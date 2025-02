1MicroAlgors 6.36 +5.10 Up404.8 2XosIncA 6.00 +2.91 Up 94.2 3SiNtxTchrs 5.31 +2.36 Up 80.0 4AureusGrn 5.39 +2.24 Up 71.1 5ScanTechAIn…

1MicroAlgors 6.36 +5.10 Up404.8 2XosIncA 6.00 +2.91 Up 94.2 3SiNtxTchrs 5.31 +2.36 Up 80.0 4AureusGrn 5.39 +2.24 Up 71.1 5ScanTechAIn 3.29 +1.24 Up 60.5 6SAGHldgsn 3.05 +1.09 Up 55.6 7EnergFocd 2.00 +.71 Up 55.0 8FarmerBros 3.04 +1.07 Up 54.3 9CallanJMBn 5.53 +1.80 Up 48.3 10AvalGlbCrers 5.42 +1.73 Up 46.9 11CelsiusHldg 32.62 +10.28 Up 46.0 12SolidBiosc 5.78 +1.75 Up 43.4 13PonyAIn 23.61 +7.07 Up 42.7 14Nextersrs 20.90 +6.15 Up 41.7 15Precipio 10.14 +2.92 Up 40.4 16MingShingn 5.22 +1.41 Up 37.0 17CyclacelPhpf 7.39 +1.85 Up 33.4 18SprngviewAn 2.60 +.65 Up 33.3 19AdeiaInc 17.23 +3.95 Up 29.7 20BowenAcqun 3.57 +.80 Up 28.9 21Pulmonx 8.96 +1.99 Up 28.6 22CandelThr 11.63 +2.58 Up 28.5 23U-BXTechrs 3.50 +.78 Up 28.4 24RebornCoffe 5.15 +1.14 Up 28.4 25SkylnBldrAn 8.78 +1.94 Up 28.4 DOWNS Name LastChgPct. 1INLIFLTDn 2.43 —13.90 Off 85.1 2MullenAutors 4.01 —7.81 Off 66.1 3BoneBiolwt 20.80 —38.42 Off 64.9 4Septernan 5.80 —7.16 Off 55.2 5SocietyPasrs 1.73 —2.10 Off 54.8 6DouYuIntlrs 7.20 —8.59 Off 54.4 7CNSPhrmrs 3.23 —3.77 Off 53.9 8WrkMedTchn 1.07 —1.21 Off 53.1 9ReShLifesrs 1.12 —1.21 Off 51.9 10GlblStarun 5.78 —5.53 Off 48.9 11CloudastrAn 10.66 —8.39 Off 44.0 12BluebBiors 4.08 —3.19 Off 43.9 13CyngnIncrs 7.76 —6.04 Off 43.8 14Moleculinrs 1.28 — .90 Off 41.3 15Materialise 5.90 —3.72 Off 38.7 16Bumble 5.21 —3.25 Off 38.4 17AuroraInnwt 1.67 —1.00 Off 37.5 18Yoshiharu 8.76 —5.05 Off 36.6 19WindtreeThrs 4.35 —2.50 Off 36.5 20SaverOners 4.11 —2.18 Off 34.7 21Trupanion 32.95 —16.68 Off 33.6 22CitiusPhrmrs 1.80 — .89 Off 33.1 23Forian 2.41 —1.18 Off 32.9 24DigitalTurbine 4.23 —1.96 Off 31.7 25Dominari 8.20 —3.74 Off 31.3 —————————

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.