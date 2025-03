Desafíos y urgencias en la enseñanza de la lectura, la mirada de Victoria Zorraquín

(CNN Radio Argentina) – Victoria Zorraquín, magíster en educación, habló con María Areces en Al Fin y Al Cabo sobre…

(CNN Radio Argentina) – Victoria Zorraquín, magíster en educación, habló con María Areces en Al Fin y Al Cabo sobre su libro No aprendimos nada, en el que analiza las dificultades de la enseñanza de la lectura en Argentina y los desafíos que enfrentan los docentes en la actualidad.

Durante la entrevista, Zorraquín explicó que “el cerebro humano viene cableado para hablar, o sea, ya nacemos biológicamente preparados para hablar, es parte de nuestro ADN, pero no para leer, porque la lectura es algo muy reciente en la evolución humana”.

En ese sentido, señaló que la escritura existe desde hace unos 5000 años, pero que el cerebro no cuenta con un área específica destinada a decodificar letras y palabras. “Nuestro cerebro es algo increíble y los neurocientíficos no paran de descubrir cosas, pero lo que se sabe es que, gracias a la neuroplasticidad, podemos modificar un área que tenemos para reconocer caras y objetos y adaptarla a la lectura”, afirmó.

Para la especialista, Argentina ha adoptado una única perspectiva sobre el aprendizaje de la lectura basada en la idea de que se adquiere del mismo modo que el habla. “La verdad que esto es una gran falacia, no es así. Nos hemos sumido en esta única línea y hoy tenemos una problemática tremenda”, advirtió.

En esa línea, mencionó que, según cifras oficiales de hace dos años, “el 50% de los chicos en tercer grado no sabe leer” y que la situación ha empeorado. “Hoy yo no paro de recibir mensajes de docentes de quinto grado con chicos que no saben leer, de docentes de primer año de la secundaria que no saben leer y de docentes universitarios que te dicen que los chicos no pueden leer un párrafo”, expresó.

Consultada sobre la formación docente, Zorraquín opinó que “definitivamente nos faltan materiales”. También destacó el impacto negativo de las pantallas en el proceso de aprendizaje y citó estudios que sugieren que los niños deberían reducir su exposición a dispositivos electrónicos. “Hay muchas voces en el mundo que están diciendo que los niños no tienen que estar mirando pantallas, que incluso los adolescentes no deberían tener redes sociales antes de los 16 años, que los celulares no tienen que estar en las escuelas ni en las aulas. Estoy 100% de acuerdo y en el libro muestro las repercusiones que esto está teniendo en los dramas de niños y adolescentes”, afirmó.

Finalmente, la especialista cuestionó la sobrecarga de trabajo de los docentes y la falta de recursos adecuados. “Nos hemos acostumbrado a que el docente tenga que llegar a las 6 de la tarde a su casa a inventar y sacar de internet lo que va a hacer al día siguiente en el aula”, concluyó.

