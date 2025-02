1Dominari 11.94 +8.72 Up270.8 2CloudastrAn 19.05 +13.66 Up253.4 3INLIFLTDn 16.33 +11.43 Up233.3 4Moleculinrs 2.18 +1.38 Up173.2 5FireflyNeurs 9.01 +5.61 Up165.0…

1Dominari 11.94 +8.72 Up270.8 2CloudastrAn 19.05 +13.66 Up253.4 3INLIFLTDn 16.33 +11.43 Up233.3 4Moleculinrs 2.18 +1.38 Up173.2 5FireflyNeurs 9.01 +5.61 Up165.0 6DouYuIntlrs 15.79 +9.63 Up156.3 7KindlyMDn 2.89 +1.64 Up131.2 8Yoshiharu 13.81 +7.22 Up109.6 9WeRiden 31.50 +15.56 Up 97.6 10AuroraInnwt 2.67 +1.31 Up 96.3 11MicroStrpfA 94.04 +44.04 Up 88.1 12GRAILn 55.02 +22.81 Up 70.8 13SocietyPasrs 3.83 +1.58 Up 70.2 14Metalpha 2.70 +1.10 Up 68.8 15MotorcarPts 9.30 +3.55 Up 61.7 16LifewardLtd 2.19 +.79 Up 56.1 17SafeProGrpn 4.06 +1.40 Up 52.6 18pdvWireless 41.66 +13.11 Up 45.9 19EnantaPhm 7.14 +2.24 Up 45.7 20AnaptysBio 21.22 +6.64 Up 45.5 21Forian 3.59 +1.11 Up 44.8 22GDSHoldg 39.14 +11.86 Up 43.4 23GorillaTcrs 26.57 +8.00 Up 43.1 24SprnWksTh 57.43 +17.15 Up 42.6 25Neuronetcs 4.36 +1.29 Up 42.0 DOWNS Name LastChgPct. 1BellvueLfSc 3.01 —8.21 Off 73.2 2BellvueLfun 3.36 —8.39 Off 71.4 3PliantTher 3.04 —4.75 Off 61.0 4RFAcqun 3.17 —4.00 Off 55.8 5MingShingn 3.81 —4.69 Off 55.2 6FitellCorp 1.21 —1.48 Off 55.0 7Homes2Lifen 3.92 —4.68 Off 54.4 8FluencEnA 6.43 —6.10 Off 48.7 9ConduitPhrs 1.64 —1.21 Off 42.5 10LixteBiot 1.45 —1.01 Off 41.1 11Columbus 20.48 —13.77 Off 40.2 12CriticlMetaln 3.73 —2.22 Off 37.3 13Tantechrs 3.48 —1.92 Off 35.6 14SoundHnd 5.15 —2.82 Off 35.4 15BoneBiolwt 59.22 —30.55 Off 34.0 16AtomeraInc 6.11 —2.91 Off 32.3 17OricPhrma 8.36 —3.89 Off 31.8 18TradeDskA 80.16 —37.13 Off 31.7 19Semtech 37.38 —17.13 Off 31.4 20DennysCp 4.86 —2.18 Off 31.0 21CeragonNet 3.46 —1.55 Off 30.9 22StaarSurg 15.35 —6.60 Off 30.1 23ServeRobotn 13.85 —5.62 Off 28.9 24NewGnIvArs 1.95 — .73 Off 27.2 25LeishenEnn 5.36 —1.91 Off 26.3 —————————

