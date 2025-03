CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 544 545¾ 535 535¼ —8 Jul 560¼ 562¼ 551 551 —8¾ Sep 577 578¾ 567¾ 568 —8½ Dec 601 602 591¼ 591¼ —8¼ Mar 619 620½ 610¼ 610¼ —8 May 628¾ 631 621¼ 621¼ —7½ Jul 628½ 628½ 622¾ 623 —5½ Sep 633 —4½ Dec 647¼ 649¼ 647 647 —3¼ Mar 658 —2¼ May 659¾ —1¼ Jul 639¾ —1¼ Est. sales 104,568. Tue.’s sales 104,484 Tue.’s open int 464,889, up 1,618 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 458¾ 461 450¾ 451¼ —6½ Jul 466¼ 467¾ 458½ 459 —6¼ Sep 442½ 442½ 436¼ 437 —5 Dec 449 449½ 444 444½ —4½ Mar 462 462½ 457½ 458 —4 May 469¾ 470 465¼ 466 —3¾ Jul 473¼ 473½ 469½ 469¾ —4 Sep 454¼ 454¼ 451¼ 451¼ —3½ Dec 454 454¼ 450 450¼ —3¾ Mar 462½ 462½ 461¼ 461¼ —3½ May 467¼ —3¼ Jul 469¼ —3½ Sep 451 —3½ Dec 451¼ —3¼ Jul 468¼ —3¼ Dec 455 —2½ Est. sales 309,023. Tue.’s sales 310,857 Tue.’s open int 1,841,552, up 17,850 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 367½ 370¾ 356¼ 361¼ —6¼ Jul 367 367½ 357¼ 362¾ —4¼ Sep 357¼ —4¼ Dec 365 365 358 360½ —2¾ Mar 364 —2¾ May 370 —2¾ Jul 346¼ —2¾ Sep 362 —2¾ Dec 364½ —2¾ Mar 368 —2¾ Jul 364½ —2¾ Sep 358¾ —2¾ Est. sales 658. Tue.’s sales 253 Tue.’s open int 3,019, up 100 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1002¾ 1008¾ 997½ 1001 — ¾ Jul 1017 1022 1011¼ 1015 — ½ Aug 1014¼ 1018¼ 1008¾ 1012½ Sep 1003 1007 998 1001¾ +¼ Nov 1007½ 1012 1003 1006¾ +¼ Jan 1019 1024½ 1016 1019¼ Mar 1024¾ 1028 1021½ 1023¼ May 1028¾ 1034½ 1028 1029½ — ½ Jul 1038 1042¼ 1036¾ 1037¼ — ¾ Aug 1033½ — ½ Sep 1017 — ¼ Nov 1017¼ 1018½ 1014¼ 1015¼ Jan 1026 Mar 1027 May 1032¼ Jul 1039¾ +¼ Aug 1038½ +¼ Sep 1022½ +¼ Nov 1025 Jul 1044¾ Nov 1021¼ Est. sales 189,486. Tue.’s sales 175,643 Tue.’s open int 853,368 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 42.28 43.11 42.15 42.64 +.34 Jul 42.84 43.64 42.62 43.18 +.33 Aug 42.99 43.76 42.75 43.33 +.34 Sep 43.05 43.80 42.78 43.40 +.35 Oct 42.94 43.75 42.78 43.41 +.39 Dec 43.21 43.93 42.96 43.62 +.41 Jan 43.38 44.09 43.23 43.80 +.41 Mar 43.59 44.26 43.56 43.99 +.40 May 43.95 44.44 43.95 44.20 +.38 Jul 44.05 44.64 44.02 44.38 +.37 Aug 44.30 +.34 Sep 44.18 +.33 Oct 44.00 +.33 Dec 44.25 44.34 43.90 44.08 +.36 Jan 44.14 +.36 Mar 44.24 +.36 May 44.25 +.35 Jul 44.32 +.34 Aug 44.16 +.34 Sep 44.08 +.34 Oct 44.14 +.33 Dec 43.88 +.33 Jul 43.77 +.33 Oct 43.76 +.33 Dec 43.50 +.33 Est. sales 130,594. Tue.’s sales 119,736 Tue.’s open int 596,420 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 295.50 296.70 293.40 293.60 —1.50 Jul 303.10 304.10 301.20 301.40 —1.50 Aug 305.50 306.10 303.40 303.60 —1.50 Sep 307.00 307.50 304.90 305.10 —1.40 Oct 307.20 308.20 305.80 306.00 —1.30 Dec 311.10 311.90 309.60 309.70 —1.30 Jan 313.00 313.10 311.20 311.40 —1.10 Mar 313.90 314.20 312.30 312.60 —.90 May 315.40 315.90 313.90 314.20 —1.10 Jul 318.10 318.40 316.50 316.80 —1.00 Aug 316.40 317.50 316.00 316.00 —1.30 Sep 316.00 316.00 314.80 315.00 —1.10 Oct 312.30 312.70 312.30 312.50 —1.20 Dec 315.00 316.30 314.10 314.20 —1.50 Jan 314.90 —1.50 Mar 314.20 —1.40 May 315.60 —1.50 Jul 318.20 —1.60 Aug 317.70 —1.60 Sep 316.20 —1.60 Oct 315.10 —2.60 Dec 319.60 —.70 Jul 327.60 —.70 Oct 327.60 —.70 Dec 330.60 —.70 Est. sales 107,513. Tue.’s sales 114,244 Tue.’s open int 577,323, up 3,069

