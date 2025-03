Domingo Cunsolo: “Lo que estamos trabajando siempre a pulmón, con muchas ganas, con muchas ganas”

Domingo Cunsolo, presidente de La Nueva Roma, club de Merlo, habló este sábado con CNN Radio sobre la gestión que…

Domingo Cunsolo, presidente de La Nueva Roma, club de Merlo, habló este sábado con CNN Radio sobre la gestión que actualmente realiza en esta institución.

En Aire de Mañana con Guillermo Panizza indicó: “El tema de la nueva Roma es un club que está del año 97. Bueno, el problema que estamos teniendo nosotros exactamente es el tema de la tierra, el piso. Nosotros tenemos 130, 140 chicos compitiendo todo el tiempo, pero tenemos solamente fútbol, y todos esos nenes tienen hermanitas, o sea, y no tenemos ninguna otra disciplina que podamos hacer con las nenas y es lo que siempre la gente nos pide”, dijo.

“Y bueno, llueve, cae lluvia y el club queda cerrado y bueno, no podemos avanzar. Esa es la realidad. Es duro, lo que estamos trabajando siempre a pulmón, con muchas ganas, con muchas ganas”, agregó.

En esta línea Cunsolo señaló: “Ahora nos volvimos a ilusionar, como decíamos con el Mundial, por unos chicos que nos están dando una mano, que están colaborando. Así que, viste, uno ya está grande y las fuerzas se agotan porque un club de barrio, no te das ni idea lo que significa estar en un club de barrio. No tenés más cumpleaños, no tenés más sábado, no tenés, es trabajo, trabajo y trabajo, la verdad, viste”, aseguró.

“Gracias a Dios. Sí, porque ven el esfuerzo que nosotros estamos haciendo y el tema de dejar la vida que acabas de decir, no sé, casi literal,, porque yo cuanto me quiero acordar, ya tengo 61 años y empecé con esto, no sé, tenía 20 y pico, mis hijos chiquititos, ahora ya están todos casados, están todos grandes, ahora están los nietos otra vez jugando, o sea, es casi, casi literal, viste, pero bueno, nada, nosotros lo elegimos, no nos estamos quejando, lo elegimos y lo seguimos eligiendo y vamos a estar hasta el último aliento, vamos a dejar un club parado, que ya lo tenemos, un club en el barrio”, sostuvo.

El presidente de este club añadió.”Es un orgullo que nosotros, socio número uno, socio número dos, mi mujer y toda la otra gente que se sumó a este proyecto de armar un club de barrio, que son muchos y van pasando, viste, los chicos se van yendo y el grande también termina de jugar y se va y entran nuevos y así estamos, completó.

“Mirá, yo cuando inicié este club me equivoqué, yo digo esto es fácil, digo bueno, mi proyecto era comprar ladrillos, armar un club, o sea, siempre veía clubes, porque el concepto del club de barrio, por ahí la gente dice club de barrio y esto es un club de barrio como cientos de los que hay acá, y el club de barrio no es un club grande en un barrio, es un club de barrio de verdad”, anotó.

El directivo es consciente de que no ha sido una tarea sencilla. “Cuando nosotros empezamos a empapar y empezaron a venir los chicos y me di cuenta que estaba equivocado, que había una parte social en el club de barrio, me estaba equivocando yo en comprar ladrillos y no quiero pegar golpes bajos, porque no es la idea, no me gusta, pero nosotros colaboramos mucho con la gente del barrio, con los chicos, nosotros logramos que haya chicos en primera división jugando”, cerró.

