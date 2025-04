CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 529½ 539¼ 523½ 537 +8¾ Jul 544¼ 553¼ 537¾ 550½ +7¾ Sep 561 569 554½ 566¼ +7 Dec 584½ 592 578¾ 589¼ +5¾ Mar 603½ 610¾ 598¾ 608¼ +4½ May 614¾ 620¾ 610½ 618¾ +3¾ Jul 618¼ 624 617¼ 621 +2¾ Sep 629¾ +1½ Dec 642¾ 642¾ 642¼ 642¼ Mar 652¼ —1 May 654 —1½ Jul 640½ +4 Est. sales 145,448. Fri.’s sales 152,279 Fri.’s open int 487,207, up 10,418 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 453 459¼ 444 457¼ +4 Jul 459½ 466 450¾ 463¼ +3¼ Sep 435 438¼ 429¼ 434¾ — ½ Dec 442 445 436½ 442 — ½ Mar 455¾ 458 450¼ 455 — ¾ May 461¼ 465½ 458 462¾ — ¾ Jul 466½ 469¼ 462 466¾ — ½ Sep 446 448¾ 443¾ 447 — ¾ Dec 446 449¼ 443½ 447¾ — ¼ Mar 457¼ 460 455 459 — ¼ May 465 — ¼ Jul 467 Sep 448¾ Dec 450 452½ 450 452½ +1¾ Jul 469½ +1¾ Dec 458¼ +1¾ Est. sales 650,029. Fri.’s sales 454,518 Fri.’s open int 1,844,144 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 354¾ 361¾ 345¼ 346¼ —4 Jul 355¼ 360¼ 345¼ 346¼ —5½ Sep 344½ —1¾ Dec 352¾ 352¾ 346 346 —6½ Mar 349½ —6½ May 355½ —6½ Jul 331¾ —6½ Sep 347½ —6½ Dec 350 —6½ Mar 353½ —6½ Jul 350 —6½ Sep 344¼ —6½ Est. sales 1,165. Fri.’s sales 1,211 Fri.’s open int 2,705 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1023 1031½ 1013¼ 1014¾ —8¼ Jul 1036½ 1045¾ 1027 1028¼ —9 Aug 1032¼ 1041¾ 1024¾ 1026 —8 Sep 1023 1032 1013½ 1014½ —9¼ Nov 1028 1038 1018 1019¼ —9¾ Jan 1038¾ 1047 1030 1031¼ —8 Mar 1038 1046¼ 1032¼ 1033¾ —6¼ May 1043¾ 1050 1037¾ 1039¼ —5 Jul 1048 1055¾ 1044½ 1045¾ —4¾ Aug 1048¼ 1048¼ 1040 1040 —5½ Sep 1020½ —6¼ Nov 1020½ 1028 1015¾ 1017 —7½ Jan 1027¾ —7½ Mar 1028¾ —7½ May 1033¾ —7 Jul 1041 —7¼ Aug 1039¾ —7¼ Sep 1023 —7¾ Nov 1025½ —7¾ Jul 1045¼ —7¾ Nov 1021¾ —7¾ Est. sales 313,348. Fri.’s sales 231,772 Fri.’s open int 853,556, up 3,772 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 45.06 45.43 44.67 44.89 —.27 Jul 45.64 45.93 45.22 45.39 —.29 Aug 45.69 46.02 45.31 45.48 —.26 Sep 45.67 45.95 45.32 45.48 —.25 Oct 45.63 45.85 45.21 45.39 —.24 Dec 45.78 46.03 45.32 45.56 —.20 Jan 45.71 46.04 45.50 45.69 —.18 Mar 45.81 46.14 45.57 45.83 —.14 May 45.94 46.22 45.77 46.00 —.11 Jul 46.15 46.35 45.93 46.16 —.07 Aug 46.00 46.09 45.94 46.06 —.05 Sep 46.00 46.00 45.89 45.89 —.04 Oct 45.90 45.90 45.67 45.67 —.06 Dec 45.66 45.90 45.60 45.73 —.06 Jan 45.78 —.07 Mar 45.88 —.07 May 45.94 —.06 Jul 45.99 —.06 Aug 45.83 —.06 Sep 45.75 —.06 Oct 45.81 —.06 Dec 45.55 —.06 Jul 45.44 —.06 Oct 45.43 —.06 Dec 45.17 —.06 Est. sales 159,404. Fri.’s sales 194,259 Fri.’s open int 600,727 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 293.90 296.90 292.10 292.70 —.80 Jul 301.70 304.00 298.80 299.40 —1.50 Aug 303.50 306.10 300.80 301.40 —1.80 Sep 305.30 307.70 302.30 303.00 —1.90 Oct 306.30 308.70 303.30 304.00 —2.00 Dec 309.90 312.50 306.90 307.80 —2.10 Jan 312.00 314.00 308.70 309.60 —2.00 Mar 311.80 314.90 309.70 310.70 —1.90 May 312.10 316.40 311.50 312.30 —1.90 Jul 317.10 318.20 314.00 314.60 —1.90 Aug 317.00 318.00 314.10 314.20 —1.80 Sep 316.50 316.70 312.40 312.40 —2.30 Oct 314.20 314.20 309.60 309.60 —2.40 Dec 314.80 315.70 310.90 311.00 —2.80 Jan 311.40 —3.10 Mar 310.70 —3.20 May 312.20 —3.10 Jul 314.60 —3.20 Aug 314.10 —3.20 Sep 312.60 —3.20 Oct 311.40 —3.20 Dec 314.70 —4.40 Jul 322.70 —4.40 Oct 322.70 —4.40 Dec 325.70 —4.40 Est. sales 146,335. Fri.’s sales 140,814 Fri.’s open int 592,421, up 10,126

