Trump despide a un alto general y al jefe de la Marina de EE.UU. en una purga sin precedentes del liderazgo militar

En una purga sin precedentes de la cúpula militar este viernes por la noche, el presidente Donald Trump despidió al principal general estadounidense momentos antes de que su secretario de Defensa despidiera al jefe de la Marina de Estados Unidos y a otros.

Al anunciar el despido, Trump calificó al presidente del Estado Mayor Conjunto, Charles Q. Brown, de “buen caballero” y “líder excepcional”. Brown es apenas el segundo hombre negro en ocupar el cargo de presidente y fue el primer hombre negro en ser jefe de servicio en la historia militar de Estados Unidos cuando fue confirmado como jefe de la Fuerza Aérea en 2020.

El presidente insinuó los despidos que se producirán en el anuncio en su plataforma Truth Social. “Finalmente, también he ordenado al secretario [de Defensa] [Pete] Hegseth que solicite designaciones para cinco puestos adicionales de alto nivel, que se anunciarán pronto”, escribió.

Minutos después, Hegseth emitió un comunicado en el que despidió a la almirante Lisa Franchetti, jefa de la Marina y la primera mujer en servir en el Estado Mayor Conjunto.

En su libro de 2024 titulado “The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free,”, Hegseth calificó a Franchetti como una “contratación de DEI (diversidad, equidad e inclusión)”.

“Si las operaciones navales sufren, al menos podemos mantener la cabeza en alto. ¡Porque al menos tenemos otra primicia! La primera mujer miembro del Estado Mayor Conjunto, ¡hurra!”, escribió.

Hegseth también dijo que el general James Slife, el vicejefe de la Fuerza Aérea, había sido despedido y que estaba “solicitando designaciones” para los Abogados Generales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, indicando que serán reemplazados.

“Bajo el presidente Trump, estamos poniendo en marcha un nuevo liderazgo que centrará a nuestro Ejército en su misión principal de disuadir, luchar y ganar guerras”, dijo Hegseth este viernes por la noche.

Hegseth ha criticado anteriormente al cuerpo de Jueces Abogados Generales del Ejército (JAG), llamándolos “jagoffs” en su libro. Cuando se le presionó durante su reciente audiencia de confirmación para que se explicara, Hegseth dijo: “Sería un oficial del JAG que pone sus propias prioridades por delante de los combatientes: sus ascensos, sus medallas, por delante de proteger a los que toman las decisiones difíciles en el frente”.

Los JAG son los principales abogados del Ejército que administran el código de justicia militar, incluida la defensa y el procesamiento de los miembros del servicio estadounidense en el tribunal militar.

Los despidos se habían anticipado durante semanas, con rumores sobre el inminente despido circulando por el Pentágono. Pero la especulación sobre el despido de Brown y otros se volvió más seria cuando recientemente se compartió una lista formal con algunos legisladores republicanos.

Trump ha criticado a los que llamó generales y oficiales “woke”, y Brown fue un blanco frecuente de críticas de la derecha. Muchos funcionarios del Pentágono se preguntaron abiertamente si Brown sería despedido rápidamente después de la investidura de Trump.

Pero Trump y Brown fueron fotografiados uno al lado del otro en el partido de fútbol entre el Ejército y la Marina en diciembre, lo que indica un posible acercamiento de las relaciones entre los dos hombres. En su primer mandato, Trump nombró a Brown jefe de la Fuerza Aérea, cargo que ocupó hasta que el expresidente Joe Biden lo nombró para ser el presidente del Estado Mayor Conjunto en octubre de 2023. El mandato de Brown estaba previsto que terminara en 2027.

Hegseth también había pedido el despido de Brown. En noviembre, apenas unos días antes de que Trump lo eligiera para dirigir el Pentágono, Hegseth dijo: “En primer lugar, hay que despedir al presidente del Estado Mayor Conjunto”.

Sin embargo, los dos se reunieron y trabajaron juntos de manera rutinaria desde la confirmación de Hegseth.

Trump anunció el despido del principal general estadounidense el día en que Brown visitó la frontera suroeste, una de las principales prioridades del Pentágono bajo la nueva administración. Brown se reunió con la Fuerza de Tarea Conjunta Norte, que lidera la misión fronteriza del Ejército.

“La seguridad fronteriza siempre ha sido fundamental para la defensa de nuestra patria”, publicó Brown en las redes sociales horas antes de ser despedido.

En las redes sociales, Trump dijo que designaría al teniente general de la Fuerza Aérea John Dan “Razin” Caine para ser el próximo jefe del Estado Mayor Conjunto, una medida extraordinaria ya que Caine está retirado, según un funcionario de la Fuerza Aérea, y no es un general de 4 estrellas.

Trump dijo que Caine era un “combatiente” que fue “fundamental en la aniquilación completa del califato de ISIS”.

La ley federal requiere que el presidente elija a los principales oficiales militares de los comandos combatientes o los jefes de los servicios militares, todos los cuales son puestos de 4 estrellas. Pero la ley también permite al presidente renunciar al requisito si “tal acción es necesaria en el interés nacional”.

Trump ha elogiado a Caine durante años, desde su primer mandato. En la Conferencia de Acción Política Conservadora de 2019, Trump dijo que conoció a Caine durante una visita a Iraq. Caine se desempeñaba entonces como subcomandante de las Operaciones Especiales de Estados Unidos en Oriente Medio y de la Operación Inherent Resolve, la campaña en curso para derrotar a ISIS.

Trump dijo que Caine provenía de un “elenco central” y que podría tener la campaña para eliminar a ISIS “totalmente terminada en una semana”. Trump dice que Caine le dijo: “No sabrán qué diablos les pasó, señor”.

