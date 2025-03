CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 557¾ 563 553¼ 558¼ +1 Jul 573¾ 579¼ 570 574½ +1 Sep 590 595¾ 586¾ 591 +1 Dec 613 618¼ 609½ 613½ +½ Mar 631¾ 636½ 628½ 631¾ +¼ May 641¼ 645¼ 638½ 641½ +¼ Jul 638½ 641¾ 635¾ 638¼ Sep 645½ — ¼ Dec 654¾ 655¾ 654¾ 655¾ —1 Mar 663½ —1 May 662¾ —1 Jul 642¾ —1 Est. sales 77,171. Thu.’s sales 108,887 Thu.’s open int 454,644, up 4,563 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 467¼ 469¾ 461¼ 464¼ —4¾ Jul 474 477 469¼ 471½ —4 Sep 446¼ 448½ 443 444¾ —2¾ Dec 452¼ 453¾ 449½ 451 —2 Mar 465 466¼ 462¼ 463½ —2¼ May 473 474 469½ 471 —2¼ Jul 476½ 477¾ 473½ 475 —2¼ Sep 458 458 454½ 455¾ —2¼ Dec 457 457 453½ 455 —2 Mar 467 467 465¼ 465¾ —2 May 471½ —2 Jul 473¾ —2 Sep 454¾ —2 Dec 454½ 455¼ 454½ 455¼ Jul 472¼ Dec 458¼ Est. sales 355,131. Thu.’s sales 437,614 Thu.’s open int 1,806,884 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 378¾ 384¾ 377 380¾ +2¼ Jul 377¼ 378 372¾ 375¼ —1¼ Sep 371 371 368 369¾ —1¼ Dec 364 365¼ 362 365¼ +2 Mar 368¾ +2 May 374¾ +2 Jul 351 +2 Sep 366¾ +2 Dec 369¼ +2 Mar 372¾ +2 Jul 369¼ +2 Sep 363½ +2 Est. sales 504. Thu.’s sales 355 Thu.’s open int 2,843, up 34 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1013½ 1016¾ 1004¼ 1009¾ —3¼ Jul 1025¾ 1029¼ 1017 1021½ —3¾ Aug 1021¼ 1023 1012½ 1016¾ —3½ Sep 1007 1008¾ 999½ 1003¼ —3¼ Nov 1010¼ 1013¼ 1003 1007¾ —2½ Jan 1023¼ 1025¼ 1015½ 1020 —2½ Mar 1027 1028 1019½ 1023¾ —3 May 1033¼ 1035 1026¾ 1030½ —2¾ Jul 1042 1042¼ 1034¾ 1038¼ —2¾ Aug 1039 1039 1034½ 1034½ —2¾ Sep 1020 1020 1017¾ 1017¾ —2½ Nov 1020 1021 1011¾ 1015¾ —2¼ Jan 1026½ —2¼ Mar 1027¾ —2¼ May 1033¼ —2¼ Jul 1040¾ —2¼ Aug 1039½ —2¼ Sep 1023¾ —3¼ Nov 1026½ —3¼ Jul 1046¼ —3¼ Nov 1022¾ —3¼ Est. sales 183,679. Thu.’s sales 206,535 Thu.’s open int 857,897, up 14,181 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 42.60 42.74 41.91 42.01 —.70 Jul 43.15 43.22 42.43 42.53 —.67 Aug 43.20 43.27 42.53 42.64 —.62 Sep 43.18 43.21 42.52 42.65 —.55 Oct 43.01 43.09 42.44 42.55 —.52 Dec 43.08 43.24 42.58 42.71 —.49 Jan 43.26 43.31 42.75 42.87 —.47 Mar 43.42 43.42 42.95 43.06 —.44 May 43.46 43.57 43.18 43.28 —.42 Jul 43.77 43.77 43.39 43.48 —.40 Aug 43.39 43.57 43.39 43.43 —.38 Sep 43.33 43.38 43.33 43.33 —.35 Oct 43.17 43.33 43.17 43.17 —.33 Dec 43.27 43.38 43.22 43.25 —.33 Jan 43.31 —.33 Mar 43.42 —.32 May 43.45 —.32 Jul 43.50 —.33 Aug 43.34 —.33 Sep 43.26 —.33 Oct 43.34 —.34 Dec 43.08 —.34 Jul 42.97 —.34 Oct 42.96 —.34 Dec 42.70 —.34 Est. sales 119,161. Thu.’s sales 120,526 Thu.’s open int 591,027, up 3,959 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 297.20 301.00 296.80 300.30 +3.20 Jul 305.00 308.00 304.30 307.20 +2.60 Aug 307.10 309.50 306.10 308.80 +2.20 Sep 307.90 310.40 307.20 309.80 +2.10 Oct 308.90 310.80 307.70 310.20 +1.80 Dec 312.10 314.10 311.10 313.70 +1.70 Jan 313.20 315.20 312.60 315.00 +1.60 Mar 314.30 316.20 313.70 315.80 +1.50 May 316.00 317.60 315.50 317.20 +1.40 Jul 317.90 319.50 317.90 319.50 +1.30 Aug 318.10 319.00 318.10 319.00 +1.30 Sep 317.20 317.50 317.20 317.50 +1.40 Oct 314.50 314.90 314.50 314.90 +1.40 Dec 315.50 316.80 315.50 316.80 +1.50 Jan 317.50 +1.50 Mar 316.70 +1.40 May 318.20 +1.40 Jul 320.90 +1.40 Aug 320.40 +1.40 Sep 318.90 +1.40 Oct 318.80 +1.40 Dec 321.60 +1.40 Jul 329.60 +1.40 Oct 329.60 +1.40 Dec 332.60 +1.40 Est. sales 125,809. Thu.’s sales 116,229 Thu.’s open int 561,192, up 3,145

