CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 561¼ 563 545¼ 548¼ —10 Jul 576 579¼ 562 565¼ —9¼ Sep 593 595½ 578¾ 582 —9 Dec 617½ 617¾ 601 604¾ —8¾ Mar 633 633¾ 619½ 623½ —8¼ May 641¾ 641¾ 630¾ 634 —7½ Jul 637¾ 637¾ 627½ 633¼ —5 Sep 636¼ 642 636¼ 642 —3½ Dec 647¾ 662½ 647¾ 654½ —1¼ Mar 658 674¼ 658 664¼ +¾ May 664¾ +2 Jul 644¾ +2 Est. sales 96,449. Fri.’s sales 77,190 Fri.’s open int 457,011, up 2,367 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 465 466¼ 459½ 464½ +¼ Jul 472 473½ 466¾ 472 +½ Sep 445½ 446¾ 440¾ 445 +¼ Dec 451½ 453 447½ 451½ +½ Mar 463¾ 465 460 464 +½ May 471 471¾ 468¼ 471¾ +¾ Jul 476 476 472¼ 475½ +½ Sep 454¾ 455½ 453¾ 455½ — ¼ Dec 454 455¼ 451¾ 454½ — ½ Mar 465¼ 465½ 465 465½ — ¼ May 471¼ — ¼ Jul 473¼ — ½ Sep 455 +¼ Dec 454½ 455½ 454½ 455½ +¼ Jul 472½ +¼ Dec 458½ +¼ Est. sales 235,160. Fri.’s sales 355,131 Fri.’s open int 1,823,591, up 16,707 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 378¼ 379¾ 372¼ 373½ —7¼ Jul 371 377 371 372 —3¼ Sep 366½ —3¼ Dec 363½ —1¾ Mar 367 —1¾ May 373 —1¾ Jul 349¼ —1¾ Sep 365 —1¾ Dec 367½ —1¾ Mar 371 —1¾ Jul 367½ —1¾ Sep 361¾ —1¾ Est. sales 237. Fri.’s sales 504 Fri.’s open int 2,873, up 30 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1010 1011½ 1003¼ 1007¼ —2½ Jul 1021¾ 1023¼ 1015¼ 1019½ —2 Aug 1017 1018¼ 1010¾ 1015¼ —1½ Sep 1004¼ 1005 997¾ 1002 —1¼ Nov 1007¾ 1009¼ 1002½ 1006½ —1¼ Jan 1019¾ 1021 1014½ 1018¾ —1¼ Mar 1024½ 1024½ 1018 1022½ —1¼ May 1030 1030 1024¾ 1029¼ —1¼ Jul 1037¾ 1037¾ 1033 1037¼ —1 Aug 1033½ —1 Sep 1016¾ —1 Nov 1012 1015¾ 1010¾ 1014¾ —1 Jan 1025½ —1 Mar 1026¾ —1 May 1032 —1¼ Jul 1039½ —1¼ Aug 1038¼ —1¼ Sep 1022 —1¾ Nov 1024¾ —1¾ Jul 1044½ —1¾ Nov 1021 —1¾ Est. sales 153,368. Fri.’s sales 183,679 Fri.’s open int 854,533 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 42.01 42.20 41.50 42.15 +.14 Jul 42.51 42.72 42.06 42.67 +.14 Aug 42.64 42.84 42.20 42.77 +.13 Sep 42.63 42.84 42.23 42.79 +.14 Oct 42.39 42.78 42.17 42.72 +.17 Dec 42.74 42.93 42.32 42.89 +.18 Jan 42.92 43.07 42.50 43.06 +.19 Mar 42.93 43.26 42.85 43.26 +.20 May 43.30 43.48 43.14 43.48 +.20 Jul 43.67 43.72 43.67 43.72 +.24 Aug 43.67 +.24 Sep 43.57 +.24 Oct 43.40 +.23 Dec 43.40 43.48 43.40 43.48 +.23 Jan 43.54 +.23 Mar 43.64 +.22 May 43.66 +.21 Jul 43.72 +.22 Aug 43.56 +.22 Sep 43.48 +.22 Oct 43.56 +.22 Dec 43.30 +.22 Jul 43.19 +.22 Oct 43.18 +.22 Dec 42.92 +.22 Est. sales 105,526. Fri.’s sales 119,161 Fri.’s open int 599,454, up 8,427 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 300.90 300.90 296.80 297.60 —2.70 Jul 306.90 307.60 304.30 304.90 —2.30 Aug 308.50 309.10 306.00 306.80 —2.00 Sep 309.60 310.10 307.20 307.90 —1.90 Oct 310.50 310.50 307.80 308.50 —1.70 Dec 313.30 313.90 311.30 311.90 —1.80 Jan 315.00 315.00 312.70 313.30 —1.70 Mar 315.00 315.80 313.50 314.30 —1.50 May 316.90 316.90 314.90 315.80 —1.40 Jul 317.70 318.10 317.70 318.10 —1.40 Aug 317.60 —1.40 Sep 316.20 —1.30 Oct 313.60 —1.30 Dec 315.00 315.60 315.00 315.60 —1.20 Jan 316.40 —1.10 Mar 315.60 —1.10 May 317.10 —1.10 Jul 319.70 —1.20 Aug 319.20 —1.20 Sep 317.70 —1.20 Oct 317.60 —1.20 Dec 320.30 —1.30 Jul 328.30 —1.30 Oct 328.30 —1.30 Dec 331.30 —1.30 Est. sales 99,413. Fri.’s sales 125,809 Fri.’s open int 566,600, up 5,408

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.