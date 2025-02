Resumen de los Grammy 2025: la gran noche de Beyoncé, artistas que muestran su apoyo a Los Ángeles y más grandes momentos

Los Grammy 2025 tuvieron una tarea difícil. La noche más importante de la música tuvo lugar en Los Ángeles, apenas…

Los Grammy 2025 tuvieron una tarea difícil.

La noche más importante de la música tuvo lugar en Los Ángeles, apenas unas semanas después de que los incendios forestales dejaran una destrucción sin precedentes en toda la ciudad. En lugar de mirar hacia otro lado, la entrega de premios optó por utilizar la plataforma y a la audiencia cautiva para hacer el bien y hubo mucho canto y baile a lo largo del evento.

Al comienzo del programa, el presentador Trevor Noah dijo que en lugar de solo celebrar la música, la ceremonia sería “una celebración de la humanidad y el espíritu de supervivencia”. Y así fue.

A continuación repasamos algunos de los momentos más destacados de la ceremonia, incluida, sí, la gran victoria de Beyoncé:

Finalmente dijeron su nombre.

Beyoncé ganó el Grammy al álbum del año por su disco rompedor de géneros “Cowboy Carter”, logrando su primera victoria en una categoría que le ha sido esquiva después de cuatro nominaciones previas sin éxito a lo largo de su condecorada carrera.

Beyoncé aceptó el premio, entregado por miembros del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, mientras estaba de pie junto a su hija, Blu Ivy.

“Me siento muy plena y muy honrada”, dijo. “Han pasado muchos, muchos años”.

Lady Gaga y Billie Eilish miraban con lágrimas en los ojos desde la multitud. Esta fue la tercera victoria de Beyoncé en la noche.

El amor de los Premios Grammy por la Ciudad de los Ángeles comenzó con un acto de apertura que llevó a los nativos de Altadena Dawes al escenario con Sheryl Crow, Brad Paisley, John Legend, Brittany Howard y St. Vincent para una versión inolvidable de “I Love LA” de Randy Newman. Y no terminó allí.

Se dedicó tiempo comercial a los negocios locales afectados por el incendio forestal del mes pasado, con rostros famosos haciendo cameos. Noah dirigió a los espectadores a un código QR en la pantalla para recaudar dinero para MusiCares Fire Relief y otras organizaciones benéficas: se recaudaron US$ 7 millones durante el show, anunció cerca del final de la transmisión. Billie Eilish, oriunda de Los Ángeles, interpretó su éxito “Birds of a Feather” en un entorno rústico que recordaba a los senderos para caminatas en todo el condado de Los Ángeles, mientras que lo que parecían ser fotos de su infancia se mostraban de fondo.

Más tarde, Lady Gaga y Bruno Mars subieron al escenario para interpretar una versión reducida de la canción de 1965 “California Dreamin’” de The Mamas & the Papas, después de una pieza pregrabada que resaltaba imágenes desgarradoras de hogares dañados y familias desconsoladas.

¿Sombrío? Por momentos, pero el mensaje principal del programa era de esperanza y una invitación a sumarse a quienes buscan maneras de traer días mejores.

La tarea de encontrar el tono adecuado para la noche recayó sobre los hábiles hombros del comediante Noah. El presentador en cinco ocasiones supo cuándo divertirse y cuándo dejar que el momento respirara.

Hablando de los esfuerzos de socorro, Noah dijo: “Ya sabes, a menudo se dice que en los momentos más oscuros, lo mejor de la humanidad brilla”.

Con naturalidad y un encanto auténtico, Noah también brilló.

Seamos claros: los discursos son difíciles, pero los ganadores del Grammy de este año vinieron preparados.

Doechii, ganadora del premio al mejor álbum de rap, estuvo entre quienes subieron al escenario con un sentido mensaje que reconocía su posición en la historia como la tercera mujer en ganar el premio (Lauryn Hill y Cardi B fueron las otras).

“Puse mi corazón y mi alma en este mixtape”, dijo. “Desnudé mi vida. Pasé por mucho. Me dediqué a la sobriedad y Dios me dijo que sería recompensada”.

Concluyó su discurso con palabras inspiradoras.

“Sé que hay alguna chica negra ahí afuera, tantas mujeres negras ahí afuera, que me estaban mirando ahora mismo y quiero decirles. Todo es posible”, dijo. “No permitan que nadie proyecte estereotipos sobre ustedes que les digan que no pueden estar aquí, que son demasiado oscuras o que no son lo suficientemente inteligentes o que son demasiado dramáticas o que son demasiado ruidosas. Ustedes son exactamente quienes necesitan ser para estar justo donde están y yo soy un testimonio”.

Beyoncé, ganadora del premio al mejor álbum country por “Cowboy Carter”, también trajo un mensaje de empoderamiento, antes de su victoria como álbum del año.

“Creo que a veces la palabra género es una palabra fría que nos mantiene en nuestro lugar como artistas”, dijo. “Y solo quiero alentar a la gente a que haga lo que le apasiona y sea perseverante”.

Más tarde, Chappell Roan, ganadora del premio al mejor artista nuevo, defendió a los artistas emergentes y pidió a las compañías discográficas que proporcionen salarios dignos y atención médica a los artistas en ascenso. Ella ha estado en su lugar, dijo.

“Fue devastador sentirme tan comprometida con mi arte y sentirme tan traicionada por el sistema y tan deshumanizada por no tener ayuda”, dijo, y agregó: “Disqueras, las tenemos a ustedes, pero ¿ustedes nos tienen a nosotros?”

Los homenajeados no se alejaron de los temas políticos: Shakira dedicó su cuarto Grammy de su carrera a los inmigrantes, Lady Gaga habló en apoyo de la comunidad LGBTQ y Alicia Keys abordó los recientes ataques a los programas de diversidad, equidad e inclusión.

“La DEI no es una amenaza; es un regalo”, afirmó.

La nominada a mejor artista nueva, Raye, pronto podría unirse a las filas de otros músicos conocidos por un nombre singular después de su memorable actuación.

Con una sección de cuerdas y vientos detrás, cantó una versión de su canción “Oscar Winning Tears”, cerrando una serie de actuaciones de los nominados en esa categoría, incluidos Doechii, Benson Boone, Teddy Swims y Khruangbin.

Más tarde, en un homenaje al fallecido productor y músico Quincy Jones, presentado por Will Smith, la estrella de “Wicked” Cynthia Erivo interpretó una versión sublime de “Fly Me To the Moon”, el clásico de éxito que Jones produjo para Frank Sinatra en 1964. Lainey Wilson, Herbie Hancock, Stevie Wonder y otros se unieron al homenaje. Wonder elogió la generosidad de Jones y el trabajo que realizó para producir “We Are the World”.

Además, un saludo a Shakira, cuyas caderas y abdominales todavía no mienten pero sí desafían las leyes de la naturaleza.

Lisa Respers France, Alli Rosenbloom y Elise Hammond de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.