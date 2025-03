CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 548¼ 548¼ 545 545¼ +11½ May 554¼ 566 553¼ 562½ +11¼ Jul 568 579¾ 567¼ 577¼ +11¾ Sep 585 595¼ 583¼ 593½ +12 Dec 607 616½ 604¼ 615¼ +12¼ Mar 625 633 621½ 632¼ +12 May 632½ 641½ 632¼ 640¾ +11¾ Jul 630 638 628¾ 637 +10½ Sep 643½ +10 Dec 646 654 646 654 +9½ Mar 661 +9¼ May 662¼ +9¾ Jul 642¼ +9¾ Est. sales 115,640. Fri.’s sales 99,411 Fri.’s open int 438,709, up 2,555 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 458 459½ 454 458¾ +3½ May 469½ 474¾ 466½ 472 +2¾ Jul 475¾ 481 472¾ 478½ +2¾ Sep 450½ 453½ 447½ 451¼ +1 Dec 454¼ 457½ 451½ 455 +¾ Mar 466¼ 469¼ 463¼ 466½ +½ May 474¾ 475¾ 470¾ 473¾ +¾ Jul 477 479½ 474¼ 477¼ +¾ Sep 457 460¼ 456¾ 458¼ +½ Dec 456½ 459 455 456½ +½ Mar 469 469¼ 466 467 +½ May 472½ +¼ Jul 474¾ +¼ Sep 455¾ +¼ Dec 457½ 458 455¾ 455¾ +¾ Jul 472¾ +¾ Dec 458¾ +¾ Est. sales 291,414. Fri.’s sales 383,419 Fri.’s open int 1,836,879, up 1,419 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 366 +5½ May 376¼ 378¼ 370 377 +5½ Jul 377 +4½ Sep 368 — ¼ Dec 365 +3½ Mar 368½ +3½ May 374½ +3½ Jul 350¾ +3½ Sep 366½ +3½ Dec 369 +3½ Jul 369 +3½ Sep 363¼ +3½ Est. sales 393. Fri.’s sales 302 Fri.’s open int 2,930 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1013 1013 999¾ 999¾ —10½ May 1029¼ 1032½ 1012¼ 1014 —11 Jul 1045 1046 1026¾ 1028¼ —10½ Aug 1037½ 1042½ 1024¼ 1025½ —10¼ Sep 1025½ 1027½ 1011¾ 1013 —8½ Nov 1029¼ 1031½ 1016 1017¾ —7¾ Jan 1041 1043 1028 1029½ —7¾ Mar 1042¾ 1044½ 1032¼ 1033½ —7 May 1050¼ 1051½ 1038½ 1040 —6½ Jul 1056½ 1056½ 1046 1047¼ —6¼ Aug 1041½ —6 Sep 1021 —6¾ Nov 1025¼ 1028¾ 1016¾ 1017¾ —7 Jan 1028 —6¾ Mar 1029½ —6¾ May 1035 —6½ Jul 1042¼ —6¼ Aug 1041 —6¼ Sep 1027 —7½ Nov 1029½ —7½ Jul 1049¼ —7½ Nov 1025¾ —7½ Est. sales 182,266. Fri.’s sales 232,565 Fri.’s open int 811,075 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 42.40 42.48 41.56 41.71 —1.16 May 43.52 43.55 41.98 42.26 —1.16 Jul 43.93 43.97 42.45 42.73 —1.14 Aug 43.89 43.91 42.45 42.74 —1.07 Sep 43.70 43.75 42.35 42.65 —1.01 Oct 43.48 43.49 42.15 42.48 —.96 Dec 43.51 43.56 42.19 42.57 —.90 Jan 43.63 43.63 42.30 42.70 —.88 Mar 43.66 43.66 42.49 42.84 —.89 May 43.58 43.58 42.72 43.04 —.88 Jul 43.78 43.78 42.93 43.24 —.89 Aug 42.88 43.21 42.88 43.21 —.87 Sep 42.77 43.10 42.77 43.10 —.87 Oct 42.58 42.92 42.58 42.92 —.85 Dec 42.70 43.01 42.70 42.99 —.87 Jan 43.05 —.86 Mar 43.15 —.86 May 43.27 —.86 Jul 43.10 —.86 Aug 42.94 —.86 Sep 42.86 —.86 Oct 42.95 —.86 Dec 42.69 —.86 Jul 42.58 —.86 Oct 42.57 —.86 Dec 42.31 —.86 Est. sales 131,537. Fri.’s sales 115,322 Fri.’s open int 558,026 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 296.20 299.00 294.20 294.40 —2.10 May 305.00 307.50 302.00 302.30 —2.10 Jul 311.60 314.50 309.10 309.50 —1.60 Aug 313.40 316.50 311.30 311.60 —1.30 Sep 314.80 317.60 312.70 313.20 —.90 Oct 315.80 318.30 313.70 314.20 —.70 Dec 318.40 321.90 317.40 317.90 —.60 Jan 320.30 323.30 319.20 319.40 —.60 Mar 321.90 324.20 320.10 320.60 —.50 May 324.90 325.90 322.20 322.30 —.40 Jul 325.50 327.60 324.70 324.90 —.50 Aug 324.80 —.40 Sep 323.80 —.30 Oct 321.70 —.20 Dec 325.40 325.40 323.60 323.60 —.20 Jan 324.40 —.20 Mar 324.60 —.20 May 326.10 —.20 Jul 327.60 —.20 Aug 327.10 —.20 Sep 325.60 —.20 Oct 325.60 —.20 Dec 327.40 —.20 Jul 335.40 —.20 Oct 335.40 —.20 Dec 338.40 —.20 Est. sales 121,287. Fri.’s sales 119,564 Fri.’s open int 547,595

