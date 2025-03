CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 533¾ —3¼ May 554 555½ 544½ 551¼ —2¾ Jul 568 569¼ 558¾ 565½ —2½ Sep 584 585½ 575¼ 581½ —2½ Dec 606½ 606½ 597 603 —2½ Mar 623 623 614½ 620¼ —2 May 623 629¾ 622½ 629 —1¾ Jul 622 626½ 618¾ 626½ — ½ Sep 633½ Dec 644½ +½ Mar 651¾ +¾ May 652½ +¼ Jul 632½ +¼ Est. sales 99,398. Thu.’s sales 138,429 Thu.’s open int 436,154 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 450¼ 456¾ 448 455¼ +5¾ May 464¾ 471 460¾ 469¼ +5¼ Jul 471¼ 477½ 467¾ 475¾ +5 Sep 446 450¾ 442¾ 450¼ +4½ Dec 451¼ 454¾ 446¾ 454¼ +3¼ Mar 463 466½ 458¾ 466 +3 May 470½ 473¾ 466¼ 473 +2¾ Jul 475¼ 477¼ 469½ 476½ +2¾ Sep 453¾ 458 452¼ 457¾ +2½ Dec 454 456¼ 450½ 456 +2 Mar 461¾ 467 461¾ 466½ +2 May 472¼ +2 Jul 471 474½ 470¾ 474½ +2 Sep 455½ +2 Dec 451 455 450 455 +2 Jul 472 +2 Dec 458 +2 Est. sales 383,419. Thu.’s sales 616,412 Thu.’s open int 1,835,460 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 360½ —5¾ May 373½ 375¼ 365½ 371½ —5¾ Jul 366¾ 372½ 366¾ 372½ —4¾ Sep 368¼ —4¾ Dec 361½ —5¼ Mar 365 —5¼ May 371 —5¼ Jul 347¼ —5¼ Sep 363 —5¼ Dec 365½ —5¼ Jul 365½ —5¼ Sep 359¾ —5¼ Est. sales 302. Thu.’s sales 483 Thu.’s open int 3,074 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1011 1015 1010 1010¼ —3¾ May 1027¼ 1031½ 1021 1025 —2¼ Jul 1040 1044½ 1033¾ 1038¾ — ¾ Aug 1034½ 1040¼ 1029½ 1035¾ +1½ Sep 1019¼ 1025 1014 1021½ +3¼ Nov 1021¼ 1028¾ 1016¾ 1025½ +4¾ Jan 1031¼ 1040¼ 1027½ 1037¼ +5½ Mar 1034½ 1042½ 1030½ 1040½ +5¾ May 1040 1047½ 1036½ 1046½ +6¼ Jul 1047¼ 1056½ 1045¾ 1053½ +5¾ Aug 1047½ +5¼ Sep 1027¾ +5¼ Nov 1021 1028 1017½ 1024¾ +4¾ Jan 1034¾ +4¾ Mar 1036¼ +4¾ May 1041½ +4¾ Jul 1048½ +4¾ Aug 1047¼ +4¾ Sep 1034½ +4¾ Nov 1037 +4¾ Jul 1056¾ +4¾ Nov 1033¼ +4¾ Est. sales 232,532. Thu.’s sales 337,320 Thu.’s open int 817,281 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 42.94 43.16 42.75 42.87 +.27 May 43.23 43.88 42.77 43.42 +.25 Jul 43.70 44.30 43.24 43.87 +.24 Aug 43.64 44.22 43.20 43.81 +.26 Sep 43.45 44.04 43.03 43.66 +.28 Oct 43.18 43.80 42.79 43.44 +.31 Dec 43.25 43.83 42.80 43.47 +.32 Jan 43.12 43.89 42.89 43.58 +.36 Mar 43.24 44.04 43.01 43.73 +.40 May 43.42 44.05 43.42 43.92 +.40 Jul 44.13 +.42 Aug 44.35 44.36 44.08 44.08 +.41 Sep 43.88 43.97 43.88 43.97 +.41 Oct 43.76 43.77 43.76 43.77 +.39 Dec 43.87 43.87 43.86 43.86 +.40 Jan 43.91 +.40 Mar 44.01 +.40 May 44.13 +.40 Jul 43.96 +.40 Aug 43.80 +.40 Sep 43.72 +.40 Oct 43.81 +.40 Dec 43.55 +.40 Jul 43.44 +.40 Oct 43.43 +.40 Dec 43.17 +.40 Est. sales 115,184. Thu.’s sales 131,234 Thu.’s open int 561,400, up 678 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 296.80 297.60 295.40 296.50 —.60 May 304.80 306.40 301.90 304.40 —.50 Jul 311.40 313.00 308.80 311.10 —.30 Aug 312.90 314.70 310.60 312.90 Sep 313.90 315.70 311.40 314.10 +.40 Oct 314.40 316.20 311.90 314.90 +.70 Dec 317.90 319.80 315.40 318.50 +.80 Jan 319.40 320.50 317.20 320.00 +1.00 Mar 320.20 322.00 318.20 321.10 +1.00 May 320.80 323.30 320.00 322.70 +.90 Jul 323.50 325.50 323.10 325.40 +.90 Aug 324.10 325.20 323.90 325.20 +1.10 Sep 322.50 324.10 322.50 324.10 +1.20 Oct 320.00 321.90 320.00 321.90 +1.40 Dec 322.80 323.80 322.80 323.80 +1.30 Jan 324.60 +1.30 Mar 324.80 +1.30 May 326.30 +1.30 Jul 327.80 +1.00 Aug 327.30 +1.00 Sep 325.80 +1.00 Oct 325.80 +1.00 Dec 327.60 +1.00 Jul 335.60 +1.00 Oct 335.60 +1.00 Dec 338.60 +1.00 Est. sales 119,564. Thu.’s sales 165,226 Thu.’s open int 555,057

