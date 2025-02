Waldo Wolff: “Ojalá Milei se saque de encima lo peor del kirchnerismo”

Waldo Wolff, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, visitó este martes los estudios de CNN Radio Argentina…

Waldo Wolff, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, visitó este martes los estudios de CNN Radio Argentina para conversar sobre la relación con La Libertad Avanza, remarcó sus diferencias con Pilar Ramírez y Horacio Rodríguez Larreta y habló sobre las fugas de los detenidos en las comisarías porteñas.

En diálogo con Nacho Girón y el equipo de La Mañana de CNN, Wolff se refirió a la presidente de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires y jefa del bloque en la Legislatura: “Lamento que Milei tenga gente que laburó en la Cámpora. Estuvo en la estatización de Aerolíneas y ahora en la privatización”.

Inseguridad y Pilar Ramírez

“Es el momento con menor cantidad de homicidios en la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Sacamos los piquetes; también los manteros. Eso son los datos: en la política cada uno puede pensar lo que quiera. El valor supremo para defender es la vida en un conurbano donde vemos amanecer todos los días con dos o tres homicidios”.

“Vimos lo que le pasó al presidente Milei y lamentó que esté mal rodeado. Es una chica que no tiene absolutamente ningún sesgo libertario. Es La Cámpora metida ahí y es lo peor que rodea al presidente”, lanzó el ministro porteño, aunque rápidamente expresó: “No tengo ganas de hablar de esta chica. No le quiero dar prensa.

Los piquetes

“La 9 de Julio es nuestra y no está más cortada. Es de un sector político pensar que llegó y cambió todo. Todos los piquetes que no están frente a ámbitos federales los saca el gobierno de la Ciudad”, indicó Wolff, y recordó: “Tenemos un concepto que es que le tenés que pedir permiso al gobierno porteño para hacer una actividad movilizada. No tenemos protocolo antipiquetes… Le permitimos a la gente manifestarse si se avisa con tiempo si amerita cortar durante un tiempo determinado”.

En este sentido, dijo que “es parte de una forma de hacer política. Hay muchos piquetes que son en conjunto. Las imágenes están. Si quieren imponer una narrativa descalificando al otro es una forma de hacer política en la que no adherí nunca. Es una forma muy del kirchnerismo”.

Las comisarías porteñas y las fugas

Al referirse a las fugas de las comisarías el funcionario porteño aclaró:”Antes no había presos. La Ciudad de Buenos Aires no tiene presos, sino detenidos. No deberían estar. No tiene penitenciaría, sino que tiene comisarías. Desde que esto pasó en el 2021 hay sistemáticamente fugas porque no tenés donde meterlos”.

“No deberían escaparse presos porque en la Ciudad no tendría que haber presos. El ministro se la banca”, lanzó, al hablar de sí mismo en tercera persona.

Elecciones en CABA

“Hace 17 años que gobernamos la Ciudad que sufrió una transformación única y hoy con Jorge Macri. No se inunda más, ordenamos el espacio público, ordenamos el tránsito con el Metrobús”, destacó sobre los logros del PRO en el territorio porteño.

Sin embargo, volvió a referirse a Pilar Ramírez: “A personajes como este les molesta y ponen el odio bien típico del kirchnerismo sobre el bien común. Yo cuando Milei baja la inflación me pongo contento”.

“Vamos a defender a la Ciudad de Buenos Aires contra ese modelo de mentir y no hacerse cargo”, aclaró, y sin mencionar nombres y apellidos dejó un mensaje: “Se cambian la camiseta en la mitad del partido. Eso está mal y gritarle el gol al contrario es aún peor”.

Larreta y Bullrich

“Hay que terminar con la vieja política de mentirle a la gente. Patricia Bullrich le tiró a Larreta hace poco y ahora resulta que hace diez minutos le dijo que quería que fuera su jefe de Gabinete. Y Larreta hace diez minutos aceptó ser jefe de Gabinete de Patricia y ahora le tira a ella. No vale todo en política”, consideró.

Finalmente, sobre el regreso de Larreta a la política con críticas al gobierno porteño, expresó: “Me decepcionó. En qué te has convertido Horacio: no se escupe la mano del que le dio de comer. Lo que hizo ayer es más de lo mismo”.

