Agustín Etchebarne: “Estamos en una economía con crecimiento franco”

Agustín Etchebarne, economista y director general de la Fundación Libertad y Progreso, analizó los datos del acuerdo con el FMI, anunciado por el gobierno nacional.

En CNN Primera Mañana, afirmó que “el acuerdo trajo algunas dudas sobre el tema cambiario, se sabe que habrá algún cambio y trajo cierta incertidumbre, y coincidió con la baja de los mercados internacionales. Argentina es un activo de riesgo visto desde afuera por toda nuestra historia y cuando los mercados centrales caen 10%, los activos de riesgo caen un poco más, y tuviste esa suba del riesgo país, y coincidió con el acuerdo con el Fondo y esas dudas sobre el sistema cambiario, y eso generó algún inconveniente de volatilidad y de salidas de reservas”.

No obstante, el economista aseguró que “la economía es una tromba, viene creciendo fuerte. Los datos de enero dieron un 6,5% sobre 2003, nosotros tenemos para este año un 5% de crecimiento, la OCDE dice que va crecer 5,7%, así que estamos en una economía con crecimiento franco. Está bajando la inflación. La Fundación Libertad y Progreso para este mes estima 2,3%, aunque algunos dicen que va a ser un poquito más. Creo que a partir de ahí se van a ir viendo las inversiones, Se anunció la inversión de Coca-Cola de 1.400 millones de dólares. Antes de eso hubo otro proyecto RIGI de 2.000 millones de dólares”.

Remarcó que “la economía está creciendo. Hay sectores más retrasados, no es todo homogéneo, y en el bolsillo de cada ciudadano, en algunos se nota y en otros no. Pero cuando uno ve de donde venimos y que es lo que está haciendo la economía y un gobierno que mantiene el superávit fiscal, la verdad es que Argentina no va a tener un gran desequilibrio cambiario, no veo ninguna posibilidad, aún si lo libera, yo creo que sería bueno que lo liberen para sacar ese problema de la cadena de la gente”.

El director general de la Fundación Libertad y Progreso afirmó que Argentina “va a ser una aspiradora de dólares porque vamos a estar exportando cada vez más fuerte, en algún momento van a comenzar a aumentar las exportaciones agropecuarias cuando bajen las retenciones. En algún momento va explotar la minería, en Chile exporta 55.000 millones de dólares por año y nosotros exportamos 4.000 millones. Ahí va a venir un salto tan grande como el de Vaca Muerta. Y después tenes el tema energético”.

En este marco, explicó que “el problema es que Argentina va a tener una moneda fuerte. El problema de Argentina, que va a continuar, es que hay sectores que sienten que no pueden competir, porque no tenemos escala de competencia. China e Indonesia exportan al mundo y, como Argentina estuvo protegida durante tanto tiempo, nuestro mercado es chiquito.

Hay que pensar en hacer inversiones grandes, que van a generar productividad. Y del lado del gobierno hay que seguir bajando impuestos, no solo nacionales sino también provinciales y municipales y desregular la economía. Hay muchos problemas reales para que Argentina sea competitiva, falta mucho, pero vamos en un camino extraordinario”.

Sobre las expectativas del mercado en las próximas semanas, el economista aseguró que “en las próximas semanas va a salir el acuerdo con el FMI, si no saliera hay un problema, y van a tener que ajustar algunas cuestiones. Si tuviera el acuerdo con el FMI, el programa seguiría igual. Seguramente tendría que haber un ajuste del programa en el corto plazo y hay ciertas volatilidades”.

Además, afirmó que “al mercado no le gusta la incertidumbre y deciden cubrirse. La forma de cubrirse es compara dólares o, como paso ayer, que se vendieron 1.000 millones de bonos de dólar linked”.

Pero remarcó que “si uno mira el contexto de fondo, hacia donde va Argentina, a mí no me cambió nada, creo que esto va a continuar perfectamente bien. Si creo que existe esa incertidumbre. Por ejemplo, si liberaran el tipo de cambio completamente, quizás lo dejarían subir un poco, y luego empezarían a aparecer los dólares del campo y demás, porque una vez que liberaste ese tipo de cambio ya no está la expectativa de que más adelante vas a poder vender más caro, porque cuando crees que más adelante vas a poder vender más caro entonces no vendes te retraes. Y cuando lo liberaste, empiezan a vender y baja el tipo de cambio”.

En este sentido, Agustín Etchebarne pronosticó: “no veo que Argentina vaya a tener una moneda débil, sino al contario vamos a tener una moneda fuerte y el problema en unos meses va a ser que el pesos está muy fuerte y sectores, como el textil u otros, van a estar complicados para exportar, si no hacemos las reformas que son importantes, que como bajamos el Impuesto a las Ingresos Brutos en las provincias, como bajamos las tasas en muchos municipios, como sigue bajando impuestos el gobierno federal, como sigue el proceso de regulación”.

