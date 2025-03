CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 543¾ 544 541 541 —4¼ May 562 563 555½ 556¾ —5¾ Jul 575¼ 577½ 570½ 571¾ —5½ Sep 593 593½ 587 588½ —5 Dec 614 615½ 609¼ 611¼ —4 Mar 631 632¾ 627 629¼ —3 May 637 640 636½ 638¾ —2 Jul 636¼ 637¼ 634¾ 636¼ — ¾ Sep 643 — ½ Dec 654 Mar 661¼ +¼ May 662¼ Jul 642¼ Est. sales 90,542. Mon.’s sales 115,646 Mon.’s open int 433,001 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 458 464 456½ 456½ —2¼ May 472 477½ 469 470¼ —1¾ Jul 478½ 483¼ 475¾ 477 —1½ Sep 451 454¼ 448¾ 449¾ —1½ Dec 454½ 457¾ 453½ 454½ — ½ Mar 465¾ 469½ 465½ 466¼ — ¼ May 473¼ 476½ 473 473½ — ¼ Jul 476 479 476 477 — ¼ Sep 457½ 459¾ 457¼ 457¾ — ½ Dec 455½ 458¼ 455¼ 455¾ — ¾ Mar 466 467½ 466 466½ — ½ May 472¼ — ¼ Jul 474½ — ¼ Sep 455½ — ¼ Dec 455½ — ¼ Jul 472½ — ¼ Dec 458½ — ¼ Est. sales 381,871. Mon.’s sales 291,414 Mon.’s open int 1,828,756 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 358½ —7½ May 374 378 368¼ 369½ —7½ Jul 374¾ 377 369 370 —7 Sep 361 —7 Dec 358 —7 Mar 361½ —7 May 367½ —7 Jul 343¾ —7 Sep 359½ —7 Dec 362 —7 Jul 362 —7 Sep 356¼ —7 Est. sales 329. Mon.’s sales 403 Mon.’s open int 2,920 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 998 1006¼ 997 997¾ —2 May 1013 1021¼ 1009¾ 1011¼ —2¾ Jul 1027 1035 1024 1025½ —2¾ Aug 1022 1032 1021¾ 1023¼ —2¼ Sep 1010½ 1018½ 1009 1010¾ —2¼ Nov 1016¼ 1023¼ 1013¾ 1015½ —2¼ Jan 1027¼ 1034¾ 1025¾ 1027½ —2 Mar 1031¼ 1038¾ 1029½ 1031 —2½ May 1037½ 1044½ 1036 1037¼ —2¾ Jul 1045¾ 1051½ 1044¾ 1044¾ —2½ Aug 1039 —2½ Sep 1019 —2 Nov 1016 1023¼ 1014 1016¼ —1½ Jan 1026½ —1½ Mar 1028 —1½ May 1033½ —1½ Jul 1040¾ —1½ Aug 1039½ —1½ Sep 1025¼ —1¾ Nov 1028 —1½ Jul 1047¾ —1½ Nov 1024¼ —1½ Est. sales 168,748. Mon.’s sales 182,267 Mon.’s open int 810,943 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 41.48 42.22 41.43 41.43 —.28 May 42.11 42.78 41.80 41.93 —.33 Jul 42.59 43.22 42.29 42.41 —.32 Aug 42.63 43.19 42.32 42.43 —.31 Sep 42.50 43.10 42.27 42.37 —.28 Oct 42.30 42.93 42.15 42.22 —.26 Dec 42.57 43.03 42.26 42.34 —.23 Jan 42.54 43.14 42.42 42.47 —.23 Mar 42.69 43.29 42.59 42.64 —.20 May 42.99 43.34 42.85 42.85 —.19 Jul 43.13 43.19 43.06 43.06 —.18 Aug 43.16 43.16 43.03 43.03 —.18 Sep 42.93 —.17 Oct 42.75 —.17 Dec 42.88 42.95 42.84 42.84 —.15 Jan 42.90 —.15 Mar 43.00 —.15 May 43.12 —.15 Jul 42.95 —.15 Aug 42.79 —.15 Sep 42.71 —.15 Oct 42.80 —.15 Dec 42.54 —.15 Jul 42.43 —.15 Oct 42.42 —.15 Dec 42.16 —.15 Est. sales 134,166. Mon.’s sales 131,537 Mon.’s open int 564,549, up 6,523 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 295.00 295.00 294.10 294.10 —.30 May 302.40 304.30 301.20 301.80 —.50 Jul 309.60 311.50 308.50 309.10 —.40 Aug 311.80 313.60 310.70 311.20 —.40 Sep 313.20 315.10 312.10 312.80 —.40 Oct 314.10 316.10 313.20 313.90 —.30 Dec 317.90 320.00 316.90 317.90 Jan 319.40 321.30 318.90 319.40 Mar 320.60 323.00 319.90 320.70 +.10 May 322.60 324.90 321.90 322.40 +.10 Jul 326.50 326.50 324.80 325.00 +.10 Aug 324.80 Sep 323.80 Oct 321.70 Dec 324.00 324.00 323.20 323.60 Jan 324.40 Mar 324.60 May 326.10 Jul 327.60 Aug 327.10 Sep 325.60 Oct 325.60 Dec 327.40 Jul 335.40 Oct 335.40 Dec 338.40 Est. sales 100,446. Mon.’s sales 121,294 Mon.’s open int 551,863, up 4,268

