1QVCGroupB 9.99 +7.99 Up399.5 2IntractvStrrs 2.57 +1.57 Up157.0 3PepGen 3.15 +1.78 Up129.9 4EnvericBiors 2.80 +1.44 Up105.9 5OrganogenHld 6.21 +3.00 Up…

1QVCGroupB 9.99 +7.99 Up399.5 2IntractvStrrs 2.57 +1.57 Up157.0 3PepGen 3.15 +1.78 Up129.9 4EnvericBiors 2.80 +1.44 Up105.9 5OrganogenHld 6.21 +3.00 Up 93.5 6BRileyFincl 6.39 +2.99 Up 87.8 7PorchGrp 6.99 +2.66 Up 61.4 8FemtoTchrs 5.64 +2.12 Up 60.2 9BRileyFnpfA 6.41 +2.28 Up 55.2 10SprngviewAn 3.77 +1.17 Up 45.0 11HeronTherh 2.47 +.74 Up 42.8 12BRileyFin26 15.93 +4.38 Up 37.9 13LiBangn 2.20 +.60 Up 37.5 14Diginexn 68.72 +18.72 Up 37.4 15RootIncA 135.17 +34.96 Up 34.9 16AdaptHlth 11.38 +2.93 Up 34.7 17OatlyGrrs 10.64 +2.69 Up 33.8 18AvalGlbCrers 7.25 +1.83 Up 33.8 19NwAmsPhwt 10.60 +2.60 Up 32.5 20Thumzupn 3.17 +.76 Up 31.5 21EverQuote 26.88 +6.12 Up 29.5 22EstLabHld 42.87 +9.44 Up 28.2 23GlblStarun 7.34 +1.56 Up 27.0 24CommScope 6.35 +1.34 Up 26.7 25BinahCpGrn 2.40 +.50 Up 26.3 DOWNS Name LastChgPct. 1TransCoders 1.98 —6.10 Off 75.5 2iCoreConn .78 —1.27 Off 61.9 3SAGHldgsn 1.21 —1.84 Off 60.3 4NvniGroup 1.01 —1.50 Off 59.8 5PraxixPrc 38.60 —35.89 Off 48.2 6Heidmarn 2.28 —2.05 Off 47.3 7PicoCELAn 4.85 —3.75 Off 43.6 8FireflyNeurs 4.47 —3.32 Off 42.6 9GCLGlbln 2.24 —1.53 Off 40.6 10Digimarc 16.35 —11.11 Off 40.5 11ARKOCorp 4.51 —3.04 Off 40.3 12TargetHosp 5.61 —3.75 Off 40.1 13SiNtxTchrs 3.31 —2.00 Off 37.7 14MullenAutors 2.57 —1.44 Off 35.9 15DocGoInc 3.09 —1.70 Off 35.5 16Flywire 11.40 —6.26 Off 35.4 17ModivCsre 3.30 —1.75 Off 34.7 18Aclarionrs 3.35 —1.76 Off 34.4 19MicroAlgors 4.17 —2.19 Off 34.4 20AptosBiogrs 3.19 —1.67 Off 34.4 21DefinHlthA 3.23 —1.69 Off 34.3 22PhetonHldgn 1.98 —1.03 Off 34.2 23zSpacen 12.88 —6.68 Off 34.2 24UltraClean 24.60 —12.75 Off 34.1 25ShoalsTchA 3.03 —1.49 Off 33.0 —————————

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.