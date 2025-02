1Invivyd 2.04 +1.68 Up469.8 2FalconBeyAs 7.95 +3.96 Up 99.2 3CumberlndPh 4.47 +2.21 Up 97.8 4DigitalTurbine 4.90 +2.28 Up 87.0 5Yoshiharu…

1Invivyd 2.04 +1.68 Up469.8 2FalconBeyAs 7.95 +3.96 Up 99.2 3CumberlndPh 4.47 +2.21 Up 97.8 4DigitalTurbine 4.90 +2.28 Up 87.0 5Yoshiharu 6.59 +3.03 Up 85.0 6GrantPLTRn 257.77+107.48 Up71.5 7SolarBankn 4.62 +1.90 Up 69.9 8RpdMcrBio 2.96 +1.17 Up 65.4 9AuroraCanrs 6.03 +2.38 Up 65.2 10MSPRcvry 2.87 +1.04 Up 56.8 11LixiangEdurs 8.18 +2.95 Up 56.4 12Trivago 4.41 +1.58 Up 55.7 13Diginexn 45.25 +16.00 Up 54.7 14JinxinTchn 3.96 +1.40 Up 54.7 15RebornCoffe 5.05 +1.75 Up 53.0 16SocietyPasrs 2.25 +.73 Up 48.0 17JiuziHldrs 2.93 +.94 Up 47.2 18AuroraMbl 11.10 +3.30 Up 42.3 19ATAILfSc 2.18 +.63 Up 40.6 20Mangoceutrs 4.25 +1.23 Up 40.5 21MicrobotMd 2.55 +.71 Up 38.6 22PicoCELAn 7.10 +1.94 Up 37.6 23GorillaTcrs 18.57 +4.98 Up 36.6 24CreatvMd 4.23 +1.10 Up 35.1 25KingsftCld 16.94 +4.37 Up 34.8 DOWNS Name LastChgPct. 1CloudastrAn 5.39 —20.02 Off 78.8 2FitellCorp 2.69 —7.24 Off 72.9 3TonixPhrs 12.39 —30.41 Off 71.1 4Volconrs 1.50 —1.85 Off 55.2 5SunCarTchA 4.76 —5.27 Off 52.5 6BowenAcqun 3.51 —3.21 Off 47.8 7PTLLTDn 1.32 — .94 Off 41.6 8BensonHillrs 1.61 —1.00 Off 38.3 9TwinHospAn 9.50 —5.45 Off 36.5 10BowenAcq 3.90 —2.22 Off 36.3 11Eyenoviars 1.80 —1.00 Off 35.7 12MustngBiors 2.78 —1.54 Off 35.6 13Momentusrs 3.80 —2.03 Off 34.8 14YSXTechAn 2.30 —1.14 Off 33.1 15Tectonicrs 36.45 —17.69 Off 32.7 16NapcoSec 25.73 —10.97 Off 29.9 17SeraProgA 4.54 —1.93 Off 29.8 18FoxxDeveln 4.41 —1.83 Off 29.3 19SensusHealth 5.84 —2.40 Off 29.1 20NewellBrnd 7.13 —2.83 Off 28.4 21IntractvStrrs 1.62 — .64 Off 28.3 22PliantTher 7.79 —2.96 Off 27.5 23IronwoodPh 1.70 — .64 Off 27.4 24WheelerRErs 4.62 —1.67 Off 26.5 25UpstreaBion 7.92 —2.85 Off 26.5 —————————

