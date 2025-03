CNN verifica el discurso de Trump ante el Congreso

El presidente de EE.UU., Donald Trump, hizo numerosas afirmaciones falsas y engañosas en su discurso del martes ante una sesión…

El presidente de EE.UU., Donald Trump, hizo numerosas afirmaciones falsas y engañosas en su discurso del martes ante una sesión conjunta del Congreso. Las falsedades abarcaron una variedad de temas, incluyendo economía, clima, inmigración y más.

En su discurso, de poco menos de una hora y 40 minutos, Trump también hizo varias afirmaciones falsas sobre su predecesor, Joe Biden. He aquí una verificación de los hechos de algunas de las declaraciones de Trump:

Ahorro del DOGE: Trump afirmó que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), la iniciativa liderada por Elon Musk, ha “encontrado cientos de miles de millones de dólares” en fraude.

Esta cifra, que no está corroborada, necesita contexto.

El día del discurso de Trump ante el Congreso, el DOGE afirmaba en su página web que su trabajo había ahorrado unos US$ 105.000 millones a los contribuyentes.

Pero no ha aportado pruebas que corroboren una cifra tan alta.

DOGE enumeró alrededor de 2.300 contratos que afirmó haber cancelado en todo el Gobierno federal por un ahorro total reclamado de alrededor de US$ 8.900 millones. También enumeró cerca de 3.500 subvenciones que afirmó haber cancelado por un ahorro total reclamado de unos US$ 10.300 millones, pero no proporcionó enlaces ni documentación para esos recortes. Y enumeró alrededor de US$ 660 millones en ahorros de arrendamientos del gobierno cancelados.

El recuento público del DOGE ha estado plagado de errores, y en las últimas semanas se ha modificado repetidamente para eliminar algunos contratos que CNN y otros medios de comunicación consideraron defectuosos, incluida una afirmación anterior de que había ahorrado US$ 8.000 millones cancelando un contrato que en realidad tenía un valor máximo de US$ 8 millones.

El llamado muro de recibos de su sitio web ha incluido contratos que fueron cancelados durante administraciones presidenciales anteriores.

Musk y otros aliados de Trump han afirmado que el trabajo de DOGE está dirigido a combatir el despilfarro, el fraude y el abuso. Pero DOGE no ha publicado pruebas de que los contratos que ha cancelado fueran fraudulentos. Y al menos algunos de los recortes se han revertido en medio de críticas.

De Casey Tolan de CNN

DOGE y ratones transgénero: Trump afirmó falsamente que el Departamento de Eficiencia Gubernamental identificó un gasto gubernamental de “US$ 8 millones para hacer ratones transgénero”.

Entre los ejercicios fiscales de 2021 y 2022, los Institutos Nacionales de Salud concedieron un total de US$ 477.121 a tres proyectos que consistían en administrar terapia hormonal feminizante a monos para entender cómo puede afectar a su sistema inmunitario y hacerlos más susceptibles al VIH. La terapia hormonal feminizante es un tratamiento de afirmación del género utilizado para bloquear los efectos de la hormona masculina testosterona y promover las características femeninas entre las mujeres transexuales.

Las mujeres transexuales tienen casi 50 veces más probabilidades de infectarse por el VIH que otros adultos, según un estudio realizado en 2013 en 15 países, incluido Estados Unidos. No está claro de dónde salió la cifra de US$ 8 millones.

De Deidre McPhillips de CNN

Los aranceles de Trump: La afirmación del presidente el martes por la noche de que EE.UU. “ingresará billones y billones de dólares” -una afirmación que ha hecho repetidamente sobre su plan de imponer aranceles a las importaciones de varios países, algo que ya ha empezado a hacer– necesita un contexto. Los aranceles los pagan los importadores estadounidenses, no los exportadores extranjeros, y es fácil encontrar ejemplos concretos de empresas que repercutieron el costo de los aranceles a los consumidores estadounidenses.

De Daniel Dale y Tami Luhby de CNN

Optimismo de las pequeñas empresas: Trump dijo que “el optimismo de las pequeñas empresas tuvo el mayor aumento en un mes jamás registrado: un salto de 41 puntos”.

Esta afirmación necesita un contexto. Si Trump se refería al Índice de Optimismo de la Pequeña Empresa NFIB (sus portavoces no respondieron a una petición previa de CNN para aclararlo), su afirmación sobre un aumento de 41 puntos parece ser una referencia a un componente: el porcentaje de propietarios de pequeñas empresas que esperan que la economía mejore. Esa medida aumentó 41 % neto desde octubre, antes de las elecciones, hasta noviembre, después.

Y Trump no mencionó que el índice total luego disminuyó en enero, a un nivel que sigue siendo alto, pero más bajo de lo que era bajo Trump en septiembre de 2020 y octubre de 2020 – hace menos de cinco años.

De Daniel Dale de CNN

Precios de los huevos: Trump hizo el martes la afirmación engañosa de que el expresidente Joe Biden “dejó que el precio de los huevos se saliera de control”.

La gripe aviar ha hecho subir el precio de los huevos porque el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) exige el sacrificio de manadas enteras para detener la propagación si se detecta el virus. Es una práctica que se llevó a cabo durante el Gobierno de Biden, pero que también continúa bajo el mandato de Trump a medida que el virus sigue infectando a las parvadas de todo el país.

Cuando Biden asumió el cargo, el precio medio de un cartón de una docena de huevos de categoría A en todas las ciudades estadounidenses era de US$ 1,47, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. En enero de 2023, a medida que la gripe aviar se extendía a las parvadas de todo el país, la docena de huevos subió a US$ 4,82 de media, un aumento del 228%. Cuando Biden dejó el cargo en enero, un cartón de huevos costaba US$ 4,95 de media, un 2,7% más que un año antes. Debido a la escasez de oferta, se prevé que el precio de los huevos aumente un 41,1% este año, según las perspectivas alimentarias del USDA a 25 de febrero.

De Piper Hudspeth Blackburn, Elisabeth Buchwald y Vanessa Yurkevich de CNN

Trump y “la nueva estafa verde”: Trump afirmó que puso fin a la “nueva estafa verde”.

Esta afirmación es inexacta en varios sentidos. Biden no aprobó el “Nuevo pacto verde” original, una resolución no vinculante presentada por los demócratas progresistas del Congreso en 2019 que nunca se convirtió en ley. Trump aún no ha terminado la principal ley ambiental que Biden sí aprobó, que es a lo que Trump podría referirse como “la Nueva Estafa Verde”. Trump ha afirmado anteriormente que la política costó US$ 9 billones.

Biden firmó una ley en 2022 conocida como la Ley de Reducción de la Inflación, (IRA, por sus siglas en inglés), que contenía US$ 430.000 millones en gastos y créditos fiscales para el clima y la energía limpia. Estimaciones independientes elevaron posteriormente el costo de esa ley a más de un billón de dólares para 2032, pero la IRA en realidad ahorró al Gobierno US$ 240.000 millones debido a su mayor aplicación de los impuestos y al ahorro en medicamentos recetados, según la Comisión para un Presupuesto Federal Responsable. Y lo que es más importante, los créditos fiscales de la IRA estimularon a las empresas a construir nuevas fábricas y parques solares y eólicos en Estados Unidos, creando con ello puestos de trabajo.

Trump y los republicanos del Congreso no han acabado con la ley, aunque pretenden eliminar partes de ella este mismo año. Trump ha acabado con otras políticas climáticas impuestas por Biden a través de decretos, pero será necesaria una ley del Congreso para revertir la ley climática del expresidente.

De Ella Nilsen de CNN

Acuerdo climático de París: Trump promocionó retirarse por segunda vez del acuerdo climático de París, afirmando en su discurso ante el Congreso que el histórico acuerdo climático estaba costando a los EE.UU. “billones de dólares que otros países no estaban pagando”.

Esta afirmación es inexacta. Biden se comprometió a pagar US$ 11.400 millones al año para la financiación internacional del clima al asumir el cargo. Sin embargo, la contribución estadounidense al objetivo de financiación mundial acabó siendo mucho menor porque el Congreso asignó mucho menos dinero que el objetivo de Biden. El Departamento de Estado de Biden anunció que había asignado US$ 5.800 millones a la financiación internacional de la lucha contra el cambio climático para 2022. Las aportaciones estadounidenses a la financiación climática nunca han alcanzado los billones de dólares.

Estados Unidos no ha sido el único país rezagado en sus compromisos de financiación climática; otras naciones han tenido dificultades para cumplir un objetivo colectivo de financiación climática de US$ 100.000 millones destinado a ayudar a los países vulnerables a la subida del nivel del mar y a las sequías. China, el Reino Unido y la UE han contribuido. Ese objetivo se triplicó a US$ 300.000 millones anuales para 2035 en la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima.

De Ella Nilsen de CNN

Cruces ilegales de fronteras: Trump afirmó que, desde que asumió el cargo de nuevo, ya ha logrado el número más bajo de cruces fronterizos ilegales “jamás registrado”. Eso es falso.

Podría haber dicho con exactitud que el número de detenciones de la Patrulla Fronteriza en la frontera sur en febrero -el primer mes completo de su segundo mandato- es el más bajo en muchas décadas, al menos si es cierto que la cifra fue de 8.326, como afirmó en las redes sociales antes del discurso. Pero las estadísticas federales oficiales muestran que hubo menos encuentros de la Patrulla Fronteriza con migrantes en la frontera suroeste en algunos de los meses de principios de la década de 1960.

De Daniel Dale y Devan Cole de CNN

Migrantes procedentes de instituciones mentales: Trump repitió su conocida afirmación el martes por la noche sobre cómo otros países supuestamente han liberado a personas de sus “instituciones mentales y manicomios” en EE.UU. como migrantes. No hay pruebas de la afirmación del presidente, que la propia campaña presidencial de Trump fue incapaz de corroborar. (La campaña fue incapaz de proporcionar ninguna prueba incluso de su afirmación más limitada de que los países sudamericanos en particular estaban vaciando sus instalaciones de salud mental para de alguna manera arrojar pacientes a EE.UU.).

En ocasiones, Trump ha intentado respaldar su afirmación diciendo que la población carcelaria mundial ha disminuido. Pero eso también es falso. La población carcelaria mundial registrada aumentó de octubre de 2021 a abril de 2024, de alrededor de 10,77 millones de personas a alrededor de 10,99 millones de personas, según la Lista Mundial de Población Carcelaria compilada por expertos del Reino Unido.

“Hago una búsqueda diaria en las noticias para ver qué está pasando en las cárceles de todo el mundo y no he visto absolutamente ninguna prueba de que algún país esté vaciando sus cárceles y enviándolas todas a Estados Unidos”, dijo en junio de 2024 Helen Fair, coautora de la lista de población carcelaria e investigadora del Instituto de Investigación de Políticas sobre Crimen y Justicia de Birkbeck, Universidad de Londres, cuando Trump hizo una afirmación similar.

De Daniel Dale y Haley Britzky de CNN

El Departamento de Justicia como arma: Trump afirmó que Biden utilizó su oficina para perseguirlo “viciosamente”. Eso es falso.

Las dos acusaciones federales de Trump fueron presentadas por el fiscal especial Jack Smith. Smith fue nombrado en noviembre de 2022 por el secretario de Justicia, Merrick Garland, nombrado por Biden, pero eso no prueba que Biden participara en la acusación, y mucho menos que Biden ordenara personalmente las acusaciones. Garland había dicho que dimitiría si Biden le pedía que actuara contra Trump, pero que estaba seguro de que eso nunca ocurriría. Por su parte, Trump nunca ha aportado pruebas de que Biden participara personalmente en las acusaciones federales.

Los dos casos fueron retirados por Smith después de que Trump fuera reelegido.

De Daniel Dale y Devan Cole de CNN

Inflación bajo Biden: Trump afirmó falsamente en su discurso ante el Congreso que, bajo la administración Biden, Estados Unidos sufrió la “peor inflación en 48 años, pero tal vez incluso en la historia de nuestro país, no están seguros”.

Trump podría decir justamente que la tasa de inflación interanual de EE.UU. alcanzó su nivel más alto en 40 años en junio de 2022, cuando fue del 9,1%, pero eso no son “48 años”, y esta tasa del 9,1% no se acercaba al récord histórico del 23,7%, establecido en 1920. La tasa en el último mes completo de la administración Biden, diciembre de 2024, fue del 2,9%. Fue del 3% en enero de 2025, un mes en parte bajo Biden y en parte bajo Trump.

Trump matizó la afirmación con la palabra “quizás” y “no están seguros”, pero a pesar de todo no hay base para la afirmación, y esas cifras son ciertas: los datos del Índice de Precios al Consumo se remontan a 1913.

El rápido ascenso de la inflación, que comenzó a principios de 2021, fue el resultado de una confluencia de factores, incluidos los efectos de la pandemia de covid-19, como la paralización de las cadenas de suministro y las consecuencias geopolíticas (en concreto, la invasión de Ucrania por Rusia) que desencadenaron perturbaciones en los precios de los alimentos y la energía. El aumento de la demanda de los consumidores, impulsado en parte por el estímulo fiscal de las administraciones Trump y Biden, también provocó una subida de los precios, al igual que el desequilibrio del mercado laboral tras la pandemia.

De Daniel Dale y Alicia Wallace de CNN

21 millones de inmigrantes indocumentados: Trump afirmó falsamente el martes que 21 millones de inmigrantes indocumentados entraron en EE.UU. durante el mandato de Biden.

Hasta diciembre de 2024, el último mes completo de la presidencia de Biden, el país había registrado menos de 11 millones de “encuentros” a nivel nacional con inmigrantes durante esa administración, incluidos millones que fueron rápidamente expulsados del país; incluso sumando a los llamados fugitivos que evadieron la detección, estimados por los republicanos de la Cámara de Representantes en aproximadamente 2,2 millones, no hay forma de que el total sea de “21 millones”.

De Daniel Dale y Devan Cole de CNN

Compras agrícolas por parte de China: Trump repitió la falsa afirmación de que consiguió que China comprara productos agrícolas por valor de US$ 50.000 millones durante su primer gobierno y que el Gobierno de Biden “no lo hizo cumplir.” Esto es engañoso.

China acordó aumentar las compras agrícolas en US$ 12.500 millones en 2020 y US$ 19.500 millones en 2021, como parte de un pacto comercial firmado con EE.UU. en enero de 2020. Eso sí ocurrió en 2020, pero no en 2021, cuando las exportaciones agrícolas estadounidenses a China aumentaron en US$ 6.400 millones en comparación con 2020, según datos del Departamento de Agricultura de EE.UU.

Sin embargo, el pacto nunca especificó que China tuviera que seguir manteniendo esos niveles de compra más allá de 2021.

Más bien decía: “Las partes proyectan que la trayectoria de aumentos en las cantidades de bienes manufacturados, bienes agrícolas, productos energéticos y servicios comprados e importados a China desde Estados Unidos continuará en los años calendario 2022 a 2025”.

Aún así, 2022 superó los niveles de 2021, de US$ 33.000 millones, según datos del USDA. Sin embargo, en 2023, las exportaciones agrícolas estadounidenses a China disminuyeron en US$ 9.000 millones.

De Elisabeth Buchwald de CNN

Tasas de autismo: en su discurso ante el Congreso el martes, el presidente Donald Trump exageró groseramente el aumento de la prevalencia del autismo en Estados Unidos, diciendo que la última tasa de diagnóstico de 1 de cada 36 niños es superior a 1 de cada 10.000 niños “no hace mucho tiempo.”

La tasa de diagnóstico de autismo ha aumentado de forma constante en las últimas décadas; en 2020 había 1 diagnóstico por cada 36 niños de 8 años, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, frente a 1 diagnóstico por cada 150 niños en 2000. Pero eso no es ni siquiera cerca de la afirmación de Trump de 1 en 10.000. Los expertos afirman que la mejora significativa en la identificación y el diagnóstico del autismo es un factor clave en el aumento de las tasas notificadas. Algunos de los primeros estudios sobre el diagnóstico del autismo de los años 60 y 70 estimaban que la prevalencia del autismo se situaba entre 2 y 4 casos por cada 10.000 niños.

De Deidre McPhillips y Daniel Dale de CNN

Reclutamiento militar: Trump afirmó el martes que el Ejército estadounidense está teniendo “uno de los mejores resultados de reclutamiento en la historia de nuestros servicios” y que tuvo su “mejor mes de reclutamiento en 15 años” en enero, añadiendo que “hace solo unos meses” EE.UU. “no podían reclutar en ninguna parte.”

Esto necesita un contexto. Según el Departamento de Defensa, el reclutamiento militar ya había aumentado más de un 10% en el año fiscal 2024 en comparación con el año anterior, y el programa de entrada retardada para los militares en servicio activo había aumentado un 10% en el año fiscal 2025. El programa de incorporación retrasada es una forma de que los reclutas se unan a las fuerzas armadas pero no se embarquen hasta una fecha posterior.

Y en lo que respecta específicamente al reclutamiento del Ejército, la exsecretaria del Ejército Christine Wormuth, que prestó servicio hasta el 20 de enero, dijo a Fox News que el repunte comenzó antes de que Trump fuera elegido, y que el Ejército de hecho comenzó a ver un aumento en febrero de 2024.

De Haley Britzky de CNN

Dinero pagado a millones de personas mayores de 100 años: en una afirmación extendida, Trump dijo que 4,7 millones de personas que tienen al menos 100 años de edad todavía figuran en la base de datos de la Administración de la Seguridad Social y que “se está pagando dinero a muchos de ellos”. Sin embargo, esta afirmación necesita contexto.

La inmensa mayoría de estas personas no tienen fecha de defunción en la base de datos de la Seguridad Social. Pero eso no significa que estén recibiendo realmente prestaciones mensuales.

Los datos públicos de la Administración de la Seguridad Social muestran que alrededor de 89.000 personas de 99 años o más estaban recibiendo prestaciones de la Seguridad Social en diciembre de 2024, ni siquiera cerca de los millones que Trump invocó.

El comisionado de la Administración de la Seguridad Social, Leland Dudek, que fue elevado a ese cargo por la actual administración Trump, trató de dejar las cosas claras en un comunicado de febrero.

“Los datos reportados son personas en nuestros registros con un número de Seguridad Social que no tienen una fecha de muerte asociada a su registro. Estos individuos no necesariamente están recibiendo beneficios”, dijo Dudek.

De Tami Luhby y Daniel Dale de CNN

Ayuda a Ucrania: Trump repitió una afirmación falsa habitual de que EE.UU. ha gastado US$ 350.000 millones, “como quitarle un caramelo a un bebé”, para apoyar la defensa de Ucrania, mientras que Europa ha proporcionado colectivamente solo US$ 100.000 millones en ayuda. Esta afirmación no es correcta.

Según el Instituto Kiel para la Economía Mundial, un laboratorio de ideas alemán que sigue de cerca la ayuda bélica a Ucrania, Europa -la Unión Europea más los países europeos por separado- había comprometido colectivamente mucha más ayuda militar, financiera y humanitaria bélica total a Ucrania hasta diciembre de 2024 (unos US$ 263.000 millones a los tipos de cambio actuales) que la comprometida por Estados Unidos (unos US$ 126.000 millones). Europa también había asignado más ayuda militar, financiera y humanitaria (unos US$ 140.000 millones) que Estados Unidos (unos US$ 121.000 millones).

En una categoría concreta, la ayuda militar asignada, Estados Unidos llevaba una ligera ventaja: unos US$ 68.000 millones frente a los US$ 66.000 millones de Europa. Pero ni siquiera eso se acercaba al enorme abismo descrito por Trump.

Es posible llegar a diferentes totales utilizando diferentes metodologías de recuento, pero no hay base aparente para la cifra de “US$ 350.000 millones” de Trump. El inspector general del gobierno de EE.UU. que supervisa la respuesta a Ucrania dice en su sitio web que EE.UU. había asignado casi US$ 183.000 millones para la respuesta a Ucrania hasta diciembre de 2024, incluidos unos US$ 83.000 millones realmente desembolsados, y eso incluye la financiación gastada en EE.UU. o enviada a países distintos de Ucrania.

De Daniel Dale y Alicia Wallace de CNN

Muertes en el canal de Panamá: Trump repitió su falsa afirmación de que 38.000 estadounidenses murieron durante la construcción del canal de Panamá. Esa cifra ni siquiera se acerca a la realidad, dicen los expertos en la construcción del canal.

Aunque los registros centenarios son imprecisos, muestran que unas 5.600 personas murieron durante la fase estadounidense de construcción del canal entre 1903 y 1914 – y “de ellos, la gran mayoría eran afrocaribeños”, como los trabajadores de Barbados y Jamaica, dijo Julie Greene, profesora de historia de la Universidad de Maryland y autora del libro “The Canal Builders: Making America’s Empire at the Panama Canal”.

El difunto historiador David McCullough, autor de otro libro sobre la construcción del canal, descubrió que “el número de estadounidenses blancos que murieron fue de unos 350”.

De Daniel Dale de CNN

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.

