros y cumplen con los estándares de seguridad internacionales. Las lentes de las gafas de eclipse solar están hechas de polímero negro, o resina impregnada con partículas de carbono, que bloquea casi toda la luz visible, infrarroja y ultravioleta, según The Planetary Society. Las gafas de sol no bloquean la radiación infrarroja.

Para ver el eclipse solar parcial de forma segura, use gafas de eclipse certificadas o un visor solar portátil con la etiqueta ISO 12312-2. Si normalmente usas gafas, mantenlas puestas y ponte las gafas de eclipse encima o sostenga un visor portátil frente a ellas, según la Sociedad Astronómica Estadounidense.

Por otra parte, puedes observar el Sol con un telescopio, binoculares o una cámara que tenga un filtro solar especial en la parte frontal, que funciona de la misma manera que las gafas de eclipse.

Según la NASA, no debes mirar al Sol a través de ningún dispositivo óptico sin filtro (lente de cámara, telescopio, binoculares) mientras usas gafas de eclipse o un visor solar portátil.

Los rayos solares pueden penetrar el filtro de las gafas o el visor, dada su alta concentración a través de un dispositivo óptico, y pueden causar graves daños oculares.

Para conocer fabricantes y distribuidores seguros de gafas de eclipse y filtros para dispositivos ópticos, como cámaras y teléfonos inteligentes, consulte esta lista elaborada por la Sociedad Astronómica Americana.

Ponte las gafas de eclipse antes de mirar hacia arriba y recuerda alejarte del sol antes de quitártelas. Vigila siempre a los niños que lleven gafas de eclipse para asegurarte de que no se las quiten mientras miran al sol.

Siempre que las gafas de eclipse o los visores solares que uses no estén rotos, rayados ni dañados, no caducan y pueden usarse indefinidamente. Además, no hay límite de tiempo para ver el Sol con ellos puestos.

