CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 559 575¼ 559 568½ +11½ Jul 577 591½ 575½ 585 +12 Sep 590¾ 607¾ 590¾ 601½ +11¾ Dec 612¾ 630¾ 612¾ 624 +10¾ Mar 636 648¼ 636 642 +10 May 647¾ 655¾ 647½ 651¼ +9½ Jul 644¼ 652 644¼ 647¾ +7¾ Sep 654 +6¾ Dec 664¾ 664¾ 664½ 664½ +6 Mar 671½ +5½ May 670¾ +5½ Jul 650¾ +5½ Est. sales 134,963. Fri.’s sales 102,983 Fri.’s open int 448,161, up 7,708 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 460 465½ 457¼ 461 +2½ Jul 468½ 473¾ 467 470 +2½ Sep 444½ 449 444½ 447¾ +3¼ Dec 451¼ 455 451¼ 454 +3 Mar 463½ 467¼ 463½ 466¼ +2¾ May 472¼ 475 472 474 +3 Jul 476¼ 478½ 476¼ 477¾ +3 Sep 458½ 459½ 457¼ 459 +2½ Dec 456½ 458½ 456 457¾ +2½ Mar 467¾ 469 467¼ 468½ +2½ May 474¼ +2½ Jul 476½ +2½ Sep 457½ +2½ Dec 456¾ +2½ Jul 473¾ +2½ Dec 459¾ +2½ Est. sales 350,245. Fri.’s sales 513,761 Fri.’s open int 1,844,207 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 370½ 371½ 366¾ 369 +1¼ Jul 369 369½ 366 368½ +¾ Sep 363 +¾ Dec 369¼ 369¼ 362½ 362½ +3¼ Mar 366 +3¼ May 372 +3¼ Jul 348¼ +3¼ Sep 364 +3¼ Dec 366½ +3¼ Mar 370 +3¼ Jul 366½ +3¼ Sep 360¾ +3¼ Est. sales 337. Fri.’s sales 326 Fri.’s open int 2,819 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1016¼ 1021¾ 1010¼ 1015½ — ½ Jul 1030 1036 1024½ 1029¼ — ¾ Aug 1027¾ 1033 1022½ 1026½ — ¼ Sep 1015 1019¼ 1009¾ 1013½ +¾ Nov 1018½ 1024¼ 1015¼ 1018½ +½ Jan 1033½ 1036¼ 1028¼ 1031 +½ Mar 1034½ 1040¼ 1033 1035¾ +1¼ May 1041½ 1046½ 1040¼ 1042¾ +1½ Jul 1046 1053 1046 1051 +2 Aug 1048 1048¾ 1046¾ 1046¾ +2¾ Sep 1031¾ 1032¼ 1030 1030 +4 Nov 1025¾ 1030 1023¾ 1028 +4¼ Jan 1039½ 1041 1038¾ 1038¾ +4½ Mar 1039¾ +4½ May 1045¼ +4¾ Jul 1052½ +5¼ Aug 1051¼ +5¼ Sep 1037 +4 Nov 1039¾ +4 Jul 1059½ +4 Nov 1036 +4 Est. sales 135,293. Fri.’s sales 179,929 Fri.’s open int 821,180, up 5,899 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 41.60 42.26 41.56 42.10 +.51 Jul 42.08 42.69 42.02 42.52 +.47 Aug 42.08 42.68 42.05 42.53 +.47 Sep 42.03 42.56 41.97 42.44 +.45 Oct 41.75 42.42 41.75 42.28 +.42 Dec 42.09 42.53 41.95 42.39 +.40 Jan 42.23 42.66 42.09 42.52 +.39 Mar 42.64 42.80 42.29 42.69 +.39 May 42.65 42.99 42.49 42.90 +.39 Jul 42.69 43.17 42.69 43.08 +.40 Aug 42.95 43.00 42.91 43.00 +.39 Sep 42.66 42.85 42.66 42.85 +.38 Oct 42.44 42.64 42.44 42.64 +.37 Dec 42.55 42.72 42.55 42.72 +.38 Jan 42.79 +.38 Mar 42.90 +.38 May 43.02 +.38 Jul 42.86 +.39 Aug 42.70 +.39 Sep 42.62 +.39 Oct 42.71 +.39 Dec 42.45 +.39 Jul 42.34 +.39 Oct 42.33 +.39 Dec 42.07 +.39 Est. sales 104,278. Fri.’s sales 91,697 Fri.’s open int 575,368, up 2,130 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 305.90 307.70 303.40 304.30 —1.60 Jul 313.10 314.80 310.60 311.60 —1.60 Aug 314.90 316.50 312.80 313.60 —1.50 Sep 315.90 317.30 314.00 314.70 —1.40 Oct 316.40 317.60 314.80 315.50 —1.20 Dec 320.90 321.70 318.50 319.40 —1.10 Jan 321.70 322.80 319.80 320.70 —1.00 Mar 322.90 323.30 320.90 321.80 —1.00 May 324.30 324.40 322.30 323.30 —.90 Jul 325.30 325.70 324.60 325.70 —.80 Aug 323.90 325.00 323.50 325.00 —.90 Sep 322.40 322.80 321.10 322.80 —1.40 Oct 318.90 319.30 317.70 319.30 —1.50 Dec 319.90 320.50 319.30 320.50 —1.80 Jan 320.70 —2.00 Mar 319.80 —2.20 May 321.60 —2.00 Jul 324.20 —2.00 Aug 323.70 —2.00 Sep 322.20 —2.00 Oct 322.10 —2.00 Dec 323.90 —2.00 Jul 331.90 —2.00 Oct 331.90 —2.00 Dec 334.90 —2.00 Est. sales 92,932. Fri.’s sales 124,779 Fri.’s open int 560,225

