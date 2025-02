Quiénes ganan y quiénes pierden con los impuestos a productos de plataformas como Shein, Temu y otras

Desde hace seis años, Guadalupe vende ropa y otros artículos de procedencia China por internet. Las ganancias son para los…

Desde hace seis años, Guadalupe vende ropa y otros artículos de procedencia China por internet. Las ganancias son para los gastos de ella y de su hija, además de reinvertir en mercancía.

Pero desde el 1 de enero el Gobierno de México aplica un 19% de impuesto por importación si la mercancía no proviene de “países con tratados internacionales”. Ahí entran las plataformas chinas como Shein, Temu, AliExpress, Shopee, entre otras. Esto ha tenido un impacto en el negocio de Guadalupe, quien pidió omitir su nombre completo por temor a revisiones de parte de las autoridades fiscales de México.

“Yo vendo por internet desde hace seis años, vendo bolsas, accesorios, papelería, ropa, de todo un poco. Esa ganancia yo la ocupo para los gastos personales míos o de mi hija, incluso para reinvertir y traer más productos”, cuenta Guadalupe.

Guadalupe da un ejemplo: antes una prenda que costaba en Shein 150 pesos mexicanos (US$ 7,3) después de aplicar los descuentos de la aplicación, quedaba en 90 pesos (US$ 4,4) la diferencia de 60 pesos (US$ 2,9) era su ganancia.

“Sí le he tenido que subir a los artículos: más o menos calculo cuánto es del impuesto, lo divido entre el total de artículos que tengo y, no sé, son 10 pesos; entonces si daba algo en 50 pesos, pues bueno parto a partir de que me costó 60 más mi ganancia. Pero la ganancia ya no es la misma”, explica Guadalupe.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que estableció ese impuesto para evitar la importación y reventa de productos sin pagar impuestos.

“Una cosa es la llegada individual de una pieza, pero lo que detectamos es que se estaban utilizando en realidad para traer (varios productos) y después vender en México y eso requiere pagar impuestos”, dijo en enero la presidenta al justificar la medida.

Sheinbaum aseguró que estas acciones también buscan fortalecer la industria textil mexicana.

“La industria textil en nuestro país, una gran mayoría, se desarrolló a partir de empresas familiares. (…) Las pequeñas empresas fueron cerrando, cerrando y cerrando, entre otras razones por esta entrada de productos con países con los que no tenemos tratado comercial y que, en realidad, se utilizaban para vender ampliamente y no solamente para traer una pieza”, agregó.

Carlos Aguirre, profesor de la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana, explica que estas plataformas han tenido un impacto en el comercio minorista, ya que su crecimiento ha transformado el mercado y ha puesto en desventaja a muchas tiendas físicas.

“Es un tema de preocupación en toda la región, porque estas empresas han logrado una fuerte presencia en el mercado, modificando las dinámicas de consumo y afectando a los minoristas tradicionales, cuyos clientes ahora compran directamente a través de plataformas digitales”, señala Aguirre.

De acuerdo con el último estudio de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), en 2023 el comercio minorista electrónico creció un 24,6% en el país respecto al año anterior, que se traduce en un valor de 658.300 millones de pesos (US$ 32.226 millones de dólares). Dentro de este mercado en expansión, el sector de los artículos de moda destacó con un crecimiento del 41,7%.

Tras la publicación del decreto que establece un nuevo arancel a los productos de importación procedentes de países con los que México no tiene un tratado comercial, empresarios del sector textil en México y Estados Unidos respaldaron la medida impulsada por Sheinbaum.

La Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex) y el Consejo Nacional de Organizaciones Textiles de Estados Unidos (NCTO, por sus siglas en inglés) celebraron la decisión, pues consideran que el decreto ayuda a “detener el flujo de productos ilegales y subsidiados hacia nuestros mercados que evaden aranceles, impuestos y tarifas afectando nuestros sectores críticos”, dijeron los textileros en un comunicado citado por EFE.

El maestro en economía Raymundo Tenorio explica que, además del arancel de 19%, el Gobierno de México exige que estas empresas cumplan con el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), algo que sí realizan plataformas como Amazon, Mercado Libre y Walmart, quienes tienen domicilio fiscal en México, presentan declaraciones de impuestos y hay un tratado comercial con su país de procedencia.

“El Gobierno no les está impidiendo vender en México, lo que les exige es que toda empresa que preste un servicio o venda un bien en México debe cubrir ese impuesto”, subrayó Tenorio.

Según el economista, esta estrategia busca fortalecer la producción nacional, ya que estos productos generan empleo, consumen materias primas locales y pagan impuestos en México.

“Lo que quiere el gobierno mexicano es inhibir el consumo de estas prendas de vestir, cosméticos, gadgets, electrónicos, etcétera, que provienen de países sin acuerdo comercial. La idea es que cuando veas un par de zapatos en Temu o Shein y notes que con impuestos y envío sube de 20 a 35 dólares, mejor pienses en comprar en una zapatería de tu ciudad”, explica Tenorio.

Tenorio advirtió que el nuevo impuesto del 19% a las importaciones de plataformas de comercio electrónico podría generar ingresos significativos para el Gobierno, pero también impactará a pequeños comerciantes que operaban en la informalidad.

“Puede ser que mi vecina diariamente traiga una caja de playeras, otro día una caja de prendas de vestir, y así sucesivamente. La vecina llama al resto de sus vecinas a que vayan a su casa a comprarle. Claro que eso es informalidad y no está pagando impuesto sobre el ingreso que está obteniendo por revender”, explica Tenorio.

Ana Andrade suele comprar cosas en Shein y AliExpress para su consumo personal, el de su familia y amigos que le piden cosas que ven en las plataformas. Ella no lo hace para vender, pero ahora también debe pagar el 19% de impuesto sobre lo que pida.

Lo que más compra es ropa, accesorios, artículos para su departamento y juguetes para sus hijas, dice Andrade. “Me gusta comprar en las plataformas, aunque el pedido tarde porque hay cosas diferentes que no encuentro aquí (en México) a muy buen precio, en las apps hay de todo, a veces cosas que ni me imaginaba que existían, lo pido y lo pruebo”, agrega.

Según la AMVO, las principales razones por las que 8 de cada 10 mexicanos compran en sitios internacionales es porque encuentran precios más bajos, mayor variedad y artículos no disponibles en México. Las categorías más demandadas son moda, seguida de belleza y cuidado personal, así como juguetes.

A partir de enero, todos los usuarios de estas aplicaciones deben agregar —además de su nombre y dirección para la entrega— su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), que es la clave que el gobierno utiliza para identificar a las personas físicas y morales realizan actividades económicas, o su Clave Única de Registro de Población (CURP), un número que identifica a todos los habitantes del país.

Por ejemplo, el aviso de privacidad de Shein recolecta esta información para “cumplir con requisitos legales o de cumplimiento”. Esta información de identidad es para fines de despachos aduanales.

En tanto, Shoppe señala que recolecta “identificaciones emitidas por el gobierno u otra información requerida para nuestra debida diligencia o para propósitos de prevención de fraudes”.

Además del nuevo impuesto, Guadalupe dice que las ganancias son menos, pues los descuentos que le daba la aplicación son más bajos, así que el margen de ganancia se reduce pues también debe sumar el costo del nuevo impuesto.

Por ahora, empresas como Shein, Temu o Shopee dicen que están absorbiendo parte de los costos del 19% de arancel, pero que esto siga dependerá de cuánto estén dispuestas a reducir sus márgenes de ganancia.

“Todo dependerá de qué tanto puedan soportar las empresas esta carga sin afectar su rentabilidad”, explica Aguirre.

CNN ha buscado a las empresas que administran las aplicaciones en busca de comentario y no ha recibido respuesta.

Aunque algunas de las aplicaciones dieron a conocer cuál sería su estrategia frente a la aplicación de este nuevo arancel. Un portavoz de Shein dijo en entrevista al diario El Universal que este arancel no afectará los precios de los productos, pero sí el costo final que pagan los consumidores, que seguirán siendo los responsables de pagar los costos de importación.

Por su parte, AliExpress anunció que, a partir del 6 de enero, y por tiempo limitado, ofrecería a sus usuarios en México un subsidio para algunos de sus productos. En tanto, la plataforma Shoppe informó a sus usuarios en su sitio web que el precio final incluirá todos los impuestos aplicables y estará visible antes de finalizar la compra.

Sobre la efectividad de la aplicación de este arancel, Tenorio considera que sí puede incentivar el comercio local, pero dependerá del comportamiento del consumidor.

“Si el consumidor es capaz de comparar, sí, claro que sí. Si alguien ve un par de zapatos y nota que el precio original en línea era más bajo, pero con impuestos sube considerablemente, puede preferir opciones nacionales”, asegura.

