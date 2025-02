Trump dice que los palestinos deberían abandonar Gaza permanentemente y que EE.UU. “tomará el control” del enclave

El presidente Donald Trump dijo este martes que Estados Unidos “tomará el control” de Gaza, después de decir previamente que…

El presidente Donald Trump dijo este martes que Estados Unidos “tomará el control” de Gaza, después de decir previamente que no cree que haya un futuro permanente para los palestinos en el enclave.

“Estados Unidos tomará el control de Gaza y también haremos un trabajo con ella”, dijo Trump durante una conferencia de prensa conjunta junto con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. “La poseeremos y seremos responsables de desmantelar todas las bombas sin explotar y otras armas peligrosas en el sitio, nivelar el sitio y deshacernos de los edificios destruidos”.

A la pregunta sobre si estaba dispuesto a enviar soldados estadounidenses para llenar un vacío de seguridad en Gaza, Trump no lo descartó.

“En lo que respecta a Gaza, haremos lo que sea necesario. Si es necesario, lo haremos. Vamos a tomar el control de esa parte que vamos a desarrollar”, dijo.

Los comentarios de Trump son una afirmación notable de un presidente estadounidense en funciones, particularmente uno que ascendió al poder político en Estados Unidos a través de su crítica a las guerras más largas de EE.UU. en el Medio Oriente.

“Veo una posición de propiedad a largo plazo, y veo que traerá gran estabilidad a esa parte del Medio Oriente, y tal vez a todo el Medio Oriente”, dijo Trump a los reporteros en la Sala Este.

“Esta no fue una decisión tomada a la ligera. A todos con los que he hablado les encanta la idea de que Estados Unidos posea esa porción de tierra, desarrollándola y creando miles de empleos con algo que será magnífico”.

Trump, un exdesarrollador inmobiliario, dijo que había estudiado el asunto “de cerca, durante muchos meses”.

Al hablar más temprano este martes, Trump sugirió que los habitantes de Gaza se muden a una nueva ubicación proporcionada por una o más naciones en el Medio Oriente.

“Quiero decir, están allí porque no tienen alternativa. ¿Qué tienen? Es un gran montón de escombros en este momento”, dijo Trump momentos antes de recibir a Netanyahu para conversaciones en la Oficina Oval.

La sugerencia de Trump de que los habitantes de Gaza abandonen el enclave permanentemente equivale a una postura provocativa que lo acercará a los políticos más conservadores de Israel, pero que generalmente es inaceptable para los vecinos israelíes, quienes han dicho que no están dispuestos a aceptar nuevos refugiados palestinos del enclave.

Este martes, Trump enmarcó el asunto como uno humanitario, al decir que era imposible creer que alguien quisiera permanecer en el territorio devastado por la guerra.

“¿Por qué querrían regresar? El lugar ha sido un infierno”, dijo Trump, ignorando a un reportero que gritó: “Porque es su hogar”.

En lugar de Gaza, sugirió que se proporcionara a los palestinos una “buena, fresca y hermosa porción de tierra” para vivir.

Pero bajo repetidas preguntas, Trump dejó claro que no veía un mundo en el que los palestinos regresaran a Gaza.

“No creo que la gente deba regresar a Gaza. Creo que Gaza ha sido muy desafortunada para ellos”. Dijo: “Gaza no es un lugar para que la gente viva”.

Netanyahu, sentado junto a Trump en la Oficina Oval, sonrió mientras Trump hablaba. El líder israelí, bajo presiones conflictivas a nivel nacional, estaba en Washington para determinar exactamente dónde se encuentra Trump en la próxima fase de un alto el fuego en Gaza.

Sin embargo, las sombrías opiniones de Trump sobre Gaza como un hogar permanente para los palestinos seguramente proporcionarán material para los aliados de extrema derecha del líder israelí, quienes han pedido a Netanyahu que abandone la tregua temporal que se alcanzó el mes pasado.

Se esperaba que la visita de Netanyahu durara varias horas e incluyera una conferencia de prensa conjunta, todo destinado a demostrar la solidaridad de Trump con Israel.

La camaradería entre los hombres podría desmentir una relación que es más complicada de lo que a veces parece, con nada menos que el futuro del Medio Oriente potencialmente dependiendo de las palabras de Trump.

Trump ha reclamado crédito por el acuerdo de rehenes por alto el fuego alcanzado en los días previos de que asumiera el cargo, e incluso funcionarios de la administración saliente de Biden reconocieron que la llegada inminente de Trump ayudó a presionar a Israel y Hamas.

Netanyahu, quizás buscando congraciarse con su anfitrión, elogió los esfuerzos de Trump.

“Creo que el presidente Trump agregó gran fuerza y liderazgo poderoso a esta labor”, dijo Netanyahu en la Oficina Oval.

Pero a pesar de todos sus esfuerzos para lograr que se firmara el acuerdo, Trump aún necesitará supervisar las dos fases restantes del plan de tres fases. No sonaba particularmente confiado un día antes de reunirse con Netanyahu.

“No tengo garantías de que se mantenga”, dijo en la Oficina Oval, donde había convocado a los reporteros para que lo vieran firmar algunos documentos. “Y he visto a personas brutalizadas. Nunca he visto, nadie ha visto algo así”.

Sonaba un poco más optimista un día después.

“Veremos qué pasa. Lidiamos con personas muy complicadas, pero un acuerdo absolutamente puede lograrse”, dijo junto a Netanyahu este martes.

Hay mucho para que Trump y Netanyahu discutan más allá del asunto inmediato del acuerdo de cese del fuego. Está la cuestión de Gaza en sí, que Trump ha dicho anteriormente que debería ser despejada para la reconstrucción, con los palestinos que viven allí trasladados a Egipto y Jordania (un tema de discusión que probablemente continuará cuando el rey Abdullah de Jordania visite la Casa Blanca la próxima semana).

“Me gustaría ver a Jordania, me gustaría ver a Egipto tomar algunos”, dijo Trump nuevamente este martes, justo antes de que llegara Netanyahu. “Mira, el asunto de Gaza no ha funcionado. Nunca ha funcionado”.

Y luego está la perspectiva de una normalización más amplia de las relaciones entre Israel y sus vecinos árabes, principalmente Arabia Saudita, que el expresidente Joe Biden había estado persiguiendo antes de los ataques del 7 de octubre de 2023. Trump, quien abiertamente anhela un premio Nobel de la Paz, puede ver su oportunidad en tal búsqueda, que podría transformar todo el Medio Oriente y crear un nuevo baluarte contra Irán, un enemigo común para Jerusalén y Riad.

Si Netanyahu está interesado en la diplomacia —o si en cambio ve la llegada de Trump a Washington como un momento para tomar medidas decisivas contra Irán, posiblemente incluso eliminando su programa nuclear— está por verse.

Ya hay especulaciones de que Netanyahu podría usar las conversaciones para tomar el pulso de Trump sobre un ataque directo, aprovechando un momento en que los aliados iraníes han sido diezmados, las ambiciones nucleares de Irán parecen estar acelerándose y mientras tiene lazos más amistosos con Washington.

Por su parte, Trump no ha sonado particularmente entusiasta sobre iniciar un nuevo conflicto con Irán.

“Con suerte, eso se puede resolver sin tener que preocuparse por ello. Realmente sería agradable si eso se pudiera resolver sin tener que dar ese paso adicional”, dijo el mes pasado cuando se le preguntó sobre un ataque a las instalaciones iraníes.

Al final del mandato de Biden, las relaciones estaban tan tensas entre los líderes estadounidenses e israelíes que pasaron meses sin hablar, a pesar de la guerra en Gaza y los intensos esfuerzos de los asesores de Biden para negociar un alto el fuego.

En el período previo a las elecciones de noviembre pasado, no había duda entre el equipo de Biden de que Netanyahu favorecía una victoria de Trump, creyendo que disfrutaría de un mandato mucho más amplio del gobierno estadounidense para llevar a cabo sus objetivos de guerra con Trump en el cargo en lugar de la entonces vicepresidenta Kamala Harris.

Esas predicciones no se han equivocado.

Trump ya levantó una suspensión sobre las entregas de bombas pesadas a Israel, revirtiendo una de las pocas políticas del gobierno de Biden destinadas a ejercer influencia sobre Israel en medio de su guerra en Gaza.

Podría ir aún más lejos esta semana. Netanyahu y su delegación planean presionar al Gobierno de Trump para avanzar con miles de millones de dólares en ventas de armas pendientes, incluidas miles de nuevas bombas, misiles, artillería y otras armas, durante la visita de esta semana.

Si bien algunos de los artículos podrían tardar un año o más en producirse, las entregas de las bombas comenzarían dentro de los próximos meses.

Si Trump sigue adelante, representaría un nuevo nivel de apoyo a Israel por parte de Estados Unidos, y una señal de la disposición de Trump para satisfacer las solicitudes de Netanyahu en un momento de profunda incertidumbre en el Medio Oriente.

Pero aunque Trump es popular en Israel, y Netanyahu dio la bienvenida entusiasta a su regreso a la Casa Blanca, las cosas no siempre han sido tan alegres.

Cuando Netanyahu felicitó a Biden por su victoria electoral en 2020, Trump se enfureció por lo que vio como una traición. En los meses que siguieron, Trump acusó a Netanyahu de deslealtad y expresó su enojo al estimado reportero israelí Barak Ravid, ahora analista de CNN: “Que se j**a”.

Incluso tres años después, tras el peor ataque terrorista en la historia de Israel lanzado por Hamas el 7 de octubre de 2023, estaba claro que los sentimientos heridos de Trump no se habían desvanecido por completo.

“(Netanyahu) no estaba preparado. No estaba preparado, e Israel no estaba preparado”, dijo Trump en una entrevista poco después de los ataques, comentarios que atrajeron condenas incluso de los republicanos.

Netanyahu, sin duda, espera que la animosidad sea olvidada cuando visite este martes. Parece casi seguro que sus interacciones con Trump no contendrán la discordia abierta que caracterizó su relación con Biden en el último año de su presidencia.

Lo que está claro es el deseo de Netanyahu de reunir una amplia gama de opiniones mientras está en la ciudad. El primer ministro planea permanecer en Washington mucho más allá de sus conversaciones del martes con Trump. Llegó a Blair House, la residencia de huéspedes presidenciales, el domingo por la noche y se espera que se quede hasta el final de la semana, incluidas reuniones en el Capitolio.

A pesar de sus vastas diferencias, Trump y Biden comparten una filosofía cuando se trata de interactuar con sus homólogos extranjeros: tratar directamente es la mejor manera de avanzar.

Hace ocho años, el primer invitado extranjero de Trump en la Casa Blanca fue la entonces primera ministra del Reino Unido, Theresa May, cuya visita puede ser mejor recordada por las fotografías de May y Trump tomados de la mano mientras descendían con cuidado una rampa a lo largo de la Columnata Oeste.

El temprano viaje de May a Washington, diseñado en parte para convencer a Trump de no retirarse de la OTAN, no presagió lazos particularmente cálidos para el resto de su mandato. Repetidamente criticó su manejo del Brexit, aunque para cuando May renunció, parecían haber arreglado las cosas.

Con Netanyahu, sin embargo, Trump tiene una tarea mucho más inmediata.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.