Cómo no terminar una guerra: 3 lecciones de la última vez que Ucrania y Rusia llegaron a un acuerdo de alto el fuego

La propuesta de alto el fuego presentada por Estados Unidos el martes y aceptada por Ucrania es parte de un plan, dijo el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, “para poner fin a este conflicto de una manera duradera y sostenible”.

Es una promesa llena de riesgos para Ucrania. La última vez que firmó un acuerdo de paz con Rusia, hace 10 años este febrero, solo trajo violencia esporádica, desconfianza creciente y, eventualmente, una guerra a gran escala.

“Le conté esto al presidente Trump”, dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una entrevista el mes pasado con CNN Turk, afiliada de CNN. “Si puedes lograr que Putin termine la guerra, eso es genial. Pero debes saber que puede engañar. Me engañó así. Después del alto el fuego de Minsk”.

Los acuerdos de Minsk –el primero firmado en septiembre de 2014 y, cuando ese se rompió, el segundo conocido como Minsk II solo cinco meses después– fueron diseñados para poner fin a un sangriento conflicto entre las fuerzas de Kyiv y los separatistas respaldados por Rusia en Donetsk y Luhansk, en la región del Donbás en el este de Ucrania. Vladimir Putin de Rusia y el entonces líder de Ucrania, Petro Poroshenko, fueron signatarios, junto con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Los acuerdos firmados en Minsk entonces nunca se implementaron completamente y la violencia resurgió periódicamente en los siete años que siguieron.

Ahora, mientras Ucrania y sus aliados intentan forjar otro camino hacia la paz, los expertos advierten de que los fracasos de Minsk sirven como una advertencia para los pacificadores de hoy, y que los riesgos de que la historia se repita son claros. Esto es lo que hemos aprendido:

En 2015, la ayuda militar occidental a Ucrania era mínima y se limitaba principalmente a suministros no letales, aunque la administración Obama sí proporcionó equipo militar defensivo. “La crisis no puede resolverse por medios militares”, dijo la entonces canciller de Alemania Angela Merkel, en un discurso en la Conferencia de Seguridad de Munich de 2015, que coincidió con las conversaciones sobre Minsk II. Su evaluación de esos esfuerzos diplomáticos fue directa: “No está claro si tendrán éxito”.

No ayudó que ambos acuerdos de Minsk se firmaran justo después, o durante, grandes derrotas militares para Ucrania.

El primer acuerdo siguió a lo que se cree que fue el episodio más mortífero del conflicto en el Donbás, en Ilovaisk. A finales de agosto de 2014, cientos de militares ucranianos murieron mientras intentaban huir de la ciudad para evitar el cerco.

Seis meses después, Minsk II se firmó mientras se libraban feroces combates por otra ciudad de Donetsk, Debaltseve. Esa batalla continuó durante varios días más allá del plazo inicial del alto el fuego.

Marie Dumoulin, diplomática en la Embajada de Francia en Berlín en ese momento, dice que esas derrotas pusieron tanto a Ucrania como a sus aliados firmemente en desventaja en las conversaciones.

“Básicamente, el objetivo principal, tanto para Francia y Alemania, como para los ucranianos, era poner fin a los combates”, dijo a CNN. Pero, agregó, “Rusia a través de sus representantes, pero también directamente, estaba en una posición mucho más fuerte en el campo de batalla, y por lo tanto podía aumentar la intensidad de los combates para ejercer presión adicional sobre las negociaciones”.

Desde una perspectiva militar, el Ejército de casi un millón de efectivos de Ucrania, respaldado por occidente, de hoy es casi irreconocible en comparación con la fuerza mal financiada y mal equipada que enfrentó a los separatistas respaldados por Rusia en 2014.

Sin embargo, mientras Ucrania “acepta” una propuesta de alto el fuego temporal, enfrenta un doble desafío.

En primer lugar, Rusia ha avanzado lentamente en los últimos meses en el frente oriental (aunque a un costo enorme para el personal y el equipo), e infligiendo ataques aéreos casi diarios en las ciudades de Ucrania. Y en segundo lugar, EE.UU., el mayor respaldo de Ucrania, ha retenido ahora una ayuda militar crucial, en respuesta a un desacuerdo público entre Zelensky y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La ayuda ahora se ha restaurado, pero el episodio ha dejado a Ucrania en una posición inestable.

“Eso hace que la situación de Ucrania ahora sea muy precaria”, dijo Sabine Fischer, investigadora principal en el Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad. “Ucrania desde… la perspectiva de la administración Trump se ha convertido en un obstáculo para esta normalización que desean para su relación con Rusia”.

Los expertos coinciden en que los acuerdos de Minsk se elaboraron apresuradamente a medida que la violencia escalaba. Johannes Regenbrecht, un exfuncionario civil alemán que participó en las negociaciones, señaló en un documento reciente que los aliados de Ucrania habían llegado al punto en febrero de 2015 en el que temían que permitir que Rusia continuara sin control “habría resultado en la secesión de facto del este de Ucrania bajo el control de Moscú”.

Con retrospectiva, los expertos dicen que el documento resultante dejó demasiada ambigüedad en cuanto a la implementación del acuerdo. El tema más espinoso fue cómo vincular las disposiciones militares (un alto el fuego y la retirada de armas) con las políticas (elecciones locales y un “régimen especial” en las áreas controladas por separatistas).

“Ucrania decía, necesitamos seguridad primero y luego podemos implementar las disposiciones políticas. Rusia decía, una vez que se implementen las disposiciones políticas, los separatistas estarán satisfechos y dejarán de luchar”, dijo Dumoulin, ahora directora del programa Europa Amplia en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Ese desacuerdo inicial fue una señal temprana de lo que Dumoulin y otros expertos ven como la intención última de Moscú de usar las disposiciones políticas de Minsk para ganar un mayor control sobre Ucrania.

Fischer argumenta que el deseo de Trump de terminar la guerra rápidamente sugiere que EE.UU. no solo podría estar en riesgo de alcanzar un acuerdo defectuoso apresuradamente, sino que en realidad podría estar dispuesto a conformarse con algo que no ofrezca soluciones a largo plazo. “Los acuerdos de alto el fuego integrales no se negocian rápidamente… son muy complicados, con muchas complejidades… Y no creo que esto sea lo que la administración Trump está buscando”, dijo a CNN.

Al final, el mayor problema de los acuerdos de Minsk, especialmente de Minsk II, no fue lo que aparecía en el texto, sino lo que no. No hay ni una sola mención a “Rusia” en todo el texto, a pesar de las claras pruebas de que Rusia estaba armando a los separatistas y enviando refuerzos del Ejército ruso.

“Todo el mundo sabía que Rusia estaba implicada, pero en aras de las negociaciones, esto no se reconoció”, dijo Dumoulin. “Los acuerdos se basaron en la ficción de que la guerra era entre los separatistas de Donetsk y Luhansk y Kyiv, y que en última instancia era un conflicto interno”.

Hoy en día no existe un paralelismo directo, pero, según los expertos, existe el riesgo de que Moscú utilice ahora la falsa narrativa de que Zelensky es ilegítimo por no haber convocado elecciones –la legislación ucraniana establece claramente que no se pueden celebrar elecciones durante la ley marcial– para volver a presentar la guerra como algo que debe resolverse internamente en Ucrania y, en última instancia, provocar un cambio de régimen.

Y aún más preocupante para Ucrania es que Estados Unidos ha adoptado una línea similar, con Trump el mes pasado etiquetando a Zelensky como “un dictador sin elecciones”, aunque posteriormente pareció distanciarse de esa declaración.

El fracaso de los acuerdos de Minsk no deja lugar a dudas sobre los riesgos de perpetuar tales falsedades.

En aquel entonces, la ficción de que Rusia no era un agresor o parte en el conflicto, junto con la insuficiente presión sobre Moscú en forma de sanciones o la provisión de suministros militares letales a Ucrania, significó en última instancia que Minsk nunca abordó la causa fundamental del conflicto.

“La contradicción fundamental de Minsk”, escribió Regenbrecht, “fue que Putin pretendía acabar con Ucrania como nación independiente… En consecuencia, no tenía ningún interés en un proceso político constructivo”.

No hay pruebas de que esa posición haya cambiado. En su discurso del 21 de febrero de 2022, tres días antes de la invasión a gran escala, Putin describió a Ucrania como “una parte inalienable de nuestra propia historia, cultura y espacio espiritual”, antes de afirmar: “En realidad, Ucrania nunca ha tenido tradiciones estables de verdadero Estado”.

En enero de este año, uno de sus ayudantes más cercanos, Nikolai Patrushev, dijo que no podía descartar “que Ucrania deje de existir del todo el año que viene”.

Y así, incluso en medio de las promesas de Estados Unidos de mantener a Ucrania fuera de la OTAN y obligarlos a aceptar pérdidas territoriales, los equipos negociadores de Arabia Saudita no se han acercado hasta ahora, al parecer –al igual que sus predecesores en Minsk–, a abordar esa cuestión central.

