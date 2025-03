CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 534½ 534½ 530 530¾ +12¼ May 539 551 537 548¼ +11½ Jul 553½ 564¼ 551¼ 562 +10¾ Sep 572¾ 580½ 568 578 +10¼ Dec 594¾ 602¼ 590 599¼ +8½ Mar 614¼ 619½ 608¼ 616½ +7¼ May 624¼ 626¾ 619 625¼ +6¼ Jul 618¼ 624¾ 616¾ 623 +4¾ Sep 630¼ +4½ Dec 641¼ +3¾ Mar 649 +3¾ May 649¼ +4¼ Jul 629¼ +4¼ Est. sales 147,843. Tue.’s sales 190,380 Tue.’s open int 427,699, up 10,565 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 436¾ 442 433¼ 440¼ +4¼ May 454½ 460½ 448½ 455¾ +4¼ Jul 462 467¾ 456¼ 463¼ +4 Sep 442¼ 446 437 441 Dec 448 451 442¼ 446¾ Mar 460¼ 463¼ 455¼ 459 — ½ May 467¾ 470 463 466½ — ¾ Jul 473½ 473¾ 466½ 470¼ —1 Sep 456¼ 456½ 449½ 453 — ¼ Dec 455¼ 455½ 448½ 452 — ½ Mar 464¾ 465 459½ 462¾ — ½ May 468½ — ½ Jul 471½ 471½ 470¾ 470¾ — ½ Sep 451¾ —1¼ Dec 452¾ — ¾ Jul 469¾ — ¾ Dec 455¾ — ¾ Est. sales 524,900. Tue.’s sales 798,965 Tue.’s open int 1,849,114 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 370 —4¾ May 382½ 387¾ 375¼ 381 —4¾ Jul 383 383¾ 373½ 381½ —1½ Sep 377¼ —1½ Dec 371 —5¼ Mar 374½ —5¼ May 380½ —5¼ Jul 356¾ —5¼ Sep 372½ —5¼ Dec 375 —5¼ Jul 375 —5¼ Sep 369¼ —5¼ Est. sales 885. Tue.’s sales 1,192 Tue.’s open int 3,207 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 991 998¾ 983¼ 997¾ +13¾ May 1004 1015 995¾ 1011¾ +12¾ Jul 1017¾ 1028½ 1010¼ 1025 +11¼ Aug 1017 1023½ 1007½ 1021 +9¼ Sep 1007¾ 1009¾ 995¼ 1006¾ +7¼ Nov 1005¼ 1016¼ 998½ 1009½ +6 Jan 1017½ 1024½ 1010¼ 1021 +5¾ Mar 1027¾ 1027¾ 1015 1024 +5 May 1032¼ 1035¾ 1020½ 1030 +5 Jul 1038 1038½ 1029½ 1037¾ +4¾ Aug 1032¾ +5 Sep 1015¾ +5¼ Nov 1018½ 1021¼ 1007 1013¾ +5 Jan 1023¾ +4¾ Mar 1025¼ +4¾ May 1030¾ +4¾ Jul 1037½ +4¾ Aug 1036¼ +4¾ Sep 1022¾ +6½ Nov 1025¼ +6½ Jul 1045 +6½ Nov 1021½ +6½ Est. sales 288,122. Tue.’s sales 368,223 Tue.’s open int 813,417, up 10,344 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 42.67 42.68 41.63 42.44 +.17 May 43.01 43.47 42.03 42.99 +.15 Jul 43.47 43.90 42.53 43.43 +.14 Aug 43.46 43.83 42.50 43.38 +.16 Sep 43.37 43.60 42.37 43.21 +.16 Oct 43.08 43.38 42.15 42.97 +.17 Dec 43.08 43.40 42.17 42.98 +.17 Jan 43.31 43.38 42.28 43.06 +.16 Mar 43.27 43.44 42.45 43.18 +.14 May 43.31 43.55 42.73 43.37 +.13 Jul 43.29 43.74 42.91 43.57 +.13 Aug 43.25 43.52 42.87 43.52 +.12 Sep 43.05 43.42 42.77 43.42 +.11 Oct 42.78 43.24 42.50 43.24 +.09 Dec 43.34 +.09 Jan 43.39 +.07 Mar 43.50 +.05 May 43.62 +.05 Jul 43.44 +.09 Aug 43.28 +.09 Sep 43.20 +.09 Oct 43.29 +.09 Dec 43.03 +.09 Jul 42.92 +.09 Oct 42.91 +.09 Dec 42.65 +.09 Est. sales 141,003. Tue.’s sales 156,056 Tue.’s open int 560,353, up 5,390 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 288.00 293.20 288.00 293.00 +7.10 May 295.00 300.40 294.20 299.80 +6.30 Jul 302.80 307.40 301.70 306.90 +5.80 Aug 306.20 309.40 303.90 308.90 +5.60 Sep 306.00 310.50 305.20 310.10 +5.40 Oct 306.70 311.20 306.10 310.90 +5.20 Dec 310.20 314.70 309.70 314.30 +4.80 Jan 313.90 316.10 311.30 315.60 +4.60 Mar 313.60 317.20 312.30 316.80 +4.50 May 315.40 319.00 314.70 318.70 +4.60 Jul 319.70 321.70 318.50 321.50 +4.80 Aug 319.60 324.00 318.50 321.30 +5.00 Sep 319.10 323.30 318.50 320.40 +5.30 Oct 319.90 319.90 318.30 318.30 +5.40 Dec 319.80 321.00 319.80 320.50 +5.50 Jan 322.90 322.90 321.30 321.30 +5.60 Mar 321.50 +5.60 May 323.00 +5.60 Jul 324.80 +5.60 Aug 324.30 +5.60 Sep 322.80 +5.60 Oct 322.80 +5.60 Dec 324.60 +5.60 Jul 332.60 +5.60 Oct 332.60 +5.60 Dec 335.60 +5.60 Est. sales 142,374. Tue.’s sales 153,214 Tue.’s open int 555,333

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.