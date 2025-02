¿Qué países reciben más fondos de USAID en América Latina y para qué lo usan?

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) ha entrado en la mira…

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) ha entrado en la mira del presidente Donald Trump, cuyo Gobierno ordenó este lunes a los empleados no acudir a la oficina en medio de una investigación profunda de sus actividades.

La Casa Blanca, de hecho, ordenó congelar casi toda la ayuda exterior de Estados Unidos, y en el caso de la USAID, Trump ha dicho incluso que debería ser cerrada. Su página oficial se encuentra inoperativa desde el lunes.

Esta agencia fundada en 1961, pilar del “soft power” de EE.UU., distribuye ayuda humanitaria en todo el mundo y promueve iniciativas democráticas en diferentes países, impulsando tanto organizaciones no gubernamentales como proyectos de Gobierno, entre otras acciones.

En 2023, último año con información completa, la ayuda a nivel global distribuida por USAID ascendió US$ 42.000 millones, principalmente en el área de desarrollo económico y asistencia humanitaria, de acuerdo con datos oficiales de ayuda externa de Estados Unidos.

De ese total, ¿cuánto recibieron los países de América Latina y para qué lo usaron?

En ese mismo período, la región obtuvo fondos por un total de poco más de US$ 1.700 millones, menos que cualquier otra parte del mundo. En comparación, Europa (US$ 17.200 millones) y África subsahariana (US$ 12.1000) son las regiones más beneficiadas por el financiamiento de USAID, de acuerdo con un reporte del congreso de Estados Unidos.

Colombia, Haití, Venezuela, Guatemala y Honduras son los cinco países que más dinero recibieron : US$ 389, US$ 316, US$205, US$ 178 y US$ 144 millones, respectivamente,

Cuba, Costa Rica, Panamá, Bolivia y Chile son los que menos recibieron: US$ 9, US$ 5 , US$ 0,9, US$ 0,6 y US$ 0,3 millones, respectivamente.

Mientras que Argentina y Uruguay no recibieron fondos de USAID en 2023.

Las principales áreas de ayuda en la región son asistencia humanitatia, desarrollo económico y democracia, DD.HH. y gobernanza. En tanto, entre los beneficiarios se encuentran organizaciones no gubernamentales, empresas privadas, medios independientes, universidades, organizaciones internacionales y Gobiernos.

Este es un breve vistazo a los cinco países que concentran más del 70% de la la ayuda de USAID en América Latina.

Colombia fue el principal receptor de ayuda de USAID en 2023, con una importante ventaja sobre otros países.

Las cinco entidades que más fondos recibieron fueron las empresas Chemonics, ARD y Development Alternatives; además de una ONG y una organización internacional cuya identidad no ha sido proporcionada, de acuerdo con datos de ayuda externa de Estados Unidos.

La actividad principal de la ayuda de USAID es asistencia humanitaria, seguida por gobernanza y agricultura.

Afectado por décadas de inestabilidad política y la pobreza más grande de la región, Haití recibió en 2023 fondos por un valor de unos US$ 316 millones.

Entre los principales beneficiarios se encuentran el Programa Mundial de Alimentos, las organizaciones religiosas de asistencia IMA World Health y Catholic Relief Services, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y una empresa estadounidense cuyo nombre no fue revelado.

En tanto las principales áreas de ayuda incluyen programas contra el SIDA/VIH, así como también de educación y agricultura.

Venezuela es también uno de los países que más fondos recibe de USAID, por un total de US$ 205 millones.

Tres ONGs, cuyo nombre no ha sido revelado, una organización de las Naciones Unidas y la Fundación Panamericana para el Desarrollo son los principales beneficiario del dinero, según datos oficiales.

Al igual que en Colombia, la asistencia humanitaria y la gobernanza lideran entre las principales actividades, seguida en el caso de Venezuela por ayuda en materia de salud.

Guatemala y Honduras recibieron US$ 178 y US$ 144 millones, respectivamente, y completan la lista de los cinco principales destinos de fondos de USAID en América Latina.

En el caso de Guatemala, la empresa Futures Group Global, la organización religiosa World Vision, la OIM y una empresa estadounidense cuya nombre no fue revelado concentran la ayuda.

Mientras que en Honduras, la empresa Development Alternatives, las organizaciones Creative Associates International, RTI International, y la Fundacion Cohonducafe están entre los primeros beneficiarios.

Gobernanza, respuesta a emergencias y agricultura son las principales actividades que financia tanto en Guatemala como en Honduras.

