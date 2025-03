CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 545¾ —1½ May 562 565 555¼ 557 —5½ Jul 578 581¼ 571¾ 573 —5¼ Sep 594 597¾ 588¾ 589¾ —5 Dec 615¾ 620½ 612 613¼ —4 Mar 632 638¼ 630¾ 632 —3 May 643¾ 645 641¾ 641¾ —2½ Jul 640 644½ 638¾ 640 —1¼ Sep 647¼ — ½ Dec 660 660 656¾ 658½ — ¼ Mar 666 May 665¼ Jul 645¼ Est. sales 102,976. Thu.’s sales 132,691 Thu.’s open int 440,453 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 443¼ 445½ 443¼ 445½ —8 May 463¼ 463½ 456½ 458½ —6¾ Jul 470¼ 470¾ 465¼ 467½ —4¾ Sep 445½ 445½ 442¼ 444½ —2 Dec 450¾ 452¾ 449 451 —1¼ Mar 462½ 465¼ 461½ 463½ — ¾ May 470 472½ 468¾ 471 — ¾ Jul 473¾ 475¾ 472½ 474¾ — ½ Sep 456 457 454¾ 456½ Dec 454 456 453¼ 455¼ Mar 464½ 466¾ 464½ 466 May 471¾ Jul 474 Sep 455 Dec 451¾ 454¼ 451¾ 454¼ — ½ Jul 471¼ — ½ Dec 457¼ — ½ Est. sales 513,793. Thu.’s sales 383,727 Thu.’s open int 1,851,437, up 5,699 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 359½ May 373¾ 376¼ 366½ 367¾ —2¾ Jul 368½ 368½ 367½ 367¾ —3½ Sep 362¼ Dec 359¼ Mar 362¾ May 368¾ Jul 345 Sep 360¾ Dec 363¼ Jul 363¼ Sep 357½ Est. sales 326. Thu.’s sales 348 Thu.’s open int 2,861 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 999¼ +2½ May 1009 1018 1005½ 1016 +5¼ Jul 1023 1031½ 1019¾ 1030 +5 Aug 1018¾ 1028½ 1017 1026¾ +5 Sep 1007 1014½ 1003½ 1012¾ +5¼ Nov 1009½ 1020 1007¾ 1018 +6¼ Jan 1022½ 1032¼ 1020¼ 1030½ +6½ Mar 1026 1036¼ 1025¼ 1034½ +7 May 1032 1042¾ 1031¾ 1041¼ +7¼ Jul 1040½ 1050¼ 1040½ 1049 +8 Aug 1044 1046¼ 1044 1044 +8¾ Sep 1020 1029¾ 1020 1026 +9¾ Nov 1017½ 1028½ 1014¼ 1023¾ +9¾ Jan 1035¼ 1038 1034¼ 1034¼ +10 Mar 1035¼ +9½ May 1040½ +9½ Jul 1047¼ +8½ Aug 1046 +8½ Sep 1033 +10 Nov 1035¾ +9¾ Jul 1055½ +9¾ Nov 1032 +9¾ Est. sales 179,925. Thu.’s sales 207,607 Thu.’s open int 815,281, up 1,052 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 41.00 +.22 May 41.48 41.77 41.25 41.59 +.31 Jul 41.99 42.21 41.70 42.05 +.31 Aug 42.00 42.20 41.72 42.06 +.30 Sep 41.95 42.15 41.67 41.99 +.27 Oct 41.82 42.00 41.55 41.86 +.27 Dec 41.96 42.16 41.69 41.99 +.25 Jan 42.14 42.30 41.85 42.13 +.23 Mar 42.34 42.45 42.07 42.30 +.18 May 42.66 42.66 42.34 42.51 +.15 Jul 42.56 42.79 42.56 42.68 +.10 Aug 42.61 42.75 42.47 42.61 +.06 Sep 42.84 42.84 42.35 42.47 +.02 Oct 42.18 42.27 42.12 42.27 —.02 Dec 42.63 42.63 42.21 42.34 —.04 Jan 42.41 —.04 Mar 42.52 —.04 May 42.64 —.04 Jul 42.47 —.04 Aug 42.31 —.04 Sep 42.23 —.04 Oct 42.32 —.04 Dec 42.06 —.04 Jul 41.95 —.04 Oct 41.94 —.04 Dec 41.68 —.04 Est. sales 91,697. Thu.’s sales 131,582 Thu.’s open int 573,238, up 1,930 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 296.60 298.90 296.60 298.90 —1.40 May 304.50 306.70 302.60 305.90 —1.20 Jul 312.10 314.00 310.10 313.20 —.70 Aug 314.30 315.80 312.00 315.10 —.30 Sep 315.00 316.90 313.20 316.10 —.20 Oct 314.50 317.60 314.10 316.70 —.30 Dec 319.30 321.50 317.90 320.50 —.30 Jan 319.60 323.10 319.60 321.70 —.50 Mar 321.20 323.90 320.60 322.80 —.60 May 323.00 326.10 322.30 324.20 —.90 Jul 325.20 328.00 325.20 326.50 —1.00 Aug 325.50 327.30 325.50 325.90 —1.30 Sep 325.20 326.20 323.20 324.20 —2.00 Oct 323.30 323.30 318.50 320.80 —3.30 Dec 325.50 325.50 318.00 322.30 —3.60 Jan 322.70 —3.80 Mar 322.00 —4.00 May 323.60 —4.10 Jul 326.20 —3.80 Aug 325.70 —3.80 Sep 324.20 —3.80 Oct 324.10 —3.90 Dec 325.90 —3.90 Jul 333.90 —3.90 Oct 333.90 —3.90 Dec 336.90 —3.90 Est. sales 125,221. Thu.’s sales 198,976 Thu.’s open int 563,787, up 2,114

