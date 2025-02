Trabajadores federales temen recortes de empleo e interrupciones del servicio ante impulso de Elon Musk al frente de DOGE

Los empleados federales han hecho saltar las alarmas ante el intento de Elon Musk de remodelar el gobierno de EE.UU.,…

Los empleados federales han hecho saltar las alarmas ante el intento de Elon Musk de remodelar el gobierno de EE.UU., un esfuerzo que ahora se ve agravado por una directiva emitida el fin de semana para que los trabajadores justifiquen sus puestos de trabajo por escrito. La creciente presión ha hecho que muchos empleados federales se sientan vulnerables.

Latisha Thompson, trabajadora social clínica del Departamento de Asuntos de los Veteranos de Filadelfia, es una de las personas que se quejan de recibir un correo electrónico enviado el sábado por la Oficina de Gestión de Personal en el que se pide a los trabajadores que presenten una lista de las tareas que han realizado en el trabajo durante la última semana.

Thompson calificó la petición de “insultante e irrespetuosa”, por no hablar de que puede resultar problemática para la intimidad de los veteranos estadounidenses con los que trabaja.

“Proporciono atención directa a nuestros veteranos y hay mucha información sensible sobre sus condiciones de salud que podría ser parte de lo que hago todos los días, y no tenemos la intención de poner en peligro esa integridad con este correo electrónico”, dijo Thompson.

Musk, a quien el presidente Donald Trump ha encargado reformar el gobierno federal, anunció la llegada del correo electrónico en un comunicado en X. Musk dijo que no responder al correo electrónico sería “tomado como una renuncia”, aunque el correo electrónico en sí no hacía mención a eso.

“Los trabajadores federales no tenemos ningún problema en compartir lo que hacemos con el público estadounidense, pero no respondemos ni trabajamos para ninguna entidad individual, especialmente no para multimillonarios de la tecnología como Elon Musk”, dijo Thompson a CNN.

Thompson comentó que planea seguir las directrices de su agencia y de su sindicato, la Federación Americana de Empleados del Gobierno, sobre qué hacer con el correo electrónico.

Una serie de importantes agencias federales, incluyendo el Pentágono, la Oficina Federal de Investigación, el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Energía, han dado instrucciones a su personal de no responder al correo electrónico, con muchos apuntando a los sistemas existentes de la agencia para medir el desempeño de los empleados.

Thompson predice importantes repercusiones en los servicios que presta el gobierno de EE.UU. si fructifican los esfuerzos por recortar la plantilla federal. En todo el país se hacen eco de esta advertencia, sobre todo en los parques nacionales.

En Ohio, nuevos recortes de empleo, además de la congelación de la contratación en el Parque Nacional del Valle de Cuyahoga, están reduciendo los recursos antes de una época de gran afluencia de visitantes, informó WEWS, filial de CNN.

“La falta crónica de fondos para nuestros parques nacionales y la pérdida de puestos clave de personal al mismo tiempo que aumenta el número de visitantes es un problema local y en todo el país”, dijo Deb Yandala, presidenta y directora ejecutiva de la organización sin ánimo de lucro Conservancy for Cuyahoga Valley National Park.

En Arizona, alrededor del 10% de los trabajadores del Servicio Forestal de EE.UU. se han visto afectados por los recientes recortes de empleo, según Matt Nelson, director ejecutivo de la asociación sin ánimo de lucro Arizona Trail Association, que se asocia con trabajadores federales para mantener senderos.

“Sin esas personas que ayudan a salvaguardar estos lugares y a cuidarlos, todos nosotros vamos a sufrir”, dijo Nelson a KGUN, afiliada de CNN.

CNN informó a principios de este mes de que se están recortando miles de puestos de trabajo del Servicio Forestal de EE.UU. en todo el país.

Un portavoz del USDA defendió los recortes en Arizona, describiéndolos como necesarios para eliminar gastos superfluos.

“Tenemos la responsabilidad solemne de ser buenos administradores de los dólares de los contribuyentes, ganados con esfuerzo”, dijo el portavoz a KGUN. La agencia afirmó que todos los puestos eliminados eran de carácter probatorio, pero Nelson lo refutó, señalando que muchos de los empleados afectados eran profesionales con experiencia.

En el Parque Nacional de Yosemite, algunos trabajadores se enfrentaron este mes a despidos abruptos y mal explicados.

Andria Townsend, especialista en especies carnívoras, estaba trabajando hasta tarde un viernes, haciendo horas extra como solía hacer, cuando recibió un correo electrónico en su bandeja de entrada casi a las 10 de la noche, según informó KFSN, filial de la CNN.

El contenido era tan abrupto como devastador: había sido despedida con efecto inmediato. Se adjuntaba una notificación de despido, en la que se citaba su situación de prueba -llevaba menos de un año en su puesto actual- y se afirmaba que sus “aptitudes y conocimientos no satisfacían las necesidades actuales de la administración”.

“No me dieron tiempo para ponerme en contacto con mis colegas ni para limpiar mi despacho”, declaró Townsend a KFSN. “Me enfadé mucho. Me esfuerzo mucho en mi trabajo. Tengo dos títulos… y que me digan que no cumplo las normas de mi trabajo… es una completa mentira”.

“Lo que esto significa es que las personas que ya están sobrecargadas de trabajo y mal pagadas ahora tendrán que asumir aún más trabajo”, dijo a la salida.

La crisis de personal en Yosemite atrajo la atención pública el sábado, cuando una bandera estadounidense invertida -símbolo de angustia- fue desplegada en el Horsetail Fall del parque. El lugar, que atrae a los visitantes por su espectáculo anual Firefall, se ha convertido en un punto focal de las protestas contra los recortes.

“Estamos llamando la atención sobre lo que está ocurriendo con los parques, que son propiedad de todos los estadounidenses”, declaró el sábado al San Francisco Chronicle Gavin Carpenter, mecánico de mantenimiento que ayudó a colgar la bandera.

Para trabajadores como Thompson y Townsend, la incertidumbre ya está perturbando su capacidad para servir a los veteranos, proteger los terrenos públicos y cuidar el medio ambiente.

En palabras de Thompson: “Estamos aquí para servir al público estadounidense, no a intereses privados”.

