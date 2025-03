CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 545½ 545¾ 532 532 —5 May 557½ 563½ 545¼ 547¾ —8 Jul 571 577¼ 559 561¼ —8 Sep 588 592¼ 575 577 —7½ Dec 608¾ 612 596 598¼ —6¼ Mar 627 628¼ 613¼ 615¼ —5¾ May 635¾ 635¾ 622¼ 624 —5½ Jul 628¼ 629 619¾ 621¼ —4½ Sep 627½ —4½ Dec 638 —4¼ Mar 645 —3¾ May 644¼ —3¾ Jul 622 —3¾ Est. sales 152,878. Fri.’s sales 108,832 Fri.’s open int 406,727 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 455¼ 456¾ 439 440¼ —13¼ May 469¾ 472¾ 454½ 456¼ —13¼ Jul 476 479 462¼ 463¾ —12 Sep 450¼ 452 443¼ 445 —5¼ Dec 454 456¾ 449¼ 451¼ —3¾ Mar 466¼ 468¼ 461¾ 463½ —3¼ May 473 475¼ 469¼ 471 —2¾ Jul 477 478 472¾ 474½ —2½ Sep 458¼ 459½ 455½ 456½ —1½ Dec 456 458¾ 453¾ 455½ — ¾ Mar 467¼ 469¼ 465¾ 466¼ — ¾ May 472¼ — ¾ Jul 474½ — ¾ Sep 456¼ — ¾ Dec 454 456¼ 454 456¼ +1¾ Jul 473¼ +1¾ Dec 459¼ +1¼ Est. sales 682,678. Fri.’s sales 517,599 Fri.’s open int 1,888,145, up 1,758 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 353½ —6¾ May 369 371 358½ 364½ —4½ Jul 364 366¼ 364 366¼ —3¾ Sep 362 —3¾ Dec 355½ —3¾ Mar 359 —3¾ May 365 —3¾ Jul 341¼ —3¾ Sep 357 —3¾ Dec 359½ —3¾ Jul 359½ —3¾ Sep 353¾ —3¾ Est. sales 309. Fri.’s sales 257 Fri.’s open int 3,453 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1012 1014½ 995¼ 998¼ —13¼ May 1026 1031¼ 1008 1011½ —14¼ Jul 1040 1045¼ 1022¾ 1025¾ —14¼ Aug 1040½ 1043¾ 1022 1025 —13¼ Sep 1025½ 1030¾ 1011¾ 1014¼ —11¼ Nov 1030 1034½ 1016 1018¾ —10¾ Jan 1042¾ 1045½ 1027¼ 1030 —10½ Mar 1052¾ 1052¾ 1030¼ 1033¼ —8½ May 1052¼ 1052¼ 1035½ 1038¾ —7¾ Jul 1056¼ 1056½ 1043½ 1046¼ —7¾ Aug 1041¼ 1041¼ 1040¼ 1040¼ —7½ Sep 1021¼ —7¼ Nov 1028 1028 1017¼ 1018¾ —7 Jan 1029 —7 Mar 1030½ —7 May 1036 —6½ Jul 1042½ —9¼ Aug 1041¼ —9¼ Sep 1026½ —11½ Nov 1030 1030 1029½ 1029½ —9¼ Jul 1049¼ —9¼ Nov 1015½ —9¼ Est. sales 264,940. Fri.’s sales 210,423 Fri.’s open int 796,923, up 13,723 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 43.58 43.98 42.20 42.90 —.63 May 44.20 44.64 42.77 43.49 —.63 Jul 44.59 45.03 43.24 43.91 —.60 Aug 44.50 44.96 43.25 43.89 —.58 Sep 44.33 44.81 43.15 43.76 —.57 Oct 44.27 44.59 42.96 43.55 —.58 Dec 44.27 44.62 43.00 43.57 —.58 Jan 44.65 44.70 43.12 43.67 —.58 Mar 44.70 44.70 43.24 43.79 —.56 May 44.95 44.95 43.48 43.99 —.53 Jul 44.51 44.51 43.69 44.18 —.53 Aug 44.61 44.61 43.85 44.14 —.52 Sep 44.50 44.50 43.67 44.04 —.51 Oct 44.19 44.19 43.42 43.86 —.50 Dec 43.55 43.96 43.55 43.96 —.48 Jan 44.03 —.47 Mar 44.16 —.46 May 44.28 —.46 Jul 44.06 —.43 Aug 43.90 —.43 Sep 43.82 —.43 Oct 43.95 —.47 Dec 43.69 —.47 Jul 43.58 —.47 Oct 43.57 —.47 Dec 43.31 —.47 Est. sales 168,457. Fri.’s sales 134,253 Fri.’s open int 551,199, up 4,070 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 293.30 293.50 289.30 290.10 —1.60 May 300.30 302.00 296.90 298.00 —2.20 Jul 307.90 309.30 304.30 305.30 —2.20 Aug 310.20 311.30 306.50 307.50 —2.10 Sep 311.40 312.40 307.80 308.90 —2.00 Oct 312.20 313.10 308.60 309.80 —1.90 Dec 316.20 317.20 312.60 313.90 —1.90 Jan 317.40 318.40 314.10 315.40 —1.90 Mar 318.30 318.90 315.00 316.20 —1.60 May 316.90 317.70 316.30 317.50 —1.50 Jul 318.60 320.90 318.60 319.80 —1.60 Aug 318.40 319.30 318.40 319.30 —1.60 Sep 317.90 —1.60 Oct 315.50 —1.60 Dec 317.10 318.30 317.10 317.40 —1.50 Jan 318.00 —1.50 Mar 318.20 —1.50 May 319.70 —1.50 Jul 321.50 —1.50 Aug 321.00 —1.50 Sep 319.50 —1.50 Oct 320.00 —1.70 Dec 321.80 —1.70 Jul 329.80 —1.70 Oct 329.80 —1.70 Dec 332.80 —1.70 Est. sales 111,682. Fri.’s sales 114,133 Fri.’s open int 545,405, up 653

