Catalina Dlugi analizó la entrega de los Oscar por CNN Radio

La reconocida periodista y columnista de CNN Radio Catalina Dlugi hizo un balance de la ceremonia y enumeró los ganadores.

En La Mañana de CNN, afirmó: los Oscars me gustaron mucho, porque ganaron películas que estaban en mi corazón. A pesar de que estoy un poco triste por Demi Moore, porque me parece que después de tanto tiempo de llegar a esta posibilidad de ganarse un Oscar y no ganárselo, no sé qué va a pasar con ella”.

Remarcó que “hubo una desilusión muy grande, porque la chica que ganó, que es la protagonista de Anora, es muy joven, que recién empieza. Me parece que Demi Moore lo merecía un poquito más por tiempo de espera, por oportunidad y demás. Y porque aparte a mí me encantó la película La sustancia, que es una película de horror corporal”.

Sobre los cambios de la Academia en los criterios de votación, Catalina Dlugi afirmó que “ahora hay casi once mil votantes, pero después del 2016, cuando empezaron las quejas de que los premios iban todos para gente banca, para la supremacía blanca, muy pocos afroamericanos, empezó un cambio lento. Hay gente mucho más joven y hay mucha gente que vive en el exterior. Que no tiene la cabeza de la industria, no está metido en el mundo de Hollywood. Entonces hay una apertura muy grande”.

MEJOR PELÍCULA.

Destacó que “la gran ganadora de la noche es Anora. Es una película que va cambiando de géneros a medida que se va desarrollando, que empieza con una especie de distorsionada Mujer Bonita, después parece que pasó por Pánico y locura en Las Vegas, y después se transforma en un drama. Toda la película no solo es entretenida, tiene humor negro, está bien actuada, está bien llevada, es una película muy sorprendente. Se llevó cinco estatuillas.

El director la escribió, editó, produjo y dirigió. Está empezando a tener protagonismo películas con presupuesto muy acotado con respecto a otras. Salió 6 millones de dólares que para Hollywood es nada.

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN. Se premió una película animada preciosa que se llama Flow, que es el gatito que solo dice miau, no hay un humano. El creador es de Letonia, hizo la película con cuatro millones de dólares, un software gratuito y un equipo de diez personas.

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA. Es una película de Brasil. Es la primera vez que Brasil gana. Aún estoy aquí, sobre el drama de una mujer cuyo marido desaparece. Es un caso irresuelto, con un trabajo impresionante porque el tema es conocido, pero hacerlo desde la intimidad de un hogar, de una mujer que se queda con cinco hijos y que ni siquiera puede sacar plata del banco porque no tiene la firma del marido. Una mujer que se sobrepone a todo eso y que vive y apuesta por la vida.

Es el caso de la desaparición de un ex congresista, que se llama Marcelo Rubens Paiva, era un arquitecto que desapareció, que nunca se supo el caso, está irresuelto y que de alguna manera rescata Walter Salles que es su mejor película, hay que decirlo y además con Fernanda Torres y Fernanda Montenegro, que hace la protagonista vieja. Fernanda Torres es absolutamente espectacular.

Tiene todos los matices, todas las capas de interpretación, trabaja con sus ojos y con los silencios. Se van a emocionar profundamente porque no hay golpes bajos. Es la lucha de una mujer que tiene que hacerse cargo de cinco hijos, con el marido desaparecido y decide estudiar abogacía y ser militante por los derechos humanos y después recrea la felicidad.

ACTRIZ Y ACTOR DE REPARTO. Ganaron los que estaban recontracantados. Kieran Culkin y Zoe Saldaña, que cuando subió dijo, yo vengo de una familia de inmigrantes. Habló de su abuela, que se llama Argentina, pero es dominicana. Fue la única que tuvo un discurso muy comprometido porque dijo, yo vengo de una familia de inmigrantes, de mano de obra trabajadora y llena de sueños. Rechazó de alguna manera la política anti-inmigrante que tiene el presidente Donald Trump.

MEJOR GUIÓN ADAPTADO Y GUIÓN ORIGINAL. Conclave por la adaptación del libro y el guión original por Anora.

MEJOR DOCUMENTAL.

Se lo llevo No Other Land, hecho por un colectivo de cineastas palestinos y también con la colaboración de israelíes y de periodistas israelíes y la película se hizo en contra del avance de las fuerzas que destruyen las casas de los palestinos. Fue un momento muy particular, sabemos que es una colonia que tiene mayoría de judíos y ellos en vez de criticar abiertamente lo que está haciendo el gobierno dijo paremos con esta limpieza étnica y encontremos el camino de la paz y todo el auditorio los aplaudieron porque es una película que precisamente va a demostrar que palestinos e israelíes pueden trabajar juntos y que es posible encontrar a través del arte una posibilidad de paz.

