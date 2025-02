Trump está desmantelando una agencia que su hija Ivanka una vez defendió

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está desmantelando con entusiasmo una agencia que una vez fue defendida por su…

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está desmantelando con entusiasmo una agencia que una vez fue defendida por su hija y asesora principal, Ivanka Trump.

El trabajo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) fue lo suficientemente importante para el presidente que, durante su discurso sobre el Estado de la Unión en 2019, presentó una nueva prioridad clave dentro de la agencia que sería liderada por su hija.

“Como parte de nuestro compromiso de mejorar las oportunidades para las mujeres en todas partes, este jueves lanzamos la primera iniciativa gubernamental centrada en el empoderamiento económico de las mujeres en los países en desarrollo”, dijo en la Cámara de Representantes.

Días después, en la Oficina Oval, acompañado por Ivanka Trump, altos funcionarios y mujeres directamente impactadas por el financiamiento de EE.UU. para el empoderamiento económico de las mujeres en el extranjero, firmó un memorando presidencial estableciendo W-GDP, la iniciativa de Desarrollo y Prosperidad Global de las Mujeres, calificándola como un asunto de seguridad nacional y un “tremendo paso para las mujeres”.

Sin embargo, seis años después, Trump ha congelado casi toda la asistencia exterior, y su administración está desmantelando USAID, que, según él, está dirigida por “lunáticos radicales”. Se suponía que el personal de la USAID en todo el mundo iba a ser puesto en licencia con órdenes de regresar a Estados Unidos el viernes, pero un juez federal ordenó esa tarde a la administración que detuviera temporalmente sus planes.

Los ataques de la administración Trump contra USAID están afectando duramente a algunos beneficiarios del trabajo de Ivanka Trump en el extranjero.

“Las personas con las que interactuó y a las que dio esperanza y promesa, eso les ha sido arrebatado… Quiero decir, estamos absolutamente devastados”, dijo un empleado actual de USAID.

Nino Zambakhidze, una agricultora georgiana que apareció en la ceremonia de firma del acuerdo de Trump, dijo que la conmoción ha sido “impactante” y llega en un momento en el que “el mundo ya se siente al revés”.

“Cuando vi que el presidente Trump fue reelegido, pensé que iba a traer más apoyo para el empoderamiento económico de las mujeres porque amaba este programa”, agregó Zambakhidze, quien dijo que lanzó una granja exitosa en su país de Europa del Este con la ayuda de asistencia financiera de EE.UU. después de que cuatro instituciones de crédito la rechazaran porque era mujer.

Llegó a ver a Trump y a su hija como “los que estaban dispuestos a invertir en mujeres para lograr más igualdad y un mundo más pacífico y sostenible”, y ahora está luchando por entender “qué demonios está pasando”.

Un portavoz de Ivanka Trump no respondió a múltiples consultas sobre su postura respecto a las acciones de la administración para desmantelar USAID. Habiéndose trasladado a Florida, ha dejado en gran medida la política y no está desempeñando el mismo papel que tuvo durante los primeros cuatro años de su padre en la Casa Blanca. La Casa Blanca no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

La disposición de Donald Trump para abandonar un programa que una vez defendió es ilustrativa de un cambio mayor, respecto a su enfoque pasado sobre la ayuda exterior. Se alinea con su promesa de campaña de reducir el gasto federal, una promesa que ahora se está llevando a cabo con notable rapidez por el multimillonario tecnológico Elon Musk, dejando a los trabajadores del Gobierno luchando por mantenerse al día. El movimiento también refleja la crítica aguda de la asistencia exterior delineada en el Proyecto 2025, un plan de políticas conservador para un posible segundo mandato de Trump escrito por muchos de sus aliados y exasesores.

El cambio de Trump sobre USAID ha dejado a la comunidad internacional tambaleándose. Incluso mientras proponía presupuestos sucesivos que recortaban su financiación, Trump durante su primer mandato también dio a USAID un lugar en la mesa mientras moldeaba su estrategia de defensa nacional, dijo Noam Unger, director de la Iniciativa de Desarrollo Sostenible y Resiliencia en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Ese plan de defensa, publicado un año después de que Trump asumiera el cargo, calificó el trabajo pasado de impulso a los países en desarrollo como “algunos de los mayores triunfos de la diplomacia estadounidense” y delineó planes para liberar la inversión del sector privado para expandir la influencia y el progreso de EE.UU. en todo el mundo.

“Hubo un esfuerzo muy consciente en la primera administración de Trump para aprovechar las herramientas de la política exterior de EE.UU., incluida la ayuda, para contrarrestar la influencia maligna de adversarios y rivales de EE.UU. en el escenario global”, dijo Unger.

El amplio apoyo a la ayuda exterior durante su primera administración se mostró durante la ceremonia de firma del W-GDP de Trump. Acompañado por legisladores de ambos partidos, el embajador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) John Bolton y el secretario de Estado Mike Pompeo, Trump declaró que su “estrategia de seguridad nacional dice que invertir en mujeres ayuda a lograr una mayor paz y prosperidad para las naciones”.

El secretario de Comercio, Wilbur Ross, dijo que el programa liberaría US$ 12 billones en el PIB mundial, “creando otra China sin el déficit comercial”. Trump sonrió en respuesta.

“La estabilidad económica es una buena política de defensa,” dijo el secretario de Defensa interino Patrick Shanahan durante la firma.

Luego, volviéndose hacia Ivanka Trump, Shanahan agregó: “Espero que tu iniciativa me deje sin trabajo”.

Durante la primera administración de su padre, Ivanka Trump trabajó personalmente con USAID para desarrollar la iniciativa W-GDP, construyendo relaciones en la agencia y dentro del sector privado; apoyándose en la experiencia en desarrollo de la agencia y su presencia global para crear un programa de tres partes dirigido a la educación y el emprendimiento de las mujeres; y eliminando las barreras legales, regulatorias y culturales que impiden que las mujeres participen en la economía.

Un proyecto relativamente no controvertido y apolítico, fue, en muchos aspectos, un gran éxito y un logro distintivo de su legado. Aunque fue rebautizado bajo la administración de Biden, la iniciativa continuó prosperando e impactando a mujeres en todo el mundo. La inversión inicial de US$ 50 millones de USAID en el fondo se incrementó a US$ 300 millones para su tercer año, según una hoja informativa proporcionada por un empleado actual de USAID a principios de esta semana.

“Porque fue una de las historias positivas que surgieron de esa Casa Blanca: empoderar económicamente a las mujeres es algo bueno, la mayoría de la gente puede estar de acuerdo en eso, ella estaba muy interesada e involucrada,” dijo una fuente que trabajó de cerca con Ivanka Trump y su equipo en la iniciativa, quien solicitó anonimato para hablar libremente.

El programa alcanzó a 12 millones de mujeres en su primer año, de acuerdo con material de antecedentes proporcionado por la Casa Blanca en ese momento.

“Cuando las mujeres están empoderadas económicamente, la sociedad prospera y la paz prevalece,” dijo Ivanka Trump en ese momento en un video promocionando el trabajo.

Lillian Achomo, una gerente de proyecto con sede en Uganda, se unió a los Trump en la Oficina Oval mientras el presidente realizaba la ceremonia de firma estableciendo W-GDP.

Recordando ese día de febrero de 2019, Achomo dijo a CNN que estaba sorprendida por la atención a su trabajo, que era parte de un esfuerzo liderado por mujeres para proporcionar internet asequible a comunidades rurales y se había beneficiado de una subvención de 2018 de un programa encabezado por Ivanka Trump a través de USAID que sirvió como precursor de W-GDP.

“Nuestro trabajo realmente es reconocido, ¿sabes? Nuestro trabajo en las comunidades del norte de Uganda realmente es reconocido por Estados Unidos, por el presidente estadounidense”, dijo Achomo. “Apoyar a una mujer con solo un poco de capital causa, realmente, un efecto multiplicador, y para mí fue una oportunidad para realmente expresar eso, para que él pusiera énfasis en ello. Y estaba muy agradecida de que se me diera esa oportunidad”.

El proyecto, dijo Achomo, impactó a miles de personas en Kenya, Namibia, Senegal y Marruecos, y no habría sido posible sin esa financiación de USAID.

“Cambió toda la organización… Realmente ha cambiado muchas vidas”, dijo.

Ivanka Trump envió a Achomo una carta personal después de su visita.

“Me conmovió profundamente tu historia y aprecié tus contribuciones a nuestra discusión sobre la importancia del empoderamiento económico global de las mujeres como catalizador para la paz, prosperidad y estabilidad global,” escribió Trump en la carta, ahora enmarcada en la casa de Achomo.

La Casa Blanca continuó defendiendo la iniciativa de Ivanka Trump y su alcance. Poco después de que se uniera al entonces administrador de USAID, Mark Green, en un viaje a Costa de Marfil, la administración promocionó la enmienda de la ley de matrimonio de la nación, que permitió a mujeres y hombres tener propiedad igual y conjunta sobre los activos del hogar por primera vez, como un ejemplo de la influencia del programa.

Green, ahora presidente y CEO del Woodrow Wilson International Center for Scholars, no estaba disponible para una entrevista con CNN, dijo un portavoz de la organización. Su sucesor, John Barsa, contactado por teléfono en su casa de Virginia, dijo a CNN que no estaba hablando con los medios en este momento.

Después de la primera administración de Trump, W-GDP fue relanzado como el Fondo de Acción para la Equidad e Igualdad de Género (GEEA, por sus siglas en inglés) y continuó invirtiendo US$ 300 millones adicionales en recursos directos, de acuerdo con la hoja informativa proporcionada por un miembro actual del personal de USAID.

Hasta abril de 2024, 55 de los premios del programa estaban activos y aún se estaban implementando, señaló la hoja informativa. Los proyectos incluían temas de derechos de tierras de las mujeres, cerrar la brecha digital, avanzar en el liderazgo de las mujeres en la agricultura y la seguridad alimentaria, el emprendimiento y el liderazgo en el sector energético. Se lanzaron más de 60 proyectos adicionales bajo GEEA, según la hoja informativa.

Un informe de progreso de USAID de 2024 que documenta el impacto de GEEA obtenido por CNN dijo que sus inversiones en programas de seguridad económica para mujeres “alcanzaron a más de 686.000 individuos en 87 países”; “apoyaron a más de 18.000 mujeres para expandir sus habilidades empresariales y digitales, derechos laborales y oportunidades de empleo”; y “ayudaron a más de 26.000 mujeres a recibir derechos de tenencia de tierras o marinos legalmente reconocidos y documentados”.

Pero el 27 de enero, cuando Donald Trump volvió al poder, el programa GEEA fue objeto de una orden de suspensión que detuvo las operaciones de USAID. El futuro del programa no está claro.

Deshacerse de programas como GEEA, dijo la fuente que trabajó de cerca con Ivanka Trump, está “haciendo a EE.UU. más débil y poniendo a los estadounidenses en peligro, en última instancia”.

Zambakhidze, la agricultora georgiana, se mantuvo optimista de que el presidente eventualmente cambiaría de rumbo, citando su apoyo pasado al trabajo de su hija a través de USAID.

“Una vez que revisen los diferentes proyectos, espero que vean los beneficios que trajeron a las mujeres rurales en diferentes países”, dijo, “y tal vez comiencen los programas de nuevo”.

