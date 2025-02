Trump anuncia nuevos aranceles significativos a México, Canadá y China, lo que genera acciones de represalia

El presidente Donald Trump impuso nuevos aranceles extraordinarios a México, Canadá y China tras firmar en su club de Mar-a-Lago…

El presidente Donald Trump impuso nuevos aranceles extraordinarios a México, Canadá y China tras firmar en su club de Mar-a-Lago este sábado esta medida prometida desde hace mucho tiempo. La administración Trump dijo que los aranceles tienen como objetivo frenar el flujo de drogas e inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero potencialmente corren el riesgo de generar aumentos sustanciales de precios para los consumidores estadounidenses en una variedad de bienes comunes, desde aguacates hasta zapatillas deportivas y automóviles.

Horas después, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su país impondrá aranceles en represalia, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció gravámenes de “gran alcance”. El Ministerio de Comercio de China dijo que presentará una queja ante la Organización Mundial del Comercio y “tomará las contramedidas correspondientes”, sin dar más detalles.

Los aranceles y las represalias posteriores podrían desencadenar una guerra comercial que podría dañar significativamente las economías de los países afectados y de Estados Unidos. En previsión de ello, el decreto de Trump incluye una cláusula que permite al presidente ampliar los aranceles si un país impone nuevos aranceles a Estados Unidos.

La nueva política representa una reversión del comercio prácticamente libre de impuestos entre las tres naciones de América del Norte que existió durante varios años, y una expansión de una fría guerra comercial entre China y Estados Unidos que se ha intensificado durante las últimas dos administraciones.

Como Trump ha prometido repetidamente durante los últimos meses, los aranceles equivaldrán a un importante arancel del 25% sobre todas las importaciones de México y la mayoría de los bienes de Canadá, y un arancel del 10% sobre los bienes chinos importados a Estados Unidos.

Los aranceles no tendrán exenciones y la medida ejecutiva que Trump firmó el sábado cerrará la llamada laguna de minimis que permitía que los envíos de US$ 800 o menos entraran a Estados Unidos libres de impuestos, una disposición clave utilizada por muchas pequeñas empresas estadounidenses, pero también por empresas de comercio electrónico chinas como Shein y Temu. Los funcionarios de la administración Trump dijeron que la laguna impedía a los funcionarios de aduanas inspeccionar adecuadamente esos paquetes.

Aunque los funcionarios de la administración Trump dijeron este sábado que los aranceles fueron diseñados para detener el flujo de fentanilo e inmigrantes indocumentados, no dieron ningún punto de referencia específico para que se eliminen los nuevos impuestos de importación, aparte del cese del ingreso de drogas e inmigrantes indocumentados al país.

Cabe destacar que los aranceles incluyeron una excepción importante: el arancel sobre los productos energéticos canadienses será del 10%. Muchos estadounidenses dependen de los productos energéticos canadienses, incluidos el petróleo, la electricidad y el gas natural, para el combustible y la calefacción del hogar. El costo de esos artículos podría aumentar cuando se apliquen los aranceles.

Para implementar los aranceles, Trump declaró en su decreto ejecutivo una emergencia económica nacional, invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, conocida como “IEEPA”, que autoriza al presidente a gestionar unilateralmente las importaciones durante una emergencia nacional. Los aranceles entrarán en vigor el martes a las 12:01 am ET.

“Hoy he implementado un arancel del 25% a las importaciones de México y Canadá (10% a la energía canadiense) y un arancel adicional del 10% a China”, dijo Trump en un mensaje publicado en Truth Social este sábado. Dijo que utilizó la IEEPA “debido a la gran amenaza de inmigrantes ilegales y drogas mortales que matan a nuestros ciudadanos, incluido el fentanilo. Necesitamos proteger a los estadounidenses y es mi deber como presidente garantizar la seguridad de todos”.

Los aranceles podrían generar costos potencialmente mucho más altos, interrumpir las cadenas de suministro y provocar la pérdida de empleos. En una llamada con periodistas el sábado, un funcionario de la administración Trump dijo que cualquier represalia de México, China o Canadá probablemente resultaría en aranceles aún más altos para ese país. Incluso Trump reconoció las posibles consecuencias adversas para los consumidores estadounidenses.

“Podría haber alguna perturbación temporal, de corto plazo, y la gente lo entenderá”, dijo Trump el viernes cuando los periodistas lo presionaron sobre el costo de los aranceles que se trasladarán a los importadores y, por extensión, a los consumidores. “Pero los aranceles nos harán muy ricos y muy fuertes, y vamos a tratar a otros países de manera muy justa”.

Horas después de la medida de Trump, Trudeau anunció aranceles de represalia del 25% sobre los productos estadounidenses, que serán “de amplio alcance e incluirán artículos de uso diario”, cumpliendo así su promesa de que Canadá tomaría represalias enérgicas y rápidas si Estados Unidos impusiera gravámenes. Los representantes comerciales del país se reunieron con funcionarios de la administración Trump el viernes pasado en un intento de evitar los aranceles.

“Esta noche anuncio que Canadá responderá a la medida comercial de Estados Unidos con aranceles del 25% sobre productos estadounidenses por valor de US$ 155.000 millones”, dijo el líder canadiense en una conferencia de prensa el sábado por la noche. “Esto incluirá aranceles inmediatos sobre productos por valor de US$ 30.000 millones de a partir del martes, seguidos de aranceles adicionales sobre productos estadounidenses por valor de US$ 125.000 millones en 21 días, para permitir que las empresas y las cadenas de suministro canadienses busquen alternativas”.

Los artículos afectados incluirán alcohol estadounidense, productos agrícolas, ropa, zapatos, electrodomésticos, muebles, materiales como madera y “mucho más”, dijo Trudeau.

La mexicana Sheinbaum también adoptó un tono desafiante el sábado.

“Cuando negociamos con otras naciones, cuando hablamos con otras naciones, [es] siempre con la frente en alto, nunca agachando la cabeza”, dijo Sheinbaum, hablando en Chicoloapan de Juárez, al este de la capital del país.

“Instruyo a la Secretaría de Economía a implementar el “plan B” que hemos estado trabajando, que incluye medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de los intereses de México”, dijo Sheinbaum más tarde en una publicación en X. No está claro exactamente qué implican los aranceles de represalia.

En un documento informativo de la Casa Blanca sobre los aranceles se afirma que las organizaciones de narcotráfico mexicanas tienen una “alianza intolerable” con el gobierno del país, al que acusan de proporcionar un “refugio seguro” a los cárteles. Sheinbaum negó rotundamente “tener alianzas con organizaciones criminales” y calificó la acusación de “calumnia”.

Mientras tanto, el Ministerio de Comercio de China dijo que la imposición de aranceles “viola gravemente” las normas de la Organización Mundial del Comercio. “China presentará una queja ante la OMC y tomará las contramedidas correspondientes para defender resueltamente sus derechos”, dijo. No está claro cuáles serán las medidas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pekín afirmó que los aranceles “no son constructivos” y que sólo “socavarán” el trabajo de ambas naciones para combatir los narcóticos. China “brinda apoyo a Estados Unidos en el tema del fentanilo”, pero en última instancia, “el fentanilo es un problema de Estados Unidos”, afirmó el ministerio.

Los aranceles son una de las pocas políticas que Trump ha apoyado consistentemente durante décadas, una rara línea de conducta desde sus días como desarrollador inmobiliario de Nueva York hasta su tiempo en el cargo público (otra es la inmigración). Como candidato, juró que usaría los aranceles —“la palabra más hermosa del diccionario”— para ejercer su influencia en el exterior.

Pero los aranceles son impopulares entre los economistas convencionales, que en gran medida coinciden en que causan inflación. Esto se debe a que los importadores (no los países exportadores de los bienes) pagan el impuesto, y normalmente trasladan ese costo a los consumidores en forma de precios más altos. Una nueva investigación del Instituto Peterson de Economía Internacional sugiere que la agresiva campaña arancelaria de Trump obligará a los consumidores estadounidenses a pagar más por prácticamente todo, desde zapatillas y juguetes fabricados en el extranjero hasta alimentos.

Las corporaciones y los grupos empresariales estaban furiosos por los aranceles este sábado.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos criticó duramente los gravámenes y advirtió que aumentarán los precios para el consumidor. En un comunicado, el poderoso grupo empresarial reconoció que Trump tiene razón al centrarse en la seguridad de la frontera y en combatir el flujo ilícito de fentanilo.

“Pero la imposición de aranceles en virtud de la IEEPA no tiene precedentes, no resolverá estos problemas y solo aumentará los precios para las familias estadounidenses y trastocará las cadenas de suministro”, dijo John Murphy, vicepresidente sénior y director internacional de la cámara. “La Cámara consultará con nuestros miembros, incluidos los principales comercios de todo el país afectados por esta medida, para determinar los próximos pasos para evitar daños económicos a los estadounidenses”.

El Consejo de Bebidas Alcohólicas Destiladas de Estados Unidos, la Cámara Mexicana de la Industria del Tequila y Spirits Canada dijeron en una declaración conjunta compartida con CNN el sábado que están “profundamente preocupados de que los aranceles estadounidenses sobre las bebidas alcohólicas importadas de Canadá y México perjudiquen significativamente a los tres países”. El año pasado, Estados Unidos importó US$ 46.000 millones en productos agrícolas de México, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Eso incluye US$ 8.300 millones en verduras frescas, US$ 5.900 millones en cerveza y US$ 5.000 millones en bebidas alcohólicas destiladas.

La industria energética no se mostró satisfecha con la reducción de los aranceles sobre el petróleo, el gas y la electricidad canadienses. El Instituto Americano del Petróleo, que representa a las grandes compañías petroleras y de gas natural, dijo en un comunicado que quería quedar totalmente al margen de los aranceles. Señaló que los precios de los combustibles subirían debido a los US$14.400 millones de petróleo y gas natural importados cada año desde Canadá.

“Seguiremos trabajando con la administración Trump en exclusiones totales que protejan la asequibilidad energética para los consumidores, expandan la ventaja energética del país y respalden los empleos estadounidenses”, dijo el director ejecutivo del Instituto Americano del Petróleo, Mike Sommers, en un comunicado.

NEMA, que representa a la industria eléctrica, instó a la administración Trump a adoptar un enfoque más cauteloso respecto de los aranceles, señalando que las industrias de electricidad y electrónica representan una gran parte de los bienes importados y exportados de Estados Unidos.

Western Growers, que representa a los agricultores, dijo que los aranceles perjudicarían a los productores de alimentos de Estados Unidos.

“Si bien apreciamos los problemas de seguridad fronteriza que aparentemente motivan a la Administración Trump, los productores rivales de cultivos especializados fuera de los EE. UU. se moverán rápidamente para aprovechar las nuevas oportunidades comerciales creadas por estos aranceles para vender en los mercados canadiense, mexicano y chino”, dijo su director ejecutivo, Dave Puglia, en un comunicado.

Los grupos de defensa del consumidor también advirtieron que los planes de Trump aumentarían los costos para los estadounidenses.

“Los aranceles son un aumento de impuestos para los hogares y los fabricantes estadounidenses”, dijo el presidente de la Unión Nacional de Contribuyentes, Pete Sepp, en un comunicado.

México, China y Canadá son los tres principales socios comerciales de Estados Unidos.

Y en 2023, México superó a China como principal país exportador de bienes a Estados Unidos, lo que marca la primera vez en dos décadas que China no es el principal exportador. Los aranceles que implementó la primera administración Trump, que la administración de Joe Biden mantuvo en gran medida, han afectado negativamente la cantidad de bienes que Estados Unidos importa de China. Los productos mexicanos y canadienses se han importado a Estados Unidos prácticamente libres de impuestos como resultado del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, que Trump negoció con las naciones limítrofes de Estados Unidos durante su primera administración.

México mantuvo esa primera posición también el año pasado, exportando bienes por valor de US$ 467.000 millones a Estados Unidos, seguido por China y Canadá, que exportaron bienes por valor de US$ 401.000 millones y US$ 377.000 millones respectivamente.

Así lo indican las cifras del Departamento de Comercio correspondientes al año pasado hasta noviembre, el mes más reciente del que se dispone de datos. En conjunto, los tres países representaron el 42% de los casi US$ 3 billones en bienes que Estados Unidos importó en todo el mundo el año pasado.

El año pasado, Canadá fue el principal país al que Estados Unidos exportó bienes, por un valor de US$ 322.000 millones, seguido de México y China, que recibieron bienes estadounidenses por un valor de 309.000 millones y US$ 131.000 millones, respectivamente. Las exportaciones estadounidenses a los tres países representaron más del 40% de los US$ 1,9 billones en bienes que Estados Unidos exportó a nivel mundial el año pasado.

Esto significa que los estadounidenses podrían pagar mucho más por una amplia gama de productos.

Por ejemplo, el año pasado, sin contar diciembre, Estados Unidos importó vehículos de motor por valor de US$ 87.000 millones y repuestos de vehículos por valor de US$ 64.000 millones de México, según datos del Departamento de Comercio. Es probable que ambos productos se encarezcan casi inmediatamente después de que se impongan nuevos aranceles que afecten a las exportaciones de automóviles mexicanos a Estados Unidos.

Durante décadas, los fabricantes de automóviles han operado como si Canadá, México y Estados Unidos fueran un mercado unificado, trasladando vehículos y piezas a través de las fronteras a medida que ensamblan los vehículos. Incluso los automóviles ensamblados en plantas automotrices estadounidenses tienen piezas que provienen tanto de México como de Canadá, y los vehículos ensamblados en esos dos países tienen piezas que provienen de fábricas estadounidenses.

Canadá representa ahora casi una cuarta parte del acero importado por empresas estadounidenses en peso, mientras que México representa alrededor del 12%, según datos gubernamentales proporcionados por el Instituto Americano del Hierro y el Acero, un grupo comercial de la industria.

El gas, los productos frescos y los productos electrónicos de consumo —algunos de los principales bienes que Estados Unidos importa de México, China y Canadá— también podrían resultar más caros debido a los aranceles generales.

Elisabeth Buchwald, Matt Egan, Chris Isidore, Alicia Wallace y Mauricio Torres de CNN contribuyeron a este informe.

