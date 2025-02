Salvador Di Stefano: “Si el país tiene superávit fiscal y no emite, no vamos a tener inflación”

(CNN Radio Argentina) – Salvador Di Stefano, analista económico, habló este sábado con Guillermo Panizza en Aire de Mañana sobre…

(CNN Radio Argentina) – Salvador Di Stefano, analista económico, habló este sábado con Guillermo Panizza en Aire de Mañana sobre el rumbo de la economía argentina y la polémica generada por el tuit del presidente Javier Milei sobre una criptomoneda.

En cuanto a la inflación, Di Stefano explicó que “los años electorales eran más inflacionarios porque el gobierno emitía dinero y le ponía plata en el bolsillo a la gente para generar una sensación de bienestar y conseguir votos. Milei no hace eso: no emite, no crea nuevos impuestos, no toma deuda ni devalúa”.

El analista destacó que el actual escenario económico es diferente a los anteriores. “Ahora estamos en una economía con superávit fiscal y sin emisión monetaria, lo que provoca una baja de precios. En enero, la inflación fue del 2,2%, con un 1,8% en bienes y más del 3% en servicios”, precisó.

Sobre el impacto en la vida cotidiana, señaló que “el problema actual no es tanto el supermercado, sino los servicios: la luz, el gas, la obra social y la educación. Mientras la inflación de bienes se acomoda, los servicios siguen aumentando demasiado”.

“Si el país tiene superávit fiscal, si el país no emite y si no toma deuda nueva, no vamos a tener inflación”, remarcó.

Consultado por la polémica en torno al tuit de Javier Milei sobre la criptomoneda Libra, Di Stefano fue tajante: “No recomiendo Bitcoin ni ninguna inversión de este tipo porque no tienen fundamentos sólidos. Son una cuestión de fe. No hay un balance ni un 0800 para reclamar”.

En ese sentido, opinó que “en su buena fe, el presidente fue engañado. Le pasaron esa información, la compartió y se generó toda la polémica”.

