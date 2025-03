CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 547¼ 554½ 543¾ 543¾ —3 May 563 570¼ 557½ 558¾ —3¾ Jul 577 584½ 571½ 572½ —4¼ Sep 592 599½ 586¾ 587½ —4½ Dec 612 618¾ 606½ 608 —3½ Mar 628¼ 635¼ 623¼ 623¾ —4½ May 638½ 638½ 633½ 633½ —3¼ Jul 631¼ 638½ 629 629¼ —4½ Est. sales 138,533. Thu.’s sales 131,968 Thu.’s open int 406,826, up 7,588 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 465½ 468 453½ 455¼ —9½ May 481¼ 483¾ 469 470¾ —10¼ Jul 486¾ 489¼ 475½ 477 —9¾ Sep 459½ 460¼ 450¼ 451¾ —8 Dec 461¼ 463 454½ 456½ —5¼ Mar 473¼ 474½ 466¼ 468¼ —5 May 479½ 481 473 475½ —4¼ Jul 482¼ 484¼ 476¾ 478¼ —4½ Sep 462 464½ 458 459¼ —2 Dec 461¾ 462¾ 456¾ 457¼ —3 Mar 472¼ 472¼ 467¾ 469¼ —1¾ Dec 458 458 454½ 456¾ — ½ Est. sales 668,398. Thu.’s sales 641,797 Thu.’s open int 1,886,387 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 353 353 353 353 —7¼ May 370 374½ 365¾ 372¼ — ½ Est. sales 657. Thu.’s sales 657 Thu.’s open int 3,550 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1023¼ 1031½ 1011½ 1013¼ —9½ May 1037¾ 1045¾ 1025 1027¾ —9½ Jul 1051¾ 1059½ 1039½ 1042 —10 Aug 1052 1058 1037½ 1040½ —10 Sep 1039½ 1044½ 1024½ 1027 —10½ Nov 1042 1048¾ 1028¾ 1031 —10¾ Jan 1053¼ 1059¼ 1039½ 1041¾ —10½ Mar 1050¼ 1057¾ 1041 1043¾ —8¼ May 1061 1061 1045 1048½ —7 Jul 1064 1064¾ 1052¾ 1055¼ —7 Nov 1040¾ 1040¾ 1025 1025¾ —8¾ Est. sales 288,998. Thu.’s sales 273,596 Thu.’s open int 783,200

