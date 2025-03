CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 534 538¾ 534 538¾ —2¼ May 557½ 561½ 546½ 554 —2¾ Jul 572¾ 576¼ 562¼ 569½ —2¼ Sep 589 592¾ 579¼ 586¼ —2¼ Dec 611¾ 615 603 609 —2¼ Mar 631¼ 632¾ 621½ 627 —2¼ May 641½ 641½ 631½ 636¾ —2 Jul 638½ 638½ 634¼ 635½ — ¾ Sep 642¼ — ¾ Dec 655½ 655½ 653¼ 653¼ — ¾ Mar 660¾ — ½ May 660 —2¼ Jul 640 —2¼ Est. sales 123,872. Tue.’s sales 90,550 Tue.’s open int 437,310, up 4,309 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 455 455 444 448¾ —7¾ May 469¼ 472 456¼ 460¾ —9½ Jul 476 478¼ 463¼ 467½ —9½ Sep 449½ 450¾ 439 442½ —7¼ Dec 453 455 445 448¼ —6¼ Mar 465¾ 466¾ 457¼ 460½ —5¾ May 473¾ 473¾ 464¾ 467¾ —5¾ Jul 476½ 476½ 469¼ 471½ —5½ Sep 457¼ 457¼ 452¼ 453¾ —4 Dec 455¼ 456¼ 450 452½ —3¼ Mar 464¼ 464¼ 460¾ 463¼ —3¼ May 466¼ 469 466¼ 469 —3¼ Jul 471 471¼ 471 471¼ —3¼ Sep 452¼ —3¼ Dec 452 —3½ Jul 469 —3½ Dec 455 —3½ Est. sales 493,701. Tue.’s sales 381,871 Tue.’s open int 1,829,935, up 1,179 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 357¼ —1¼ May 369¾ 372 366 368¼ —1¼ Jul 371¼ 371¼ 367 368¼ —1¾ Sep 359¼ —1¾ Dec 356¼ —1¾ Mar 359¾ —1¾ May 365¾ —1¾ Jul 342 —1¾ Sep 357¾ —1¾ Dec 360¼ —1¾ Jul 360¼ —1¾ Sep 354½ —1¾ Est. sales 262. Tue.’s sales 329 Tue.’s open int 2,920 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 997½ 997½ 982¾ 987½ —10¼ May 1011 1014 994 1000½ —10¾ Jul 1025½ 1028 1009 1015½ —10 Aug 1023 1025½ 1008 1013¾ —9½ Sep 1011¾ 1013 995½ 1001½ —9¼ Nov 1017 1018 1000 1006½ —9 Jan 1028¼ 1030¼ 1012¾ 1019 —8½ Mar 1029½ 1032½ 1017¼ 1023½ —7½ May 1037¼ 1038¼ 1024¼ 1030½ —6¾ Jul 1045 1045 1032 1038¼ —6½ Aug 1033 —6 Sep 1013¼ —5¾ Nov 1013 1017¼ 1006 1010½ —5¾ Jan 1020¾ —5¾ Mar 1022¼ —5¾ May 1027¾ —5¾ Jul 1035 —5¾ Aug 1033¾ —5¾ Sep 1019¾ —5½ Nov 1022½ —5½ Jul 1042¼ —5½ Nov 1018¾ —5½ Est. sales 243,515. Tue.’s sales 168,749 Tue.’s open int 810,374 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 41.40 41.40 41.18 41.18 —.25 May 42.11 42.14 41.22 41.68 —.25 Jul 42.61 42.80 41.71 42.15 —.26 Aug 42.60 42.80 41.74 42.17 —.26 Sep 42.55 42.79 41.70 42.12 —.25 Oct 42.57 42.57 41.59 41.98 —.24 Dec 42.65 42.65 41.69 42.11 —.23 Jan 42.54 42.63 41.84 42.25 —.22 Mar 42.71 42.74 42.04 42.42 —.22 May 42.71 42.71 42.26 42.65 —.20 Jul 42.68 42.87 42.49 42.87 —.19 Aug 42.65 42.84 42.48 42.84 —.19 Sep 42.79 42.79 42.38 42.74 —.19 Oct 42.20 42.57 42.20 42.57 —.18 Dec 42.37 42.66 42.37 42.66 —.18 Jan 42.72 —.18 Mar 42.83 —.17 May 42.95 —.17 Jul 42.78 —.17 Aug 42.62 —.17 Sep 42.54 —.17 Oct 42.63 —.17 Dec 42.37 —.17 Jul 42.26 —.17 Oct 42.25 —.17 Dec 41.99 —.17 Est. sales 127,514. Tue.’s sales 134,166 Tue.’s open int 566,507, up 1,958 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 292.40 —1.70 May 303.00 303.50 298.60 300.20 —1.60 Jul 310.30 311.30 305.80 307.20 —1.90 Aug 311.60 312.90 307.80 309.00 —2.20 Sep 314.70 315.40 309.10 310.30 —2.50 Oct 314.60 315.00 310.10 311.20 —2.70 Dec 318.90 319.00 313.90 315.20 —2.70 Jan 320.60 320.60 315.90 316.90 —2.50 Mar 319.00 319.80 316.90 318.30 —2.40 May 320.80 321.60 319.20 320.10 —2.30 Jul 323.50 324.50 321.50 322.70 —2.30 Aug 321.50 322.50 321.50 322.50 —2.30 Sep 321.50 —2.30 Oct 318.50 319.50 318.50 319.50 —2.20 Dec 321.10 321.40 321.10 321.40 —2.20 Jan 322.20 —2.20 Mar 322.40 —2.20 May 323.90 —2.20 Jul 325.50 —2.10 Aug 325.00 —2.10 Sep 323.50 —2.10 Oct 323.50 —2.10 Dec 325.30 —2.10 Jul 333.30 —2.10 Oct 333.30 —2.10 Dec 336.30 —2.10 Est. sales 123,658. Tue.’s sales 100,446 Tue.’s open int 555,317, up 3,454

