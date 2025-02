Oleksandr Slyvchuk, analista internacional ucraniano, se refirió a las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia para poner un cese a…

Oleksandr Slyvchuk, analista internacional ucraniano, se refirió a las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia para poner un cese a la guerra en su país.

En CNN Primera Mañana, sobre si la asunción de Donald Trump representó un cambio en el conflicto bélico, afirmó que “no podemos decir que ha cambiado 100%, el apoyo armamentístico sigue llegando a Ucrania según los planes financieros que ya tuvimos aprobados. Lo que sí cambió es la percepción de Donald Trump hacia la guerra”.

Agregó que también “Donald Trump quiere terminar esta guerra y lo está haciendo. Por eso hay muchas especulaciones y muchos cambios. Lo que sí cambió es los contactos y comunicación entre Ucrania y Estados Unidos y también tenemos ya comunicación entre Estados Unidos y Rusia”.

En este sentido, el analista remarcó que “no podemos decir que esta guerra va a terminar pronto, no tenemos que hacer conclusiones precipitadas porque desde Ucrania no lo vemos posible alcanzar un alto fuego estable y no vemos posible un acuerdo. No habrá acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia como lo sabemos de historia porque Rusia no quiere alcanzar la paz”.

Consideró que “Rusia quiere seguir con la guerra y tomar el control sobre Ucrania entera. Les molesta la existencia de soberanía ucraniana y de la nacionalidad ucraniana. Rusia es una dictadura, que tiene su influencia hostil contra sus vecinos y contra Ucrania en primer lugar”.

Desde Kiev, Oleksandr Slyvchuk aseguró que “se suma también el factor de la Unión Europea porque esta guerra está en el terreno europeo y la defensa de Europa está bajo amenaza, más que la defensa de Estados Unidos. Entonces Ucrania ahora está jugando en el bando europeo contra la postura de Donald Trump y hay más unidad entre Ucrania y la Unión Europea que entre Ucrania y Estados Unidos”.

Sobre el posible encuentro entre Donald Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, para firmar un acuerdo de explotación de recursos naturales, confirmó “están negociando el acuerdo sobre la entrada de empresas norteamericanas para explotar los recursos, tierras y algunos recursos claves que tiene Ucrania. Estos recursos todavía no son explotados. Es territorio donde se sabe que hay recursos debajo, pero Ucrania no los estuvo aprovechando por décadas”.

En este sentido, el analista internacional consideró que “podría ser un beneficio, para que venga tecnología estadounidense que Ucrania no tiene y para que explote estos recursos. Al final va a ser una situación donde gana el gobierno ucraniano y el gobierno estadounidense. No tenemos que comprar el relato que Estados Unidos casi quieren esclavizarnos, que Ucrania va a vender su recurso por cero. Eso no va a ser así. Eso va a ser un acuerdo entre dos gobiernos que Ucrania se va a beneficiar también”.

