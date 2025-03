CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 564¼ 568½ 558 563½ —1½ Jul 580 585½ 575 580 —2 Sep 598¼ 602 592 596¾ —2 Dec 619 624 615 620 —1¾ Mar 636½ 643 633 638½ —1½ May 645½ 650½ 643¼ 648¼ —1¼ Jul 639½ 647 638¾ 645¼ — ½ Sep 646½ 652½ 646½ 652½ — ¼ Dec 663½ Mar 671 May 670¼ Jul 650¼ Est. sales 101,872. Tue.’s sales 105,443 Tue.’s open int 446,942, up 4,838 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 458¼ 463 455¾ 462 +3¼ Jul 467 471¼ 465 469¼ +1¼ Sep 447 448¼ 444 445¼ —2 Dec 453¾ 455 451¼ 451½ —2¾ Mar 466 467½ 464 464¼ —2½ May 473½ 474¾ 471½ 472 —2¼ Jul 477½ 478¾ 475½ 476 —2¼ Sep 459 460¼ 457½ 458½ —1¼ Dec 458¾ 459 456¾ 457½ —1½ Mar 468½ 469½ 467¾ 468½ —1¼ May 474¼ —1¼ Jul 476½ —1¼ Sep 457½ —1¼ Dec 454½ —2¼ Jul 471½ —2¼ Dec 457½ —2¼ Est. sales 350,007. Tue.’s sales 367,613 Tue.’s open int 1,819,184 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 365 375¾ 364½ 371½ +5½ Jul 366 375 366 371¼ +5 Sep 368 370 365¾ 365¾ +5 Dec 364 371 364 369¼ +6¾ Mar 372¾ +6¾ May 378¾ +6¾ Jul 355 +6¾ Sep 370¾ +6¾ Dec 373¼ +6¾ Mar 376¾ +6¾ Jul 373¼ +6¾ Sep 367½ +6¾ Est. sales 401. Tue.’s sales 377 Tue.’s open int 2,795 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1012 1016 1006½ 1008¼ —4½ Jul 1026 1029½ 1019¾ 1021½ —5 Aug 1024 1026¾ 1016¼ 1018 —5½ Sep 1011½ 1013¼ 1003¾ 1005¼ —5¼ Nov 1015 1017¾ 1008½ 1010 —5½ Jan 1027¾ 1030 1021¼ 1022¾ —4¾ Mar 1031½ 1033¾ 1025¼ 1027¼ —4¼ May 1038¼ 1039¾ 1032 1034 —4½ Jul 1047½ 1047½ 1040 1042 —4¼ Aug 1038 1038 1037¾ 1037¾ —5 Sep 1023 1023 1021¼ 1021¼ —4½ Nov 1024½ 1024½ 1018 1019 —4¼ Jan 1030 1030 1029¾ 1029¾ —4½ Mar 1030¾ —4½ May 1036¼ —4½ Jul 1043½ —4½ Aug 1042¼ —4½ Sep 1028¼ —4½ Nov 1030¾ —4½ Jul 1050½ —4½ Nov 1027 —4½ Est. sales 217,657. Tue.’s sales 172,538 Tue.’s open int 830,437, up 6,752 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 42.55 42.71 42.11 42.36 —.18 Jul 43.00 43.14 42.62 42.85 —.13 Aug 43.00 43.15 42.68 42.91 —.07 Sep 42.86 43.06 42.60 42.85 —.02 Oct 42.67 42.88 42.42 42.72 +.03 Dec 42.75 43.00 42.49 42.82 +.04 Jan 42.90 43.11 42.68 42.96 +.05 Mar 43.04 43.25 42.83 43.12 +.05 May 43.18 43.44 43.18 43.32 +.04 Jul 43.49 43.62 43.27 43.50 +.04 Aug 43.41 43.50 43.41 43.43 +.05 Sep 43.36 43.37 43.30 43.30 +.06 Oct 42.95 43.21 42.95 43.11 +.07 Dec 43.11 43.28 43.11 43.19 +.07 Jan 43.25 +.07 Mar 43.35 +.07 May 43.38 +.07 Jul 43.44 +.07 Aug 43.28 +.07 Sep 43.20 +.07 Oct 43.29 +.07 Dec 43.03 +.07 Jul 42.92 +.07 Oct 42.91 +.07 Dec 42.65 +.07 Est. sales 142,392. Tue.’s sales 115,575 Tue.’s open int 584,855, up 5,073 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 300.00 301.90 296.80 297.70 —2.20 Jul 308.20 310.00 304.80 305.70 —2.40 Aug 310.50 312.20 307.20 307.90 —2.60 Sep 311.90 313.50 308.50 309.30 —2.60 Oct 312.70 314.20 309.30 310.00 —2.70 Dec 316.40 317.90 312.90 313.60 —2.80 Jan 317.70 319.20 314.30 315.00 —2.60 Mar 318.50 320.10 315.20 316.00 —2.40 May 320.00 320.00 316.70 317.40 —2.30 Jul 323.70 323.70 319.50 319.80 —2.30 Aug 318.90 319.20 318.90 319.10 —2.40 Sep 319.00 319.00 317.00 317.40 —2.40 Oct 314.20 315.10 314.20 314.70 —2.10 Dec 319.20 319.20 316.00 316.70 —1.80 Jan 317.40 —1.60 Mar 316.70 —1.70 May 318.30 —1.50 Jul 320.90 —1.60 Aug 320.40 —1.60 Sep 318.90 —1.60 Oct 318.80 —1.60 Dec 320.60 —1.60 Jul 328.60 —1.60 Oct 328.60 —1.60 Dec 331.60 —1.60 Est. sales 143,362. Tue.’s sales 139,874 Tue.’s open int 560,198

